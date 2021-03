Agri SA en vennote maak ’n vars impak met Covid-19-voedselverligting

This post is also available in: English

Nadat Agri SA in 2020 ’n betekenisvolle verskil in die lewens van baie mense gemaak het, loods hy op Woensdag 31 Maart sy 2021-oorskotvoedselhulpveldtog by die Joburg Market.

Die eerste veldtog vir 2021 is ’n samewerkingspoging met die Mike Loutfie-stigting, Total South Africa en die RSA Group, en sluit R110 000 in skenkings en ’n beraamde 30 ton se vars produkte in. Begunstigdes sal kospakkies ontvang wat bestaan uit voedsame, vars produkte van hoë gehalte – iets wat huishoudings in moeilike omstandighede dikwels nie kan bekostig nie.

“Dit is ‘n groot voorreg vir Agri SA om deel te wees van sakevennote soos Total South Africa, die Mike Loutfie-stigting en die RSA Group, wat soveel aandag gee aan gemeenskappe in nood. Die gevolge van die Covid-19-pandemie word steeds daagliks gevoel en die behoefte aan voedsame kos is ’n harde werklikheid. Agri SA het sedert die aanvang van die pandemie na behoeftige gesinne en gemeenskappe in Suid-Afrika uitgereik, en het in 2020 byna 400 ton gesonde kos afgelewer,” het Andrea Campher, risiko- en rampbestuurder van Agri SA, gesê.

Een van die begunstigdes is die organisasie Afrika Tikkun. Total South Africa werk al ses jaar saam met hulle en ondersteun hulle kinder- en jeugontwikkelingsprogram. Afrika Tikkun se visie is om ’n einde aan kinderarmoede en jeugwerkloosheid te maak. Die organisasie implementeer sy bekroonde Cradle-to-Career (C2C) 360°-model in vyf townships regoor Suid-Afrika. Hierdie holistiese benadering, wat fokus op onderwys, voeding, gesondheid, maatskaplike welsyn, persoonlike ontwikkeling en vaardigheidsontwikkeling, is ontwerp om ’n jongmens te omskep in ’n selfversekerde volwassene wat toegang tot die ekonomie het.

Alex Meulenberg, uitvoerende hoof van Afrika Tikkun, beklemtoon hulle fokus op voeding: “Aangesien voedselsekerheid in 2020 ’n nuwe dringendheid begin kry, het ons ons vennootskapsbasis uitgebrei om kwesbare gesinne te help om voedsame kos te kry. Op hierdie manier kom ons nader daaraan om die Reg op Kos ’n werklikheid te maak.”

Die kospakkies sal aan al vier Afrika Tikkun-sentrums versprei word, naamlik Orange Farm, Diepsloot, Braamfontein en Alexandra.

“Die Mike Loutfie-stigting, in die hartjie van die varsproduktebedryf, is opgewonde om sy vennootskap met Agri SA voort te sit om werklike en onmiddellike voedselhulp te bied waar dit die nodigste is,” sê Jade van Buuren, bedryfsbestuurder.

Die voortslepende Covid-19-pandemie, tesame met Suid-Afrika se algemene ekonomiese probleme, hou steeds baie voedingsuitdagings vir heelwat mense voor. Dit is positiewe samewerking soos hierdie een wat ’n tasbare impak maak deur om te gee oor die gesondheid en welstand van ons kwesbare burgers.

Besonderhede van die geleentheid:

Datum: Woensdag 31 Maart 2021, 11:30 tot 13:00

Venue: Die Joburg Market is geleë te Fortune Road Nr 4, City Deep.

Covid-19-veiligheidsprotokolle:

Normale Covid-19-protokolle sal nagekom word:

Dra asseblief te alle tye ’n masker. Sanitieerder sal beskikbaar gestel word. Daar sal sifting gedoen en rekords gehou word. Sosiale afstand sal deur merke gehandhaaf word.



Om hierdie geleentheid by te woon of vir verdere inligting, kontak:

Tanya Loutfie, Bemarkingsbestuurder, tanya.loutfie@mlfoundation.co.za, 082-555-7991