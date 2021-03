AfriForum en Saai staan boer by met indien van strafregtelike klagtes oor beweerde silosertifikaatbedrog

This post is also available in: English

AfriForum se privaatvervolgingseenheid en die familieboernetwerk Saai het vandag die eienaar van die familieboerdery Langspruit Landgoed, bygestaan met die indien van strafregtelike klagtes van bedrog teen die bestuur van die Bloemhof-silokompleks.

Dié beweerde bedrog is tydens die eerste kwartaal van 2020 gepleeg. Dít volg nadat Langspruit Landgoed BK verliese gely het weens beweerde silosertifikaatbedrog. Die klagtes is by die Bloemhof-polisiestasie ingedien.

In ’n neutedop behels silosertifikaatbedrog dat silobergingsfasiliteite meer ontvangsbewyse as waarborge vir mielies uitreik as die werklike hoeveelheid mielies wat in die silo’s beskikbaar is. Ontvangsbewyse word as waarborg aan die eienaars van die mielies uitgereik en kan verhandel word.

Hierdie sertifikaat is veronderstel om drie dinge te waarborg:

die kwaliteit van die mielies;

die kwantiteit van die mielies; en

die ligging van die mielies.

Volgens Francois Rossouw, uitvoerende hoof van Saai, blyk dit dat al drie hierdie waarborge in dié geval deur die silobergingsfasiliteit misken is. “’n Fundamentele hoeksteen van die JSE se landbou-afgeleide mark is die integriteit van JSE-silo-ontvangste en ’n betroubare fisiese afleweringsproses. Wanneer ’n silobergingsfasiliteit ’n ontvangsbewys uitreik, moet die hele mark volkome vertroue en sekerheid hê dat die hoeveelheid en gehalte van die kommoditeit op die plek wat op die bewys aangedui word, geberg word en dat die houer van die bewys die aflewering van sy kommoditeit kan verkry – sonder enige vertraging.

Dit is van kardinale belang vir die integriteit van die hele Suid-Afrikaanse graanmark dat silobergingsfasiliteite die JSE se vereistes gestand doen. Op ’n tydstip waar die nagevolge van COVID-19, die dreigement van onteiening sonder vergoeding en die inploffing van landboufinansieringstrukture die lewensbestaan van baie familieboere bedreig, kan ’n regverdige, doeltreffende en deursigtige mark baie help om ’n winsgewende toekoms vir die bedryf te verseker.”

Die landboumaatskappy Senwes moes verlede jaar ’n boete van R1,5 miljoen aan die JSE betaal juis omdat die Bloemhof-silobergingsfasiliteit – wat tot verlede jaar nog deur Suidwes (wat later die jaar deur Senwes oorgeneem is) besit is – ’n tekort van 17 035 ton WM1-graad mielies gehad het in vergelyking met die hoeveelheid mielies wat beskikbaar was volgens die ontvangsbewyse wat uitgereik is. Die JSE-silokwitansies is opgestel deur Suidwes Landbou wat redelikerwys moes geweet het dat hulle nie in werklikheid daardie hoeveelheid WM1-graad mielies in die silobergingsfasiliteit beskikbaar het nie en dit dus nie op aanvraag aan sertifikaathouers sou kon lewer nie.

Langspruit het verder skade gely aangesien mielies nie aan hulle in voldoende hoeveelhede en tempo aan hulle gelewer kon word toe hulle dit vir hoër pryse sou kon verkoop nie. Volgens Chris Gouws, senior ondersoeker by AfriForum se privaatvervolgingseenheid, beteken dit ook dat Langspruit vir stoorkoste van mielies moes betaal wat nie bestaan het nie.

“Dié beweerde silosertifikaatbedrog kom neer op ’n onwettige en doelbewuste wanvoorstelling aan sertifikaathouers. AfriForum se privaatvervolgingseenheid is juis gestig om toe te sien dat korporatiewe boelies aan die pen ry indien hulle oortree en daarom sal ons hierdie saak bly moniteer en saam met die polisie en Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) werk om toe te sien dat geregtigheid geskied.”

Bron: Saai & AfriForum