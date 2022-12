2022 Jeugskouhoogtepunte

Die 21ste Nasionale Jeugskou het vanjaar van 2 tot 5 Oktober in Lichtenburg in Noord-Wes plaasgevind.

Jeugskoulede van al die provinsies, buiten Wes-Kaap wat weens bek-en-klouseer moes tuisbly, het aan die geleentheid op die dorp se skouterrein deelgeneem. Die tuisspan het vanjaar met die louere weggestap.

Altesaam 55 leerlinge van die Hoër- en Laerskool Sannieshof, Stella Gekombineerde Skool en Hoërskool Westvalia het deel gevorm van die span. Om te kwalifiseer moes die deelnemers aan twee provinsiale skoue deelneem en met die hoogste gemiddeld onder die beste drie eindig. Die kompetisie bestaan uit vier komponente, naamlik ՚n toets oor die produksiehandleiding, die was van die skoudier, die voorbereiding van die skoudier, en die beste vertoning van die dier. Daar word in drie ouderdomsgroepe deelgeneem, naamlik Junior-junior (7 tot 10 jaar), Junior (11 tot 14 jaar), en Senior (15 tot 18 jaar).

Stephanus du Preez, Lineigh Foster, Micaela Rossiter, Senior groepsklas

Veselbokke (Noordwes).

Die verskillende afdelings waarin die diere vertoon word, sluit vleis- en suiwelbeeste, perde, wol- en vleisskape, en vesel-, vleis- en melkbokke in. Statiese afdelings sluit pluimvee, konyne, en sier- en wedvlugduiwe in. Afdelings waar die produkte van die diere gebruik word, sluit kookkuns kunste en suiwelbereiding in. In die afdeling kulinêre kuns, moes die juniorjuniors kolwyntjies versier met blommetjies van fondant, botterversiersel en lekkertjies.

Die juniors moes ՚n plat ruiker van nege kolwyntjies met botterversiersel en fondant maak, terwyl die seniors ՚n driedimensionele ruiker van twaalf tot vyftien kolwyntjies met botterversiersel moes voorsit. In die suiwelbereiding-afdeling moes seniors haloumi, ricotta en mascarpone maak, terwyl die juniors drinkjogurt, gegeurde jogurt en roomkaas moes maak. Vanjaar het ՚n nuwe afslaersafdeling bygekom waaraan slegs drie kandidate van elke provinsie kon deelneem.

Owetho Matlatla, Keatan Hinze, Ashley Tailor Senior groepsklas Vleisbees (KwaZulu-Natal).

Weens die uitbreking van bek-enklouseer vroeër vanjaar is ՚n baie streng biosekerheidsprotokol gevolg. Staatsveeartse en -tegnici het die diere vanaf aankoms uit die verskillende provinsies gemoniteer, en voertuie en besoekers is onderwerp aan protokol voor hulle die biosekerheidsones kon binnegaan. Weens die uitbreek van die siekte het die Wes-Kaapspan onttrek om te voorkom dat die siekte die provinsie, wat tot dusver vry daarvan was, binnekom.

Claire Coppen, Conrad van Wyk, Nyaki Sekgobele Senior groepsklas

Vleisskaap (Limpopo).

Wes-Kaap Jeugskou

Jeugskoudeelnemers van die Wes-Kaap het nietemin die jaar op ՚n hoogtepunt afgesluit. Die wenners van die onderskeie kategorieë in sewe streekskoue en die Wes-Kaapse kampioenskap, het op ՚n spesiale geleentheid op Elsenburg buite Stellenbosch elkeen ՚n medalje en spesiale toekennings ontvang. Volgens Breyton Milford, voorsitter van die provinsie se Jeugskouvereniging, het die jeugskou na twee jaar wat dit as gevolg van die Covid-19-inperkings nie kon plaasvind nie, met groot sukses hervat.

Altesaam 770 leerlinge het aan die onderskeie skoue deelgeneem. Breyton skryf die sukses van die jeugskoue toe aan die beginsel van samewerking wat die Wes-Kaap Landbou-Jeugvereniging se grondslag vorm.

