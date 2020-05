Agri SA en YARA vat hande vir voedselsekerheid

This post is also available in: English

Die COVID-19-pandemie het die Suid-Afrikaanse ekonomie ernstig ontwrig. Werkloosheid en hongerte is ‘n groterwordende realiteit in talle gemeenskappe.

Yara Africa Fertilizer het te midde van die COVID-19 pandemie ’n ruim skenking van R1-miljoen aan Agri SA se surplusvoedselhulp-veldtog gemaak. Vandag is daar ‘n wêreldwye fokus op hongersnood met 28 Mei wat as wêreldhongersnooddag herdenk word. In die lig hiervan word die tydige skenking van Yara verwelkom.

“Vanjaar is die fokus van wêreldhongersnooddag op ‘n innoverende, holistiese benadering wat ten doel het om mense wat honger ly, te bemagtig om verantwoordelikheid te neem vir hul eie ontwikkeling en om hul eie gemeenskappe te bemagtig om armoede en hongersnood te oorkom. Agri SA is verbind om saam met sy affiliasies sy humanitêre plig na te kom deur individue en gemeenskappe met voedselnood te help,” het Christo van der Rheede, adjunk-uitvoerende direkteur van Agri SA, gesê.

Agri SA wil ook sy waardering uitspreek teenoor ons boere en plaaswerkers wat deurlopend tydens die inperking toesien dat Suid-Afrikaners toegang tot bekostigbare en gesonde voedsel het. Ons boere en plaaswerkers is die fondasie van voedselsekerheid.

Bron: YARA en Agri SA