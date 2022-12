2022 Bakkie-oorsig van die jaar

deur Dirk Gallowitz

Toyota Land Cruiser 79 Dubbelkajuit 4,5 V8 LX “70th Anniversary Edition”

Toyota se Land Cruiser vier tans sy 70ste bestaansjaar sedert die eerste BJ-model, wat uiteindelik die Land Cruiser geword het, in 1951 die lig gesien het.

Ten einde hierdie mylpaal te vier, het Toyota Motors SA vroeër vanjaar ‘n spesiale model, bekend as die “70th Anniversary Edition” plaaslik bekendgestel wat onder meer onderskei word van ander modelle deur ‘n “70th Anniversary”-embleem op die deure onder die kantspieëls asook op die spesiale seilsitplekoortreksels aan te bring. Slegs twee weergawes van hierdie spesiale bakkies is beskikbaar, naamlik ‘n enkelkajuitmodel en ‘n dubbelkajuitweergawe. Albei weergawes is toegerus met slegs die 4,5 ℓ V8 turbodieselenjin.

Min voertuie kan die Land Cruiser se reputasie ewenaar wanneer dit kom by betroubaarheid en legendariese taaiheid. Terwyl die voorkoms en modelle oor jare effens aangepas is, is die filosofie dat ontwerp funksie moet volg steeds duidelik sigbaar. Daar is oor jare egter vooruitgang gemaak met enjins en aandryfstelsels met die jongste 4,5-liter V8-turbodieselenjin wat uiters gewild is onder Land Cruiser-kopers.

Die ontwerp is steeds hoekig en die kajuit steeds relatief spartaans vergeleke met ander “nuwerwetse” bakkies. Dit is ook die enigste bakkie waarvan ek bewus is wat steeds die lugdraad vir die radio elektries kan laat uitkom en weer wegsak met behulp van ‘n skakelaar in die kajuit.

Die “70th Edition” is met die volgende ekstratjies toegerus om dit spesiaal vir kopers te maak:

Daar is prominente ‘TOYOTA’-letters in die sierrooster in plaas van die gewone Toyota-embleem, soos by die Hilux GR-S- en Land Cruiser GR-Smodelle.

Vooraan die neus is ‘n stewige staalbuffer vasgebout waarin kolligte netjies ingebou is. Daar is ook voorsiening gemaak om ՚n wen-as daarin te monteer.

Die buffer het ook ‘n geïntegreerde bosbreker van pyp om die voorkant en hoofligte te beskerm.

Agter is ‘n stewige agterbuffer, van pyp, wat ook as trap dien, met ‘n verwyderbare sleepstang daaraan geheg. Die laaibak is ook met ‘n 3 mm dik harde rubberbeskerming uitgevoer.

Die snorkel aan die bestuurderskant is ‘n funksionele bykomstigheid en die suigklanke van die turbo-aanjaer is duidelik hoorbaar daardeur — dit klink soos pragtige musiek.

Binnekant is die kajuit steeds funksioneel georiënteer, maar prakties en sonder fieterjasies. Dit is egter veel gemakliker as die van Cruiserbakkiemodelle van so tien jaar gelede, maar kan steeds nie as luuks beskryf word nie. Die grys stuurwiel sonder enige knoppies is oudergewoonte aan die groterige kant en vertoon klassiek outyds soos dit hoort.

2022 Toyota Land Cruiser 79 70th Anniversary Edition. (Foto verskaf)

Die Land Cruiser-bakkie is soos KWV se Roodeberg – lank in die tand, maar tydlose gehalte wat oor die jare plooie bygekry het en tog klassiek verouder.

Om in voeling met moderne tye te bly, is ‘n kleurraakskerm, USB-koppelpunt, Apple CarPlay en Android Auto ingebring – volksvreemd vir ՚n 79 Cruiser, maar wel tog nuttig en welkom.

Die fris 4,5-liter turbodiesel V8 is gekoppel aan ‘n 5-gang handratkas en loop op sy lekkerste in 5de rat teen 110 kpu met die toere wat rondom 2 300 rpm luier.

Paddinamika is gelykstaande aan ‘n gesofistikeerde plaasimplement en dit is hoe dit bedoel is, en waarvoor die Land Cruiser 79 bakkies ontwerp is. As jy hou van gemaklik ry in ‘n stil kajuit, kies liefs ‘n dubbelkajuit Legend of Raider Hilux.

Die Land Cruiser 79 4,5 ℓ V8 Dieselbakkies is vir hardebaard tawwe boerklonge bedoel.

Met 151 kW en 430 Nm se piekkrag voel geen terrein onbegaanbaar en geen uitdaging in die veld onoorkomlik nie. Die Cruiser is ‘n volwaardige 4×4 met ‘n laestrekratkas wat met ‘n aparte rathefboom in 4-Hoog of 4-Laag geskakel kan word. Sowel die voor- as agteras is solied en bied ewenaarslotte wat met ‘n skakelaarknop op die voorpaneel ingeskakel word.

Met ‘n grondvryhoogte van 235 mm en waterry-diepte van 700 mm word veldry en klipklim soveel meer gemaklik.

