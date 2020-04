Afriq Water verwelkom hulle derdegeslag bestuurders

This post is also available in: English

Daar is min entiteite in die sakewêreld wat soveel vertroue inboesem soos ’n familie-onderneming. Elke lid in hierdie span het ’n persoonlike belang by die projek en weet dat sy/haar bydrae ’n lewenslange belegging is.

“Elkeen van ons kyk nie na Afriq Water om te sien wat dit vir die enkeling inhou nie. Hierdie saak is groter as die persoon,” sê Hélana Ueckermann, administrasiebestuurder.

“Ons moet as ’n span hierdie onderneming opbou en uitbou, want dit is nie net in die belang van hierdie geslag nie, maar ook vir die volgende en die volgende een.”

Binnekort sal Afriq Water nie meer van die buiteland afhanklik wees nie, maar self hulle eie pasmaak drupbesproeiingspype vir hulle kliënte op die perseel vervaardig.

Sy glo in die vinnige aanpasbaarheid en proaktiwiteit van klein ondernemings, en die belangrike rol en positiewe invloed wat dit op die voortbestaan van boerdery in Suid-Afrika het. “In ons land met al sy negatiwiteit en probleme glo ek dat daar steeds ’n plek vir familieondernemings soos ons s’n is. Vir Afriq Water is dit belangrik om die gemeenskap rondom ons te ondersteun en van kleinskaal boerderye tot die reuse kommersiële projekte te dien.”

Afriq Water stap al vir vyf jaar ’n pad met hulle getroue kliënte, soveel so dat hulle al mekaar se verjaarsdae onthou. Van hierdie kliënte kom so ver as Zimbabwe. Dié kliënte sal bly wees om te hoor dat Afriq Water oor die afgelope paar maande twee nuwe lede bygekry het. Baie van hulle wag al inderwaarheid lankal vir die heuglike gebeurtenis. Klein Karl Ueckermann en klein Loodewijk Jansen van Vuuren is onlangs gebore en lyk klaar gereed om binne twee dekades die teuels as die derdegeslag eienaars van Afriq Water oor te neem. Hulle koms verseker dat hierdie familie-onderneming nog lank in die nageslag se hande sal bly.

Dit is egter nie al nie. Nog ’n groot gebeurtenis wat wag, is die vervaardigingsmasjien vir drupbeproeiingspyp wat Afriq Water van oorsee bestel het. Buiten die gou-koppel HDPE-pype en oranje koppelstukke waarvoor hulle bekendheid verwerf het, lewer Afriq Water oor die afgelope drie jaar ook Drupbesproeiingstelsels Na die droogte in die Wes-Kaap, het Wynand Ueckermann, die eienaar, besef dat drupbesproeiing die pad vorentoe is vir hierdie droogtegeteisterde land van ons. Dit is egter moeilik om in boere se veranderende behoeftes te voorsien as die pype eers van oorsee bestel moet word. Hierdie masjien sal hulle in staat stel om dadelik pype vir wisselende druk, vloei en drupperspasiërings vir boere en die kleinhandelmark te vervaardig. Geen meer gewag vir die regte produk nie, die boer en winkel gaan dadelik kan kry wat hulle benodig.

Die Afriq Water-span werk soos ’n eenheid saam om hulle gemeenskap te dien. Hulle is Karl Ueckermann, projek- en pakhuisbestuurder; Emmanuel Kazhazhe, pakhuisvoorman; Wynand Ueckerman, HUB; Hélana Ueckermann, administratiewe bestuurder; Justine Jansen van Vuuren, kantoorbestuurder; Daniel Tsietsi, algemene werker en Joseph Ntshaba, algemene werker.

Hou die koronavirus van die plaashek weg

As ’n landbouverskaffer mag Afriq Water steeds handel dryf tydens die inperking, maar Afriq Water wil verhoed dat hulle kliënte onnodige reise aanpak wat ’n blootstellingsrisiko inhou. Dit beteken egter nie dat boere nie hulle besproeiingsprodukte kan bekyk en koop nie. Besoek gerus hulle webwerf, www.afriqwater.co.za, om die produkte wat u benodig te besigtig en te bestel. As u ’n bestelling indien, sal hulle u kontak om die beskikbaarheid te bevestig en ’n kwotasie vir aflewering te verskaf. Aflewering kan gereël word by ’n gerieflike optelpunt, of alternatiewelik voor u deur.

Kontak Afriqwater by 061-502-2547 of stuur ’n e-pos aan admin@afriqwater.co.za, of besoek hulle webwerf by www.afriqwater.co.za om meer oor hierdie dinamiese onderneming en hulle produkte uit te vind.