Die 28ste Blouberg Aanteelveiling is op 10 Februarie 2022 by die VIVO veilingskrale gehou. Die afslaer was Sors Snyman van Vleissentraal Bosveld – 072-841-7262.

Ras Aantal Beskrywing Gemiddeld Hoogste Bonsmara 18 Dragtige koeie & kalwers (3:1) R 38 556.00 R 40 000.00 Bonsmara 9 Dragtige koeie R 24 333.00 R 26 000.00 Bonsmara 15 Dragtige verse R 28 700.00 R 29 500.00 Bonsmara 46 Koeie & kalwers R 36 641.00 R 45 000.00 Bonsmara 17 Verse R 22 676.00 R 24 500.00 Bovelder 27 Dragtige koeie R 28 444.00 R 32 000.00 Bovelder 40 Koeie & kalwers R 35 875.00 R 41 000.00 Bovelder 39 Verse R 20 974.00 R 24 000.00 Bonsmara x Bovelder 6 Dragtige koeie R 29 000.00 R 29 000.00 Bonsmara x Bovelder 20 Koeie & kalwers R 35 600.00 R 37 000.00 Bonsmara x Bovelder 5 Dragtige Koeie & kalwers (3:1) R 40 500.00 R 40 500.00 Bonsmara x Bovelder 10 Dragtige verse R 25 000.00 R 25 000.00 Bonsmara x Bovelder 24 Verse (200 – 250 kg) R 19 833.00 R 22 000.00 TOTALE AANBOD 276 OMSET =

R 8,250,000.00

Vir die 28ste jaar bied Vleissentraal Bosveld hierdie prestige aanteelveling aan. Die mense het lewendig gebie teen mekaar. Uitstaande pryse is behaal op die veiling.

Vleissentraal Bosveld bedank al die kopers en wens almal voorspoed toe met die nuwe aankope. ‘n Hartlike gelukwensing aan die verkopers vir die kwaliteit beeste wat weereens aangebied was.

Hoogste pryse behaal: