AGCO Africa stel boere eerste by NAMPO 2022: Die nuutste tegnologie van Massey Ferguson en Fendt

Suid-Afrika se sowat 30 000 plus kommersiële boere staar voortdurende uitdagings in die gesig om aan die groeiende vraag na voedsel te voldoen, om internasionaal mededingend te wees en om landbouprodukte van hoë gehalte te produseer; dit alles terwyl hulle volhoubaar en winsgewend bly. Die afgelope paar jaar was AGCO wêreldwyd se doelwit om nader aan die boere te kom, met ՚n skerp fokus op Afrika.

“Ons wil verseker dat boere weet ons is hier om te bly,” sê dr Dominik Reus, besturende direkteur, AGCO Afrika. “Ons belê baie in Suid-Afrika om vertroue in ons te vestig as die voorkeurverskaffer van meganisasie en tegnologie. Ons werk saam met ons handelaars om te verseker dat boere die beste diens moontlik ontvang.

“Tegnologie verstewig die regstreekse verbintenis tussen die boer, die handelaar en ons. Ons span saam met ons vennote, die handelaars in Suid-Afrika, om ՚n beter diens te bied en ons leweringstyd te verkort sodat ons klante die beste ervaring het en hulle toerusting aan die werk bly,” sê dr Reus.

AGCO se hoë-perdekrag (HHP) Massey Ferguson- en Fendt- trekkerreekse is ontwerp om krag, gerief, bruikbaarheid, doeltreffendheid en betroubaarheid te verbeter. Die HHP-reeks kan alles behalwe die mees uitsonderlike boerderytake sonder huiwering in Suid-Afrika se moeilikste toestande hanteer. Insetkoste word omsigtig in die ontwerpproses oorweeg om brandstofverbruik te verbeter en die omgewing teen uitlaatgasse te beskerm. AGCO verskaf en ontwerp ook sy eie AGCO Power-enjins vir hoër wringkrag teen laer omwentelings.

Met verbeterde tegnologie wat doeltreffender brandstofverbruik tot gevolg het, verhoog hulpmiddels soos MF Guidance, Autopilot en MF-seksiebeheer boere se winsgewendheid.

Boonop het gevorderde tegnologieë soos MF Connect en Fendt Connect dit moontlik gemaak om toerusting op die land te moniteer om te verseker dat probleme reggestel word voordat dit ernstig raak. Dit bemagtig ook die handelaar se tegniese personeel om beter kliëntediens te bied.

Met die klem op tegnologie sal AGCO die splinternuwe MF 8S by Graan SA se NAMPO Oesdag van 16 tot 20 Mei ten toon stel. Die MF 8S-reeks, met modelle van 152,9 kW (205 pk) tot 197,6 kW (265 pk), spog met die nuutste tegnologie en brandstofdoeltreffendheid, terwyl dit die operateur gemaklik hou. “Gekombineer met sy ergonomie, weet ons dat ons ՚n toonaangewende produk het om aan die mark te bied,” sê dr Reus.

Wat Fendt betref, sal AGCO die nuwe Fendt One-kajuite in die 1000- en 200-reeks trekkers ten toon stel.

Die 2022-model van die Fendt Ideal Combine 10T sal na verwagting ook vertoon word, met ՚n spooropstelling en rewolusionêre beheerstokstuur vir ՚n verbeterde operateursuitsig deur die voorruit. NAMPO 2022 sal ook vir die eerste keer ՚n Fendt-rusperbandtrekker vertoon.

“Ons is ՚n wêreldleier in die bou van ruspertrekkers, met ons ervaring wat oor meer as dertig jaar strek. Ons het daardie ervaring met skeppingskrag gekoppel om die nuwe Fendt 1100 Vario MT te skep, wat boere help om elke dag die beste te bereik wat hulle kan,” sê dr Reus. Daar is drie modelle om van te kies, wat wissel van 381 kW (511 pk) tot 460,8 kW (618 pk). As dit nie voldoende is nie, kan boere die topmodel Fendt 1167 Vario MT kies. Dit bied ՚n bykomende 41 kW (55 pk) vir toerusting met hoë kragvereistes vir hidroulika of trekkrag.

Oor die belangrikheid daarvan dat die landboubedryf die beste tegnologie in elke klas toerusting aangryp, kan daar geen twyfel wees nie. Dr Reus sê dit is van uiterste belang op medium tot groot kommersiële plase, waar insetkoste noukeurig dopgehou moet word om maksimum produktiwiteit en doeltreffende gebruik van hulpbronne te verseker. Hierdie hulpbronne sluit insette soos diesel, onkruiddoder, plaagdoder en saad in.

“Ons het presisieboerderytegnologie wat hoofsaaklik aangepas is vir medium tot groot kommersiële plase wat die boer in staat stel om gewasveranderlikheid waar te neem, te meet en betyds daarop te reageer.”

AGCO speel steeds ՚n sleutelrol om die beste werktuie teen bekostigbare pryse na die plaaslike mark te bring, tesame met uitstekende kliëntediens en ondersteuning.

“AGCO is toegewy daaraan om boere te help floreer. Ons slim oplossings van hoë gehalte en die uitsonderlike ervaring wat ons ons klante bied, begin deur na boere te luister om hulle behoeftes te verstaan.

“Ons ervare produkspanne fokus daarop om slegs produkte in te voer wat geskik is vir die Suid-Afrikaanse omgewing.

“Dit word gerugsteun deur voortgesette professionele opleiding van ons handelaarsnetwerk om te verseker dat hulle spanne toegerus is met die kennis en vaardighede om sowel die produk as die boere te ondersteun. Verder kan ons handelaars toerusting opstel, pasmaak en spesifiseer vir maksimum doeltreffendheid,” sê dr Reus.

“Ons het ons teenwoordigheid in Suid-Afrika gevestig en wil graag die handelsmerke versterk deur ons handelaarsnetwerk uit te brei. Ons het byvoorbeeld nuwe handelaars aan boord geneem. Dit alleen verg baie werk van albei partye om te verseker dat ons vorder met ՚n gemeenskaplike doelwit, naamlik om die boer na die beste van ons vermoëns te dien.

“Ons het gevind dat die handelaars tevrede is met die veranderinge, en ons groei nader as vennote,” sê dr Reus. Om daardie direkte lyn na die oorspronklike toerustingvervaardiger (OEM) te hê, het ՚n groot verskil gemaak in terme van kommunikasie en prysvoordeel vir die Suid-Afrikaanse mark.

“AGCO streef daarna om enige oorblywende gapings in die mark te vul en te verseker dat enige handelaar op ՚n redelike afstand van boere is om hulle doeltreffende en gerieflike ondersteuning te gee wanneer nodig, vir sowel Massey Ferguson as Fendt.”

Dr Reus verseker dat AGCO sal voortgaan om in Afrika te belê ten opsigte van mense, vaardighede, produkte en geriewe. “Besoekers aan ons standplaas by NAMPO 2022 sal duidelik die verskil kan sien. Ons sien daarna uit om hierdie ervaring met almal te deel.”

Kom besoek AGCO by NAMPO by standplaas B6, B7, B32 en B33. Besoek ook die webtuistes by www.masseyferguson.co.za en www.fendt.com.