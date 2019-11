AGCO stel die MF 6700R-trekkerreeks bekend: Massey Ferguson oortref weer alle verwagtinge

This post is also available in: English

Respek, waardering en liefde klink duidelik in boere se stemme wanneer hulle van Massey Ferguson praat. Hierdie mooi rooi trekkers is immers baie jare lank staatmakers wat boere gladweg en doeltreffend aan die boer hou.

Maar Massey Ferguson is volstrek nie net mooi herinneringe nie – dit is ook die trekker vir die hede en vir die toekoms, want dié trekkervervaardiger loop deurgaans aan die voorpunt van die tegnologie wat vir boere nuwe moontlikhede skep en nuwe horisonne oopstel.

Daarvan getuig die nuwe MF 6700R-reeks van 83 tot 98 kW wat spesiaal vir Afrika se toestande ontwerp is en die Afrika-boer volle toegang tot gevorderde, maar betroubare, tegnologie gee. Massey Ferguson vervaardig die trekkers in verskeie fabrieke regoor die wêreld en die streng Massey Ferguson-standaarde en -gehalte word deurgaans gehandhaaf. Die Massey Ferguson-netwerk versprei die reeks sodat boere altyd oral op Massey Ferguson se kundigheid en naverkoopdiens kan reken.

Die pas aangekondigde MF 6700R-trekkers vorm deel van Massey Ferguson se Global-reeks vir Afrika. Die reeks is soortgelyk aan die bestaande MF 6700-reeks kajuittrekkers, maar met bykomende kenmerke en tegnologie, wat insluit Dyna-4 semi-kragskakelingtransmissie (semi powershift), hidroulika met geslotesentrumlaswaarneming (closed centre load sensing), opsionele outostuurvermoë en verbeterde operateursgerief.

Massey Ferguson se MF 6700R-reeks, spesiaal vir Afrika, se Dyna-4-ratkas is betroubaar, duursaam en gebruikersvriendelik.

Die MF 6700R-reeks is in drie modelle beskikbaar:

• MF 6711R: 83 kW

• MF 6712R: 91 kW

• MF 6713R: 98 kW

Soos die res van die MF 6700-reeks se eienskappe, oortref die hidrouliese stelsel alle verwagtinge. Die trekker het twee hidrouliese aftappunte, met ’n derde beskikbaar as fabrieksopsie.

Kyk net watter nuttige sleutelkenmerke het die MF 6700-reeks:

• ’n Viersilinder AGCO Power AP44- enjin wat aan vlak 2 van die internasionale uitlaatgasstandaarde voldoen.

• Dyna-4 semi-kragskakelingtransmissie. Dit beteken dat jy nie die koppelaar hoef te trap vir ratverwisselings nie; net as jy tussen ratstrekke skakel.

• Swaardiens transas met oliebadskyfremme en ’n elektro-hidrouliesbeheerde ewenaarslot.

• Geslotesentrumvragvoel (closed centre load sensing – CCLS) hidrouliese stelsel met ’n maksimumvloei van 110 ℓ/minuut teen 200 bar.

• Hyservermoë van 5 200 kg met elektroniese hyserarmbeheer (ELC) en Kategorie III vaste balskakels.

• Tot drie dubbelwerkende hidrouliese aftappunte wat ’n konstante drukking soos vooraf deur die operateur bepaal handhaaf, uitskopfunksie om ’n hidrouliese gereedskapstuk in plek te hou wanneer dit die voorafgestelde posisie bereik en wat glad nie drup of lek nie.

• Onafhanklike kragaftakker met drie spoedkeuses: 540-, 540E en 1 000 opm. Die E by die tweede 540-spoed staan vir ekonomie, want dit stel die operateur in staat om die kragaftakker teen 540 opm aan te dryf teen ’n laer enjinspoed as wat normaalweg daarvoor benodig word. Dit bespaar brandstof en verminder vibrasies en geraas. Die boer kan kies tussen ‘n aandryfas met 6 of 21 groewe.

• Die vierwieltrek-vooras het ’n Hydrolock-ewenaar en elektrohidrouliese inskakeling.

• Die kajuit het lugversorging, ’n kantel- en teleskopiese stuurkolom en ’n analoog- en digitale instrumentepaneel met ’n werkverrigtingsmonitor.

• Vir onvoorwaardelike vastrap is die MF 6700R-reeks toegerus met 460/85R38- en 380/85R28-Trelleborg-straallaagbande.

• Die trekker sluit 2 x 3 x 50 kg agterwielgewigte en 14 x 55 kg voorste gewigte in.

• Die boer wat wil kan die outostuurgereedopsie kies.

Massey Ferguson se MF6700R-reeks se kajuit is gerieflik, gemaklik, ergonomies en logies.

Te midde van al die onsekerhede wat landbou kenmerk, kan die boer op Massey Ferguson reken om, net soos in die verlede, nou en in die toekoms rotsvas by hom te staan en om steeds alle verwagtinge te oortref.

Vir meer inligting oor die voortreflike MF 6700R-reeks, maar ook oor Massey Ferguson se volle reeks produkte vir die boer, besoek www.masseyferguson.co.za, of gaan kyk self by jou naaste vriendelike, behulpsame handelaar.