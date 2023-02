29ste Blouberg-aanteelveiling oortref verwagtinge

Op Donderdag, 9 Februarie 2023 het die Blouberg-aanteelveiling na wik en weeg met swaar reën en nat omstandighede steeds voortgegaan met hulle 29ste veiling en verwagtinge oortref. Vroeg oggend was telers en kopers sommer baie opgewonde toe die sonnetjie sy kop deur die wolke steek met die belofte van ‘n helder sonskyn dag wat almal sommer kom vul het met hoop en nuwe moed.

Tiny Smith, ‘n verteenwoordiger van ProAgri, regs, saam met Arthur Blofield, links by die 29ste Blouberg-aanteelveiling.

“Ons boere so bly oor die huidige reën wat ons die afgelope paar dae gekry het, en sodanig is ons net so bevoorreg dat hierdie veiling kon plaasvind,” sê Arthur Blofield, die voorsitter van die Blouberg-aanteelveiling groep.

Arthur was verstom oor die opkoms van die veiling, kopers en ondersteuners van naby en vêr het moeite gedoen om deel te wees van die dag. Hy was nie net verras deur die aantal mense wat opgedaag het nie, maar ook verras oor die omset van die dag, die pryse vir die beeste en die algehele gemiddeldes.

“Dit het absoluut my verwagtinge oortref, en gevolglik is ons uiters dankbaar teenoor ons kliënte wat uitgekom het om ons te ondersteun,” sê Arthur.

“Ons rig graag ‘n ope uitnodiging aan enigiemand wat belangstel om ons 30ste veiling by te woon, wat op 8 Februarie 2024 op dieselfde plek, Vivo in Limpopo, gehou sal word. Hierdie belangrike veiling vind net een keer ‘n jaar plaas, so ons hoop dat telers en kopers van regoor die land sal reis om hier te wees om hulle ondersteuning te wys, en deel die wees van die dag,” voeg Arthur by.

“Ek wil graag my dank uitspreek teenoor almal wat betrokke was by die organisasie van hierdie veiling, veral ons borge wat instrumenteel was om dit moontlik te maak dat hierdie veiling op ‘n jaarlikse basis gehou kan word. Ek wil graag my dankbaarheid betuig aan almal wat ‘n hand gehad het in vandag se resultate,” sluit Arthur af.

Die groep boere betrokke by Blouberg-aanteelveiling het ook die 29ste Blouberg-aanteelveiling aan wyle Willie Roux opgedra. Lees meer hier: https://www.proagri.co.za/huldeblyk-aan-willie-roux/.

Vir meer inligting rakende die opkomende Blouberg-aanteelveiling kontak gerus vir Francois Uijs (Bemarker) by (+27)83-627-6835, Sors Snyman (Afslaer) by (+27)72-841-7262, of Arthur Blofield (Blouberg) by (+27)83-400-2648.

Duurste Bonsmara x Bovelder koei- en kalf van Schalk van der Watt, Altenburg Boerdery, is verkoop vir R30 000 aan Brakspruit Boerdery.

Duurste Bonsmara dragtige koeie (3:1) met kalwers van Stephan Fick, Kalkoven Agri, is verkoop vir R41 500 aan P.J. van Wyk.

Duurste Bovelder koeie en kalwers van Pieter Hoogenboezem, Shaun White, Vlieland Bdy, TXL Bovelders, is verkoop vir R44 000 aan D.J.J. Coetzee.

Indien jy jou veiling wil bemark kontak:

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com