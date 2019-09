AFGRI Equipment: Soek en koop plaastoerusting in AFGRI se nuwe digitale superwinkel

This post is also available in: English

deur Etienne Meyer, bemarkingsbestuurder, AFGRI Equipment

AFGRI Equipment, die grootste landboutoerustinghandelaar in Suidelike Afrika, het met ’n digitale reis na die aanlynverkope van tweedehandse toerusting begin. Boere wat die moderne webwerf besoek, sal toegang hê tot en inligting ontvang oor ’n wye verskeidenheid eersteklas gebruikte toerusting. Daar is reeds 200 eenhede met ’n gesamentlike waarde van R200-miljoen.

“AFGRI Equipment glo dat die omskakeling na digitale prosesse en ’n virtuele winkelvloer tot 30% meer voornemende kopers sal bereik. Navorsing het getoon dat 89% van alle sake-aankope eers geskied nadat die kopers aanlyn na produkte gesoek het,” sê Etienne Meyer, bemarkingsbestuurder van AFGRI Equipment. Dit het die maatskappy genoop om ’n dinamiese en gebruikersvriendelike platform op te stel om kopers te help om die regte toerusting te vind.

Die lys word weekliks opgedateer en voorsien waardevolle inligting aan voornemende kopers, met ’n kliek-om-te-bel-funksie wat ’n kitspad bied aan selfoongebruikers, kontakvorms om in te vul en ’n lewende kletsblad wat deur kundiges beman word.

“Die toerustingbedryf berus op verhoudings en persoonlike kontak, en ons verstaan dat ’n virtuele winkel wat net outomaties gedrewe is, nie vir ons mense sal werk nie, daarom maak die model voorsiening vir menslike kontak, al is dit aan die ander kant van ’n skerm! Ons kliënte is die rede vir ons bestaan en dit is belangrik dat hulle ’n aangename, topgehalte ondervinding moet hê,” sê Etienne.

Die digitale AFGRI Equipment-superwinkel huisves nie net 200 stuks toerusting nie, daar is ook ’n aktiewe “ek-soek-lys” waarop kopers hulle behoeftes kan plaas. Kennisgewings word dan na al die bemarkers van toerusting uitgestuur. “Hierdie diens is daarop ingestel om uit te vind presies waarna ons kliëntebasis op soek is, sonder omslagtigheid, en dit bied die geleentheid om daardie ekstra myl te loop,” voeg Etienne by.

Die webwerf spog met maklik verstaanbare filters en produkkategorieë wat gebruikers na die toepaslike produkte neem. Daar is ook kragkategorieë wat ’n boer sommer dadelik in die regte koers stuur. Hoëresolusiefoto’s wat die kyker groter kan maak om al die besonderhede te sien, maak die webwerf ’n kopersparadys.

Daar is nie net gebruikte toerusting in die aanlynwinkel nie, daar is ook plek vir spesiale aanbiedings en ’n interaktiewe kaart wat aandui waar presies die toerusting beskikbaar is of waar die ervare span van AFGRI Equipment gevind kan word.

Die inligtingsrewolusie het gesorg dat inligting met die druk van ’n knoppie verkry kan word. AFGRI Equipment is die voorloper om digitale aankope plaas toe te neem. Daar word nog vele uitbreidings beplan om soektyd en kooptyd vir boere lekkerder en makliker te maak.

Kliek op www.afgriequipment.co.za