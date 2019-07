Agri-Expo Livestock – ’n Wêreldklasvertoonvenster vir die veebedryf

This post is also available in: English

‘n Wêreldklastentoonstelling van die Suid-Afrikaanse veebedryf en sy waardekettings wag op besoekers aan die sesde Agri-Expo Livestock, wat vanjaar van Donderdag 10 tot Saterdag 12 Oktober 2019 op Sandringham buite Stellenbosch plaasvind.

Livestock is oor die afgelope vyf jaar gevestig as die mees toonaangewende vee-tentoonstelling in die land, waar besoekers topdiere van verskeie rasse sien meeding met sowat 20 telersgenootskappe wat betrokke is.

Livestock speel gasheer vir die grootste suiwelskou in Suid-Afrika én die grootste vleisbees-interraskampioenskap in sy soort, met die kroning van die FNB-Suiwelkoningin en die BKB-Rooivleiskoning of -koningin op Saterdag 12 Oktober as die hoogtepunt. Livestock is veral gesog vir sy suiwel-interrasskou wat deur die grootste drie suiwelrasse, die Holstein-, Ayrshire- en Jersey-telersgenootskappe, ondersteun word. Rikus van Wyk van Porterville, wat verlede jaar die suiwelkampioenskappe gewen het, beskryf Livestock as “van internasionale gehalte, met ‘n uitsonderlike atmosfeer”.

Andrew Masterson van die Oos-Kaap, wat die vleisbees-interraskampioenskappe vir die tweede jaar in ‘n ry gewen het, sê Livestock is die “beste bemarkingsgeleentheid vir die bedryf” met “eersteklas geriewe” en ‘n “hemelhoë standaard waar jy jouself teen die beste meet”.

Klein- én kommersiële boere kan gratis raad van kundiges bekom tydens Livestock se gewilde inligtingsdae, ondersteun deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou en Standard Bank. Melkbokboere – en enigeen wat in kleinveesuiwel belangstel – kan by kenners kers opsteek op Donderdag 10 Oktober, terwyl ‘n Vleisbeesinligtingsdag met interessante sprekers soos Llewellyn Angus op Vrydag 11 Oktober aangebied word.

Sowat 2 500 laer- en hoërskoolleerders besoek jaarliks die ekspo vir ‘n gratis landbou-opvoedkundige program, ondersteun deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Die program sluit interaktiewe stasies in waar leerders onder andere kan sien hoe koeie gemelk word; diere kan aanraak; en meer kan leer oor landbouberoepsgeleenthede, onder meer deur die WKDL se Connect Agri-uitstalling.

‘n Eerste by vanjaar se Livestock is ‘n skou deur die Wes-Kaapse Arabierperdklub. Die program sluit ook die Wes-Kaap Melkbokkampioenskappe, die Old Mutual Insure Streekjeugskou, die Landbouweekblad-uitdaging vir versorgers en hanteerders, die Cape Rabbit Club se Lenteskou, die derde jaarlikse Suid-Afrikaanse Werkende Skaaphondveiling en ‘n verskeidenheid ander aktiwiteite in.

Verskeie stalletjies sal plaaskos, wyn en boetiekbier verkoop as deel van die Groot Plaasproe, wat vanjaar op Saterdag 12 en Sondag 13 Oktober aangebied word. Die naweekprogram sluit ook braaikompetisies, optredes deur gewilde kunstenaars en lyndansvertonings in.

Livestock vind daagliks van 09:00 tot 17:00 plaas. Besoek www.livestock.org.za vir die volledige program. Kaartjies is by Computicket en by die hek beskikbaar teen R120 vir volwassenes, R60 vir pensioentrekkers (Donderdag en Vrydag), R30 vir skoliere (gratis Donderdag en Vrydag) en gratis vir kinders onder ses jaar. Vir meer inligting, kontak Agri-Expo by 021-975-4440 of admin@agriexpo.co.za.

Bron: Agri-Expo