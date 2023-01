Van 14 – 16 Maart 2023, by die SunBet Arena in Pretoria, bring Africa Agri Tech die Suider-Afrikaanse landbou-, wetenskap- en tegnologiegemeenskappe saam, vir verstommende insigte in wêreldwye tendense en vooruitgang in landbou. Drie dae van persoonlike interaksie, paneelbesprekings met plaaslike en internasionale kundiges, tentoonstelling van nuwe besighede en een-tot-een netwerkgeleenthede. Kom ERVAAR die tegnologie van die volgende generasie.