Na my week in die 70th Anniversary Edition was dit baie moeilik om van die Land Cruiser 79 4,5 ℓ V8 Dubbelkajuitbakkie afskeid te neem.

Modelle en prys

Die Land Cruiser 70th Anniversary Edition-modelle is eksklusief beskikbaar in Toyota se “Ivory White”- of “Sand Beige”-bakkleure met die volgende pryse vanaf:

Land Cruiser 79 Enkelkajuit 4,5 Diesel V8 70th Anniversary Edition – R944 100;

Land Cruiser 79 Dubbelkajuit 4,5 Diesel V8 70th Anniversary Edition – R1 000 700.

‘n 3-jaar/100 000 km waarborg is ingesluit by die koopprys met verskeie opsies vir diensplanne wat by alle Toyota-handelaars beskikbaar is teen ‘n ekstra koste.

2022 JEEP Gladiator

Jeep SA het onlangs na lang wik en weeg of die Gladiator bakkie wel na Suid-Afrika gaan kom, uiteindelik die nuwe Gladiator-dubbelkajuitbakkie plaaslik in Gauteng bekendgestel, en ons kon toe die hardebaard veldryer eerstehands beproef.

Jeep Gladiator Rubicon. (Foto verskaf)

Die Jeep-handelsmerk is deesdae in die groter Stellantis-stal wat meer dollars in hulle bankrekening het en wat uiteindelik Jeep in Suid-Afrika en ook in markte elders in die wêreld, ‘n groter impak kan gee. Die Gladiator is al in 2018 in sy tuisland, Amerika, bekendgestel, maar met Covid 19 se vernietigende uitwerking ook op die motornywerheid en met die verswakkende rand, kon ‘n relatief klein handelsmerk soos Jeep nie in die aanvraag na wêreldmarkte voorsien nie.

Danksy Stellantis gaan Suid Afrika se avontuurlustiges en buitelugliefhebbers nou meer Jeep-nismodelle, onder meer ook die Wrangler, plaaslik kan koop.

Ontwerp en voorkoms

Die Gladiator is ‘n groot en fris dubbelkajuitbakkie en kan plaaslik vergelyk word met die Land Rover Defender 130-model van ‘n paar jaar gelede en dalk ook met Toyota se Land Cruiser 79-dubbelkajuitbakkie. Die Gladiator het ‘n veel langer lyf en groter wiele as die tradisionele dubbelkajuitbakkies wat tans in SA beskikbaar is. Die Gladiator is intimiderend groot, met ‘n totale lengte van 5,540 mm. Die wielbasis is 3,490 mm met die gevolg dat jy gaan sukkel om jou Jeep Gladiator in die knap onderdakparkeerplekkies van jou plaaslike inkopiesentrum te parkeer.

Die ontwerp laat toe dat die dak, voorruit en deure verwyder kan word sodat jy sonder spiere nog steeds wildewragtig-sterk in die veld kan vertoon. So dit is meer ‘n Arnold in “Terminator” as Bruce in “Die Hard” – dit is nou as hardebaarde van staalwol gemaak is, as jy verstaan wat ek bedoel! Soortgelyk aan Jan Wilkens desjare in die stoeikryt – jy is gewetter tot jy hensop, boeta! So anders as die pretensieuse en vooraf geoefende rondval in ‘n WWE-rofstoeikryt met blink geoliede spiertiere en goeie “moves”!

Die Gladiator is weliswaar die enigste oopdak-dubbelkajuitbakkie beskikbaar in Suid-Afrika.

In Amerika is die Gladiator in vier modelle beskikbaar, naamlik die Sport, Sport S, Overland en topmodel Rubicon, maar Stellantis SA het besluit om slegs die Rubicon na Suid Afrika te bring. Suid-Afrikaanse Jeep-liefhebbers ken die Rubicon-naam van onder meer die Jeep Wrangler wat hier by ons te koop is. Die Rubicon-weergawe is altyd die mees geskikte model vir rowwe veldry-toestande.

Kajuit en toerusting

Binnekant is die Gladiator Rubicon uitstekend en omvattend toegerus met ‘n lang lys standaardtoerusting wat die meeste, indien nie alle, dubbelkajuitbakkies tans te koop in SA, troef. Daar is onder meer verhitte sitplekke en ‘n verhitte multifunksiestuurwiel. Ook is sleutellose toegang en aanskakeling standaard ingesluit. ‘n Nuwe 8,4 duim kleurraakskerm wat toegang bied via Apple CarPlay en Android Auto na klank-, kommunikasie- en voertuiginligtingstelsels is ook standaardtoerusting.

Verder is drie USB-koppelpunte voor en twee vir die agtersitplekke as standaard beskikbaar. Onder die agtersitplek is daar ook ‘n oulike, waterbestande Bluetooth-luidspreker wat uitgehaal en buite die Gladiator gebruik kan word.

Onder die agtersitplekke is praktiese bêreplek wat gesluit kan word.

Verder is die Gladiator as standaard toegerus met etlike aktiewe en passiewe veiligheidstelsels wat onder meer aanpasbare spoedbeheer, blindekolwaarskuwing asook ‘n uitstekende tru-kamera insluit.

Enjin en werkverrigting

Jeep SA het gekies om die Gladiator plaaslik met slegs een enjin-weergawe beskikbaar te stel. Die beproefde 3,6-liter V6 natuurlik geaspireerde petrolenjin word gekoppel aan ‘n heel skaflike 8-gang outomatiese ratkas met ‘n laestrekratkas, wat na ons mening ‘n groot aanwins vir die Gladiator is. Die enjin lewer 213 kW en 353 Nm en kombineer uitstekend met die 8-gang outokas op die ooppad en in die veld. Ons brandstofverbruik na ooppad en uitdagende veldry was in die omgewing van 14 liter/100km.

Paddinamika en veldry

As jy die Gladiator koop, moenie die paddinamika of verfyndheid van ‘n Duitse SUV verwag nie. Die Gladiator se ontwerp en boufilosofie is dié van ‘n hardebaard-veldryer wat vir niks sal stuit nie. Op die ooppad is die kajuit maar raserig, die hantering nader aan die van ‘n trok as ‘n gewone dubbelkajuitbakkie met ‘n stuurgevoel wat daarby pas. Op die grondpad hanteer die Gladiator na ons mening net so goed en in sekere situasies beter as enige gewone dubbelkajuitbakkie tans in SA beskikbaar en ons het hom teen 120 kpu plus daar beproef.

Die 32 duim BF Goodrich 255/75/ R17-rubber op 17 duim Granite Crystalallooiwiele het slaggate en ongelyke sinkplaatgrondpaaie absoluut geïgnoreer. Danksy die 5-skakelveerstelsel met die peperduur Fox-veldryskokbrekers het die Gladiator slegte grondpaaie soos teerpaaie laat voel.

In die veld en veral deur, oor en onder uiters uitdagende veldrytoestande het die Gladiator sy legendariese veldryreputasie gestand gedoen. Die Gladiator is toegerus met ‘n RockTrac permanente 4-trekstelsel met ‘n “4-LOW” laestrekfunksie wat bygestaan word met voor- en agterste ewenaarslotte en beperktegly-ewenaars.

Verder het die Gladiator 3de generasie Dana 44-aste en die anti-swaaistawe op die vooras kan ontkoppel word met ‘n skakelaar in die kajuit vir wanneer “bobbejaanklim” noodsaaklik word. Onder die Gladiator se pens is daar dik beskermplate en rotsgly-beskermers wat aan die kante keer teen skade tydens uitdagende veldry-uitstappies.

Met ‘n grondvryhoogte van 249 mm, waterrydiepte van 800 mm en inklim-/vertrekhoek van 43,4 en 26 grade onderskeidelik kan slegs hardebaardveldryers saampraat. Verder kan die Gladiator 693 kg op die bak laai en boonop, ‘n sleepwa van 2 721 kg sleep.

Opsomming

Jeep in Suid-Afrika het ‘n stewige en bykans fanatiese aantal liefhebbers wie se monde al water om die nuwe Gladiator Rubicon in die hande te kry. Te danke aan bykans 90 verskillende Stellantis-handelaars wat verskeie Jeep-handelaarskappe insluit, gaan Jeep-aanhangers al meer Jeep-modelle naby of in hulle omgewing kan sien. Weens wêreldwye voorraadtekorte te wyte aan Covid 19-probleme gaan Jeep SA ongelukkig net 35 eenhede van die Gladiator Rubicon in Suid-Afrika per maand kan lewer. Die prys van die 2022 Jeep Gladiator Rubicon is R1 299 900 en sluit ‘n 3-jaar/100 000-km diensplan en ՚n 5-jaar/100,000-km waarborg in.

2022 Mahindra Pik Up-dubbelkajuitbakkies voeg drie spesiale modelle in

by die Karoo-reeks

Die Indiese motorvervaardiger, Mahindra, vaar tans bo verwagting goed in Suid-Afrika. Nie net monteer die maatskappy deesdae sy handratmodel Pik Up-bakkies in Durban nie, terloops Mahindra SA het onlangs aangekondig dat die tienduisendste Pik Up daar gemonteer is, maar hulle het ook ՚n aanleg aan die Oos-Rand waar die Karoomodelle se bykomende afwerking en toerusting gemonteer word.

Mahindra PikUp dubbelkajuit. (Foto verskaf)

Mahindra het onlangs ook drie nuwe spesiale modelle, genaamd Dusk, Storm en Dawn, plaaslik bekendgestel, elk met sy eie besondere kleur en spesiale ekstra toerusting. Ons was bevoorreg om die eerste drie modelle wat van die monteerlyn gekom het, deur ՚n strawwe 4×4-roete te beproef.

Al drie modelle is Karoo-weergawes en kom as standaard met spesiale groter veldrywiele en bande, asook ՚n swaardiens-veerstelsel. Verder kry al drie modelle voor en agter spesiaal ontwerpte staalbuffers wat toegerus is met versterkte sleephake en LUD-ligte.