Divan Venter, PJ Greeff, Keanu Jooste Senior groepsklas Vleisskaap

(Noordwes).

Die sukses hang af van die deelnemers, die landbouskole wat die diere voorsien wat tydens die skoue gebruik word, die bestuur en vennote, naamlik die Wes-Kaap Departement van Landbou en Agri-Expo, asook die ouers, sonder wie se ondersteuning die skoue nie moontlik sou wees nie. Dr Ivan Meyer, Wes-Kaap minister van Landbou, meen die klem van landbou val op die deel ‘bou’. “Ons land is stukkend en moet weer opgebou word. Dit is net landbou wat die land weer kan opbou. Daarom moet daar meer landbouskole en landbouvakke in die Wes-Kaap wees.”

Volgens hom hou landbou as skoolvak groot voordele in. Hy sê by Jakes Gerwel Tegniese Skool vir Vaardighede naby Bonnievale het landbouvakke vier belangrike positiewe gevolge ingehou: “Dissipline het verbeter, die leerders se akademiese prestasie het verbeter, minder kinders is betrokke by antisosiale gedrag, en daar is ’n afname in tienerswangerskappe. Landbou bou die jeug. Ons moet meer landbouers kry,” het hy gesê.

Die Augsburg Landbougimnasium op Clanwilliam is as die skool aangewys wat vanjaar die beste op jeugskoue presteer het. Die jeugskou is ՚n relatiewe nuwe sport by die skool, maar die gewildheid daarvan is aan die toeneem. “Deur die jeugskou belê ons in ՚n sport waar seuns en dogters op gelyke voet kan deelneem en dieselfde erkenning kry,” het Joubert van der Merwe, ’n onderwyser van die skool, gesê. Op die geleentheid by Elsenburg is spesiale toekennings aan deelnemers wat deur die jaar op die streeksjeugskoue en met die WP-kampioenskap presteer het, oorhandig.

Die ontvangers van die spesiale toekennings is, Luan Skog (Hoër Landbouskool Boland), Leana van der Berg (Hoërskool Charlie Hofmeyr), Benjamin Turner (Augsburg Landbougimnasium), Jaco van Deventer (Hoër Landbouskool Oakdale), Ruan Immelman (Hoër Landbouskool Boland), Henré Swanepoel (Laerskool Volschenk), Anré de Klerk (Augsburg Landbougimnasium), Ansu de Buisson (Hoërskool Langenhoven), en Bianca Viljoen (Augsburg Landbougimnasium). Foto: WP Jeugskou

Die toekenning vir die meeste streekskoupunte (100 punte) by drie streekskoue op Heidelberg, Riversdal en Swellendam, is aan vier presteerders toegeken, naamlik: Leana van den Berg van Hoërskool Charlie Hofmeyr op Ceres in die Witzenbergstreek; Benjamin Turner van Augsburg Landbougimnasium op Clanwilliam in die Cederberg-streek; Henré Swanepoel van Laerskool Volschenk op Riversdal in die Eden-streek; en Jaco van Deventer van Hoër Landbouskool Oakdale op Riversdal.

Dirk van Eeden, Johnri Breedt, Nathan van Rhyn Senior Vleisbees groepklas

(Mpumalanga).

Die beste nuwe toetreders tot die jeugskou is Ruan Immelman en Luan Skog van Hoër Landbouskool Boland in die Paarl in die Boland-streek. Anré de Klerk van Augsburg Landbougimnasium en Ansu de Buisson van Hoërskool Langenhoven op Riversdal in die Eden-streek het die beste gevaar in die kennistoets tydens die WP Kampioenskap. Katrien van Wyk van Laerskool Bertie Barnard op Stilbaai in die Eden-streek is aangewys as die beste skoupersoon deur ՚n volpunt van 50 uit 50 te behaal. Bianca Viljoen van Augsburg Landbougimnasium het die toekenning in die was- en voorbereidingsafdeling met ՚n punt van 29 uit 30 ontvang.

Vir meer inligting kontak Breyton Milford by 082-708-5939 of stuur ՚n e-pos na breyton@agriexpo.co.za.