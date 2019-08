Afriq Water dink eerste aan die boer

This post is also available in: English

Begrip vir alle boere se omstandighede het Afriq Water gelei om kostedoeltreffende besproeiingspakkette saam te stel wat enige boer of persoon wat sy eie groente kweek, in staat stel om ’n voet in die besproeiingsdeur te kry.

“Met die gespesialiseerde gewasse wat ons vandag kry en met die besproeiingsmetodes wat elkeen van hierdie verskillende gewasse benodig, kan boere nie meer die waarde van besproeiing verontagsaam nie,” sê Hélana Ueckermann, administratiewe bestuurder van Afriq Water. “Ons doel is om bekostigbare en waarde-vir-geld besproeiingsprodukte aan enige boer te verskaf.”

Goukoppelpypstelsel

Hélana se man, Wynand, is die HUB van Afriq Water en hy ken ’n gehalte produk as hy een sien. In 2015 het hy ’n moderne plastiekweergawe van ons tradisionele staalgoukoppelpypstelsels in Turkye gevind en dit begin invoer. “Hierdie pype is van duursame, swart HDPE-plastiek vervaardig met oranje koppe van plastiek en word aanmekaar gesit met wrywingsweiswerk,” sê Wynand.

“HDPE is in soveel opsigte beter as staal. Dit hou langer en gee eerder mee as om te knak as ’n trekker daaroor ry. Dit word ook makliker herstel as staalpype. HDPE is ook waardeloos vir diewe, dit is baie ligter as staal en kan makliker en met minder arbeid verskuif word. Ons HDPE-stelsel kos ook ’n derde van die prys van ’n staalstelsel en is geskik om groot oppervlaktes soos grasperke en dekgewasse soos hawer te besproei.”

Wynand se planne het nie daar opgehou nie. Hy het verder gedink as net sy eie belange oor hoe om ’n boer vinniger, goedkoper en makliker aan die besproei te kry. Die HDPE-goukoppelpype se vervoer is duur, want die ses meter pype het ’n lang sleepwa of trok nodig. Wynand het toe verby die wrywingsweis gekyk en die koppe herontwerp sodat dit in die pype kon inskroef. Nou kan ’n boer goedkoper LDPE-pype by sy plaaslike verskaffer koop en steeds Afriq Water se moderne en duursame oranje koppelstukke gebruik. Die hele doen-dit-self stelsel word netjies in een houer verpak en kan ook verskeep word. ’n Boer wat die duursamer HDPE-pype verkies, kan dit steeds by Afriq Water aankoop.

Die selfdoen goukoppelstelsels kom in twee groottes. Die een is ’n 65-mm stelsel wat 3 800 m² tot 6 300 m² besproei, afhangende van die spasiëring tussen die laterale lyne en sproeiers, wat tussen 12 en 18 meter kan wees. Die kleiner stelsel gebruik ’n 50-mm hooflynpyp en 40-mm laterale pype. Die koppelstukke wat verskaf word, is genoeg om 3 600 m² te besproei.

Afriq Water se kliënte kom van heinde en ver om hulle kostedoeltreffende besproeiingstoerusting te koop. Hulle bestaan uit klein boere tot groot kontrakteurs.



Drupbesproeiing

Kleinskaalse groenteverbouing word al hoe gewilder en Afriq Water is reg vir dié mark. Hélana sê drupbesproeiing werk vir gewasse wat meer gefokusde watertoediening nodig het, soos vrugtebome en groente. Hulle driplyn het by elke waterpuntjie ‘n drukbeheertoediener wat sorg dat elk plantjie presies dieselfde hoeveelheid water per uur kry – na die behoefte van die plant. Dit is die mees watervriendelik metode beskikbaar.

Afriq Water sal ook binnekort toegerus wees om mikrobesproeiingstelsels aan boere te lewer.

Afriq Water het die kans aangegryp om in Suider-Afrika ’n voetspoor neer te sit. Hulle het reeds kliënte in Zambië, Tanzanië, Swaziland, Zimbabwe, Botswana en Namibië en is gedurig besig om nuwe grense oor te steek.

Kontak Afriq Water se kantoor by 061-502-2547 vir meer inligting, of een van hulle agente:

Henk Geyser by 082-654-7246 vir die Noorde van Suid-Afrika

Johan Pretorius by 082-551-3391 vir projekte en installasies – Sentraal SA

Ryno Burger by 063-053-8366 vir die Delmas- Witbank- en groter omgewing

George Snyders by 082-745-6903 vir die Wes-Kaap en groter omgewing.

Skryf in vir Afriq Water se kompetisie om ’n 50 mm/40 mm goukoppelstukpakket te wen. Inskrywings sluit 15 September 2019.

Dit is kompetisietyd by Afriq Water. WhatsApp jou naam, van, e-posadres en die antwoord op die volgende vraag na 061-502-2547.

Vraag: Van watter materiaal is die goukoppelstelsel se pype wat deur Afriq Water verskaf word, vervaardig?

Die wenner sal telefonies in kennis gestel word. Die prys kan nie omgeruil word vir kontant nie. Die besluit van Afriq Water is finaal.

Koöperasies en winkels wat belangstel in verspreiding kan Wynand Ueckermann by 082-454-7880 skakel om afslagstrukture te bespreek.