Die buffers is stewig aan die onderstel geheg. Die gewone rolstaaf wat by Karoo-modelle standaard is, is steeds daar.

Elke model is ook kleurspesifiek en kry spesiale kentekens buite en in die kajuit.

Die “Dusk” se swart bakkleur is deur die Karoo-skemer geïnspireer en dra blou en swart Karoo-kentekens. Die laaibak het ՚n swaardiens-rubbervoering asook ՚n sluitbare staalroldeksel.

Die “Dawn”-weergawe is afgewerk in ՚n praktiese sandkleur wat sekerlik by die buitelugavontuurlustiges en boere gewild sal wees. Die inspirasie vir hierdie model kom blykbaar van die kleure van vroeë oggende in die woestyn en Karoo. Vandaar die oranje kleur van die “Karoo”-kentekens binne en buite op hierdie model.

Die “Dawn” kry bykomend ook ՚n spesiale dakrak as deel van standaardtoerusting.

Die derde model in die reeks het die “Storm”. Ook hier is inspirasie geleen uit die Karoo en spesifiek die stormwolke se kleure wat gelei het tot die unieke vaalblou bakafwerking wat aangevul word met swart en grys “Karoo”-kentekens. Die Storm se laaibak is ook uitgevoer met die swaardiens-rubberlaag en die bak word met ՚n seiltjie toegemaak.

Binnekant is daar volle leerbekleedsel, asook dieselfde rubbermatte soos in

die ander Karoomodelle.

Al drie modelle bied ՚n volkleur 9”-raakskerm met Bluetooth, Android Auto, Apple Car Play en navigasie, asook laai/koppelpunte vir fone.

Die nuwe modelle word aangedryf deur dieselfde 2,2-liter turbodieselenjin wat diens doen in die res van die Karoo-reeks bakkies. Met 103 kW maksimum kraglewering en 320 Nm piek wringkrag wat tussen 1 500 en 2 800 opm beskikbaar is, het ons nooit tydens ons “toetse” gevind dat die bakkies te min krag het nie, selfs nie tydens ons uitdagende sessie deur dik, los riviersand nie. ՚n 6-gang outokas wat ook ՚n laestrekfunksie het stuur krag word na al vier wiele.

Die pryse van al drie modelle is dieselfde, naamlik R614 999. Dit sluit ՚n 4-jaar/120 000-km waarborg asook ՚n diensplan van 5 jaar/90 000 km in.

Die nuwe modelle is vir ons van die mooier dubbelkajuitbakkies tans in Suid-Afrika beskikbaar en is heel bekwaam op die pad en in die veld. Teen die huidige prys, in ag genome die hoeveelheid spesiale toerusting wat as standaard by die prys ingesluit is, bied die Dawn, Dusk en Storm uitstekende waarde vir geld.

2022 Mitsubishi Triton Heritage Edition

Mitsubishi Motors het sy Triton-bakkiereeks uitgebrei deur ՚n beperkte weergawe van ’n opgekikkerde 4×4-dubbelkajuit by te voeg.

Slegs vyftig eenhede van hierdie spesiale model, wat die “Heritage Edition” genoem word, is in Suid-Afrika beskikbaar gestel.

2022 Mitsubishi Triton Heritage Edition. (Foto verskaf)

Mitsubishi het ՚n trotse geskiedenis in Suid-Afrika en veral die Colt-bakkies was baie gewild. Daar is al baie van hulle wat honderde-duisende kilometer afgelê het en saam met die Pajero was Colt die modelreeks wat Mitsubishi in Suid-Afrika gevestig het. Die Colt Rodeo-dubbelkajuit was ook die eerste model wat vir die “Spirit of Africa”- veldrywedren gebruik is, waartydens die legendariese renjaer, Sarel van der Merwe, deelnemers se vernuf en die Colt se veldryvermoë tot die uiterste beproef het.

Die huidige Triton-reeks is reeds sedert 2019 in Suid-Afrika beskikbaar in enkel- en dubbelkajuitmodelle. Die Heritage-model is gebaseer op die dubbelkajuit-vlagskipmodel met ՚n outomatiese ratkas en Mitsubishi se toonaangewende Super Select II-aandrywingstelsel. Hierdie stelsel maak nie staat op insette van die bestuurder nie, maar versprei die wringkrag tussen die voor- en agterwiele soos omstandighede dit vereis.

Die Heritage Edition word van die res van die reeks onderskei deur ՚n aantal unieke stileringskenmerke. Die sierrooster, onderste lugskort aan die voorkant en uitgeboude wielnisse is in swart afgewerk en daar is genommerde Heritage-kentekens op die voorste modderskerms, wat sy status as spesiale model verder beklemtoon. Rubbervoering, ՚n swart seiltjie en ՚n rolstaaf is standaardtoerusting vir die laaibak en ՚n trekstang is by die agterkant geïntegreer.

