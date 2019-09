AfriDock: Parkeer jou boot só op die water

This post is also available in: English

Boere wil ook hulle duur speelgoed, net soos hulle trekkers, mooi bewaar en daarom is AfriDock die perfekte oplossing om jou boot of waterponie veilig op die water te bêre terwyl jy verder gaan boer. Besoekers aan die onlangse KragDag Ekspo was ingenome met AfriDock se vernuftige plan.

AfriDock is ’n stelsel van duursame, drywende blokke wat stewig aan mekaar gekoppel word om vir jou ’n dok te bou wat jou boot of waterponie soos ’n handskoen pas.

Daar is verskillende soorte blokke vir die dok, vir die loopgang na die dok en met rollers wat in ’n V gerangskik is om jou waterponie of boot teen op te ry sodat hy op die blokke lê en nie in die water dryf nie. Dit het die voordeel dat alge en ander ongewenste goeters nie op die boot se boom groei of aansamel nie, wat onderhoudskoste verminder. Daar is ook ankerplekke waarmee die boot of waterponie stewig aan die blokke vasgemaak kan word.

“Die boer kan ook kies hoeveel blokke hy wil hê en kan uitbrei of verder bysit op ’n latere stadium,” voeg Roelof by.

Die AfriDock blokke is 300 mm x 500 mm x 500 mm en is beskikbaar in wolkgrys kleur, kan langer as 20 jaar hou en is UV-bestand. Dis growwe blokke sodat jy nie daarop gly nie.

Roelof Mouton, besturende direkteur van AfriDock, sê: “Dit gaan daaroor om bote en waterponies veilig te maak, want hulle is so duur, hulle moet opgepas word.

“Ons installeer dit ook of die boer kan dit self doen, want dit is baie eenvoudig. Jy kry al die onderdele by om die verskillende blokke aan mekaar vas te sit,” sê Roelof.

Maar daar hou AfriDock se diens aan die boer nie op nie. Hulle het die konsep verder gevoer en nou ook blokke ontwerp waarop pompe en sonpanele op die water in damme en riviere kan dryf. “Ons is agente vir Cedar-sonpompe en die sonpanele wat ons gebruik, is Renewsys,” sê Roelof. Dit beteken dat hulle ’n volledige diens vir die boer kan bied.

AfriDock se V-Slide-rollerblok is ontwerp sodat bote en waterponies daarop kan ry.

AfriDock verskaf drie soorte dryfblokke:

Liggewig – Om sonpanele op die water te laat dryf.

Mediumgewig – Vir bote en waterponies.

Swaargewig – Vir nywerheid en mynbou en vir groot pompe soos vir besproeiingsboere wat water uit die rivier pomp.

Vir meer inligting om jou boot op die water in ’n dam of rivier te parkeer, kontak Roelof Mouton by 083-280-4690 of 011-394-8117 of besoek www.afridock.com.