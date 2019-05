Agri SA Bedryfskamer en DLBV werk saam om verbod op wol- en diereproduk uitvoere na Sjina te lig

This post is also available in: English

Agri SA wil graag die Department van Landbou, Bosbou en Vissery (DLBV) gelukwens in sy koördineering van Suid Afrika se reaksie op die verbod op wol en dierevel-uitvoere na Sjina. Suid-Afrika voer miljarde rande se wol en dierevelle na Sjina elke jaar; hierdie verbod het enorme finansiële druk op die sektor geplaas.

Die Bek-en-Klouseer aanmelding in Januarie 2019 het tot die opskorting van Suid-Afrika se bek-en klouseer-vrye status gelei en tot die daaropvolgende verbod op wol en dierevel-uitvoere na Sjina. Agri SA tesame met sy lede en bedryf rolspelers en die DLBV het sedertien met die Sjinese owerhede geraadpleeg om te wys dat Suid-Afrika se wol en vel-produkte wel veilig is vir uitvoer. Na hierdie aktiwiteite het Sjinese owerhede die opskorting van die verbod verlede week aangekondig.

“DLBV het vinnig met verskeie bedryfsleiers in diereproduksie in venootskap getree,” sê Dr Pieter Prinsloo, voorsitter van Agri SA se Bedryfskamer.

“Die bek-en klouseer bestuurskomitee het die krisis bestuur en planne beraam om bio-sekuriteit in gevaarsones te verbeter. Ons wil graag beide Dr Botlhe Modisane, hoofdirekteur van Diereproduksie en Gesondheid in die DLBV en Dr Pieter Vervoort, hoof van die Nasionale Dieregesondheid-Forum (NAHF) gelukwens op die leierskaprol wat albei gespeel het.”

Agri SA tesame met verteenwoordigers van die Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging (SAVV), Die Vel, Huid en Leer Raad (SHALC), Kaap Wol en die Nasionale Wolkwekers Vereniging (NWKV), het met die Adjunk-Minister Sifiso Buthelezi en die Direkteur Generaal Mike Mlengana die status van wol- en diere-uitvoere na Sjina bespreek.

“Hoewel ons steeds in proses is om ons bek- en klouseer-vrye status terug te wen, kan ons die sukses van hierdie vennootskap vier,” sê Jolanda Andrag, hoof van Agri SA se Bedryfskamer.

Agri SA sal voortgaan om nou saammet DLBV en relevante bedryfspelers op hierde aangeleentheid saam te werk.

Bron: Agri SA