Binne spog die Heritage Edition met dieselfde kenmerke as die model waarop hy gebaseer is, onder meer ՚n klankstelsel met Bluetooth, Android Auto, Apple Car Play en stembeheer, leerbekleedsel, elektriese verstelling vir die bestuurdersitplek, outomatiese hoofligte en ruitveërs, en dubbelsoneklimaatbeheer met luguitlate vir die agterste insittendes.

Soos die res van die reeks, word die Heritage Edition aangedryf deur ՚n 2,4-liter turbo-dieselenjin met ՚n outomatiese sesgangratkas. Hierdie enjin lewer 133 kW teen 3 500 opm en wringkrag van 430 Nm teen 2 500 opm.

Saam met die Heritage Edition kry eienaars ook voorkeur-klantesorg, onder meer ՚n kissie met plek vir die sleutels, asook die geleentheid om by ՚n eksklusiewe 4×4-klub aan te sluit. Dit sal die eienaar in staat stel om die voertuig onder die leiding van kundige instrukteurs te bemeester. Daarby kry eienaars voorkeurbehandeling met die bespreking van dienste, verlenging van diensplanne asook ander doelgemaakte ervarings.

Die pryse van die Triton-reeks, wat ՚n waarborg van drie jaar of 100 000 km en ՚n diensplan van vyf jaar of 90 000 km, met dienstussenposes van 10 000 km, insluit, lyk só:

Triton 2,4 Di-SC GL-enkelkajuit 4×2: R409 995

Triton 2,4 Di-DC GL dubbelkajuit 4×2: R484 990

Triton 2,4 Di-DC 4×2 dubbelkajuit handrat: R599 990

Triton 2,4 Di-DC 4×2 dubbelkajuit outomaties: R619 990

Triton 2,4 Di-DC 4×4 dubbelkajuit outomaties: R679 990

Triton 2,4 Di-DC 4×4 dubbelkajuit Xtreme outomaties: R748 990

Triton 2,4 Di-DC 4×4 dubbelkajuit Heritage Edition outomaties: R719 990

Toyota Hilux GR Sport

In 2019 is die Toyota Hilux GR Sport vir die eerste keer as beperkte model bekendgestel om die Hilux se vyftigste verjaarsdag in Suid-Afrika te vier. Hierdie spesiale model is vinnig deur Hilux-geesdriftiges opgeraap.

Nou het Toyota Suid-Afrika Motors (TSAM) besluit om die GR Sport opnuut weer na die mark te bring; hierdie keer egter as ՚n permanente toevoeging tot die Hilux-reeks en nie net ՚n beperkte hoëverrigting-statusbakkie nie.

Rooi 2022 Toyota Hilux GR-Sport. (Foto verskaf)

Die GR Sport word geskoei op die Raider-weergawe en nie die Legend 50 RS nie, maar word nietemin nou die nuwe vlagskipmodel van die reeks. Die nuweling spog met ՚n magdom nuwe kenmerke wat hom van sy stalmaats onderskei, onder meer GR-spesifieke stileringskenmerke, ՚n kragtiger enjin en ՚n nuwer veerstelsel.

Buite is daar ՚n paar stileringskenmerke wat uniek is aan die GR Sport.

՚n Groot swart sierrooster met die Toyota-naam in groot letters asook ՚n aantal ՚n GR Sport-kentekens identifiseer die nuweling onmiddellik. Verder is die nuutontwerpte LUD-hoofligte langs die vertikaal gestapelde lugskorte met ingeboude LUD-misligte treffend. Die voorste en agterste buffers is gebaseer op dié van die Raider en sluit breë swart modderskerms met kontrasterende insetsels in. Swart buitespieëls en deurhandvatsels, swart kanttrappe en ՚n swart stileringsbalk met die GR-kenteken dra verder by tot ՚n sportiewe voorkoms.

Kliënte kan die GR Sport bestel in ՚n wit, rooi, grys of swart.

Onder die veranderinge in die kajuit is ՚n nuwe instrumenteskerm met metaalringe en rooi naalde, rooi stikwerk vir die leeroorgetrekte stuurwiel en sportiewe aluminiumpedale met rubberinsetsels.

Die sitplekke is met ՚n kombinasie van swart kunsleer en vilt beklee en kry ook pagtige kontrasterende rooi stikwerk en GR-kentekens in die voorste sitplekke.

Daar is nuwe enkelbuis-skokbrekers met kronkelvere vir verbeterde hanteringsreaksie en stabiliteit teen hoër snelhede. Spesiaal ontwerpe allooiwiele in titaanafwerking is standaardtoerusting terwyl die 265/65R 17-bande tot voordeel is van verbeterde veldryverrigting.

Net een enjin-en-ratkaskombinasie is vir die Hilux GR Sport beskikbaar. Die bestaande 2,8GD-6 vierslinder dieselturbo-enjin se kraglewering en wringkrag is egter na onderskeidelik 165 kW teen 3 000 opm en 550 Nm tussen 1 600 en 2 800 opm verhoog.

Wit 2022 Toyota Hilux GR-Sport. (Foto verskaf)

Die GR Sport se verhoogde krag word na al vier die wiele gestuur deur middel van die bestaande 6-spoed outomatiese ratkas. ՚n Outomatiese vastrapewenaar is deel van die standaardtoerusting.

