Agri SA doen ‘n beroep op die landbousektor en regering om surplus voedsel aan arm gemeenskappe te skenk

Agri SA het 18 April 500 pakke groente en vrugte as deel van die Agri SA Surplus Voedselhulp-veldtog ontvang. Dit sal aan die Mamre Sopkombuis oorhandig word wat kos aan Darling, Mamre en Atlantis in die Wes-Kaap verskaf.

Agri SA doen ‘n beroep op die landbousektor om surplus voedsel aan arm gemeenskappe te skenk en vra ook die regering om ‘n nasionale COVID-19 nie-bederfbare voedselhulpskema van stapel te stuur in samewerking met landboubesighede en die kleinhandelaars. Dit kan gedoen word deur saam met die landbousektor te werk en die struikelblokke te takel wat voedselsekuriteit en die landbou-ekonomie aan bande lê.

Bron: Agri SA