Toyota se Safety Sense-stelsel is standaardtoerusting vir die GR Sport. Dit bestaan onder meer uit aanpasbare spoedbeheer, baandwaalwaarskuwing en voorbotsingwaarskuwing. Uiteraard is ABS-remme, stabiliteitsbeheer, wegtrekhulp en ՚n volledige stel lugsakke deel van die GR Sport se standaardtoerusting.

2022 Isuzu D-Max reeks: Nommer 7 is uiteindelik hier

Isuzu-bakkieliefhebbers in Suid-Afrika moes lank wag, maar die sewende geslag van die gewilde D-Max, voorheen die KB, is uiteindelik vroeg in 2022 plaaslik bekendgestel.

Soos voorheen sal drie bakvorms beskikbaar wees, naamlik ՚n enkelkajuit, ՚n anderhalfkajuit (“Extended Cab”) en ՚n dubbelkajuit.

Die 2022-reeks word plaaslik met twee enjinkeuses beskikbaar gestel: ՚n Heel nuwe 1,9-liter turbodiesel, asook die bestaande 3-liter diesel. Die 1,9-liter turbo-dieselenjin lewer 110 kW teen 3 600 opm met ՚n piekwringkrag van 350 Nm wat tussen 1 800 en 2 600 opm beskikbaar is.

Isuzu D-MAX 3.0 Vcross. (Foto verskaf)

Die bestaande 3-liter turbodiesel-enjin uit die vorige geslag D-Max is omvattend hersien vir die nuwe model, nou met laer skadelike uitlaatgasse en beter brandstofgebruik. Van die verbeteringe is die nuwe turbo-aanjaer met verhoogde turboreaksie en ՚n meer doeltreffende, lae-wrywing ontwerp wat grootliks bydra dat die enjin nou 140 kW (10 kW meer) teen 3 600 opm met 450 Nm (70 Nm meer) piekwringkrag tussen 1 800 en 2 800 opm bied.

Die nuweling kom met ՚n keuse van ՚n hand- of outomatiese ratkas met ses gange elk. Vir die 2022 D-Max-reeks het Isuzu splinternuwe afwerkingsvlakke gekies.

Die enkelkajuit bied die keuse tussen ՚n standaardmodel en ՚n L, en is net met die 1,9-liter enjin beskikbaar.

Die standaardmodel het die volgende kenmerke:

Staalwiele met 205R 16C -bande, ՚n AM/FM-radio met ՚n straalplaatspeler en Bluetooth-verbinding, ՚n USB-krag punt, handbeheerde lugversorging en materiaalbekleedsel vir die sitplekke.

Die L, wat beskikbaar is as ՚n 4×2 en ՚n 4×4 en die keuse van die hand- of outomatiese ratkas bied, voeg die volgende kenmerke by: sentrale sluiting met afstandbeheer, staalwiele met 255/65 R17-bande, elektriese vensters, ՚n veelfunksiestuurwiel en ՚n middelkonsole met ՚n deksel tussen die sitplekke.

Die Extended Cab is beskikbaar as ՚n standaardmodel, asook ՚n L, LS en LSE. Die standaardmodel en die L is net met die 1,9-literenjin en handratkas beskikbaar. Die LS is ook net met die 1,9-literenjin beskikbaar, maar met die keuse van die hand- of outomatiese ratkas. Die LS se bykomende kenmerke sluit die volgende in: ՚n 7” raakskerm met Android Auto en Apple Car Play, Wi Fi-verbinding, ՚n USB-kragpunt agter in die kajuit, ՚n veelfunksiestuurwiel wat met leer oorgetrek is, asook ՚n oorhoofse konsole met kaartleesliggies en plek vir ՚n sonbril.

Die buiteafwerking van die LS sluit in kleurgekodeerde deurhandvatsels, kleurgekodeerde stampers voor en agter, halogeen-hoof- en dagryligte en misligte, asook ՚n metaalgrys sierrooster en swart kanttrappies.

Die LSE is net met die drieliterenjin en outomatiese ratkas beskikbaar en bied die keuse tussen ՚n 4×2 en 4×4. Die LSE se bykomende kenmerke sluit die volgende in: ՚n chroom-sportstaaf agter die kajuit, chroomafwerking vir die buitespieëls, deurhandvatsels en sierrooster, ՚n rolstaaf en dakspore asook ՚n 9 duim raakskerm en outomatiese dubbelsone-klimaatbeheer.

Die meerderheid van die reeks is dubbelkajuite en die volgende modelle is beskikbaar:

Drie L-modelle, vier LS-modelle, twee LSE-modelle, asook ՚n nuwe vlagskip, die V-Cross waarvan twee weergawes, naamlik ՚n 4×2 en 4×4 met outomatiese ratkas beskikbaar is. Die L is beskikbaar as ՚n 4×2 of 4×4 met ՚n outomatiese ratkas of ՚n 4×4 handrat. Die LS bied albei enjinkeuses; daar is ՚n 1,9-liter 4×2 handrat en outomaties, asook ՚n 3-liter 4×4 met die keuse van albei ratkaste.

Die LSE en V-Cross is net beskikbaar met die drieliterenjin en die outomatiese ratkas, maar voornemende kopers kan tussen ՚n 4×2 en 4×4 kies.

Die V-Cross is die nuwe vlagskip van die reeks en bied die volgende bykomende kenmerke: donkergrys agttienduim-allooiwiele, donkergrys afwerking vir die deurhandvatsels, voorstamper, uitgeboude modderskerms, sierrooster en sportstaaf asook grys kanttrappies. Aan die binnekant is daar leerbekleedsel en voorsitplekke met agt elektriese verstellings, klavierswart afwerking vir die binneruim en ՚n digitale instrumentepaneel wat volgens die bestuurder se behoeftes aangepas kan word.

Die nuwe D-Max is baie veiliger as sy voorgangers en die volgende kenmerke is standaardtoerusting, selfs vir die intreemodelle: ABS-remme met noodremhulp en elektroniese remkragverspreiding, wegtrek- en afdraandehulp, sleepswaaibeheer en twee lugsakke.

Die L-modelle word met presies dieselfde kenmerke toegerus, maar ՚n alarmstelsel met afstandbeheerde sentrale sluiting word bygevoeg, asook ISOFIX-hegpunte (die internasionale standaard vir die montering van kindersitplekke) vir die agtersitplekke van die dubbelkajuit.

Die LS spog met ՚n trukamera, agterste parkeersensors en sewe lugsakke. Die LSE voeg die volgende kenmerke by: ՚n banddrukmonitor, ՚n blindekolmonitor, ՚n agterste dwarsverkeermonitor, sleutellose toegang met ՚n aansitknoppie, asook outomatiese ruitveërs en outomatiese ligdiode-hoofligte.

Die V-Cross doen sy reputasie as vlagskipmodel gestand deurdat ՚n intelligente bestuurshulpstelsel standaardtoerusting is.

Hierdie stelsel bevat onder meer die volgende kenmerke: ՚n Stereo-kamera met radartegnologie, voorbotswaarskuwing, outonome noodremhulp, aanpasbare spoedbeheer, ՚n stelsel wat moegheid by die bestuurder bespeur, baanhouhulp, baandwaalwaarskuwing en aanpasbare spoedbeheer. Daar is ook ՚n veelvuldige botsremstelsel wat as Multi Collision Brake bekend staan; die remme word dadelik geaktiveer sodra die lugsakke ontplooi word; dit verhinder ook dat die voorste insittendes se koppe teen mekaar stamp.

Pryse van die 2022 Isuzu D-Max reeks, wat ՚n waarborg van vyf jaar of 120 000 km en ՚n diensplan van 90 000 km insluit, is by jou naaste Isuzu-handelaar beskikbaar.

Waarna kan bakkieliefhebbers uitsien in 2023?

2023 Volkswagen Amarok

Die langverwagte nuwe Amarok word eintlik eers vroeg in 2023 vir die SuidAfrikaanse mark bekendgestel en sal dan eers by plaaslike handelaars beskikbaar wees. Omdat die nuweling se internasionale bekendstelling egter in November 2022 in Suid-Afrika plaasgevind het, tel ons hom onder die 2022 bakkie-oes.

Die nuwe Amarok deel ՚n platform met die Ford Ranger, en sal in die Fordfabriek in Silverton, Pretoria, vervaardig word. Die nuwe geslag Amarok is aan die een kant ՚n meer moderne weergawe van die huidige model en tog ook meer vindingryk en verfynd, met meer bestuurshulpmiddels en -modusse as voorheen om sy plek aan die bopunt van die marksegment vir plaaslike bakkies te probeer hou.

2023 VW Amarok. (Foto verskaf)

Die nuwe model is 5 350 mm lank, 96 mm langer as voorheen, en sy asafstand van 3 270 mm is 173 mm langer as voorheen.

Dit maak die nuwe model binnekant heelwat ruimer as sy voorganger. Die nuwe model se loonvrag is 1,16 ton en sy sleepkapasiteit 3,5 ton, ongeag die voertuig se enjin en ratkas.

Verskeie enjinkeuses sal plaaslik beskikbaar wees, naamlik een turboaangejaagde petrolenjin en vier turbo-diesels wat wissel van 2 enkelturboenjins van 2-liter (110 kW/350 Nm en 125 kW/405 Nm) tot die topmodel 3-liter V6 diesel met ՚n dubbelturbo wat die krag na die wiele stuur met behulp van ՚n 10-spoed outomatiese ratkas. Die enjin lewer piek verrigting van 184 kW met 600 Nm maksimum wringkrag. Die enjins en ratkaste is soortgelyk aan die wat in die nuwe Ranger-reeks bakkies gebruik word.

Die ander 2,0 liter diesel is ՚n biturbo wat 154 kW/500 Nm lewer. Kopers sal kan kies tussen agterwielaandrywing of vierwielaandrywing met of sonder laestrek. Daarby sal die bestuurder toegang tot verskillende bestuursmodusse en -hulpmiddels hê; meer as twintig opsies sal vir die eerste keer vir ՚n Amarok beskikbaar wees. Dit alles maak die nuwe model baie veiliger as sy voorganger.

Hoewel ՚n mens nog nie veel van die buiteontwerp kan sien nie, sal die nuwe model met ՚n spoggeriger weergawe van die huidige ontwerp wees en dit sal nog steeds as ՚n Amarok herkenbaar wees. Die boonste sierrooster het horisontale stawe en LUD-hoofligte sal standaardtoerusting vir alle modelle wees, maar IQ Light-matrikshoofligte wat die Amarok se hoëtegnologie voorkoms onderstreep, sal teen ՚n ekstra koste beskikbaar wees.

Die rooster word horisontaal verdeel onder die stawe van die boonste deel en in die vlagskipmodelle sal daar ՚n X-vormige ontwerp voorkom. Die woord Amarok word hier vertoon. Die halfronde wielboë van die vorige model sal steeds daar wees en soos voorheen is die bokant ՚n reguit, eerder as ronde, lyn. Allooiwiele van tot 21-duim sal beskikbaar wees.

Aan die agterkant is LUD-agterligte standaardtoerusting en die woord Amarok word oor die breedte van die agterklap aangebring. Soos voorheen is die laaibak breed genoeg om ՚n palet van Europese grootte dwars tussen die wielboë te dra. Daar is ook hake in die bak om hierdie palette met toue vas te maak.

Die binnekant het ՚n raakskerm wat soos ՚n tablet werk en ՚n digitale instrumentepaneel, wat sy prestige-karakter verder onderstreep. Die paneelbord se luukse afwerking wat aan leer herinner, die gevorderde klankstelsel en die deurpanele met kenmerkende sierstikwerk dra verder tot die gevoel van weelde by. Die voorsitplekke is breed en gemaklik en elektriese werking met tot tien verstellings is beskikbaar. Daar is genoeg plek vir drie volwassenes agter in die kajuit.

Daar word gespekuleer dat die 2023-Amarok vyf spesifikasievlakke sal bied, maar dit en die pryse sal eers met die plaaslike bekendstelling vroeg in 2023 bekend gemaak word.

2023 Ford Ranger: Nou plaaslik vervaardig en beskikbaar

Aanhangers van Ford se Ranger-modelle kan hulle tande slyp vir die nuwe modelle wat in vroeg Desember vanjaar plaaslik bekendgestel word. Die nuwe geslag Ranger word in Ford se Silverton-aanleg buite Pretoria gebou, waar ook die nuwe Volkswagen Amarok in samewerking met Ford vervaardig gaan word.

Vroeër vanjaar by NAMPO het Ford SA sy nuwe plaaslike Ranger en Everest SUV aan feesgangers getoon en die reaksie was duidelik positief. Intussen het Ford met produksie van die nuwe Ranger begin en onlangs die eerste plaaslik geboude Ranger vanuit die aanleg buite Pretoria aan werkers en ander belanghebbendes getoon.

Die Ranger en Amarok gaan dieselfde platform en dryfstelsels deel, maar sal visueel onderskei word met ՚n eie voorkoms en stilering.

2023 Ford Ranger. (Foto verskaf)

Die nuwe Ford Ranger gaan beskikbaar wees in Base-, XL-, en XLT-weergawes met Ford se 2,0-liter viersilinder diesel met enkel turbo-aanjaging wat 125 kW en 405 Nm lewer. Hierdie weergawes sal in sowel 4×2 as 4×4 met ՚n keuse van sesgang outomatiese of sesganghandratkas aan kopers gebied word.

Die XLT, soos die luukser Wildtrak, sal ook beskikbaar wees met Ford se 2,0-liter bi-turbodieselenjin wat 155 kW en 500 Nm lewer. Albei modelle stuur krag na die agterwiele of al vier wiele met Ford se 10-spoed outomatiese ratkas.

Die Wildtrak sal ook beskikbaar wees met die nuwe 3,0-liter V6 turbodieselenjin wat 184 kW en 650 Nm lewer en toegerus is met die bekende Ford 10-spoed outokas. Hierdie model sal egter slegs in 4×4 te koop wees.

Die topmodel Ford Ranger Raptor word vroeg aanstaande jaar plaaslik bekendgestel en word toegerus met ՚n V6-dubbelturbopetrolenjin met 292 kW/583 Nm se piekkragte. Volgende jaar berig ons meer oor hierdie kragtige 4-trekveldrybul.

Die nuwe Ranger-reeks het hoër standaardspesifikasies as sy huidige mededingers in die SA bakkiemark. Hierby is onder meer ingesluit Ford se Sync4-inligtingstelsel en veiligheidstegnologie soos aktiewe botsingswaarskuwings om maar net twee te noem.

Ford SA gaan probeer om die mark te oorheers met hulle nuwe reeks Ranger-bakkies wat nou beter bougehalte, groter en meer veiligheid en ՚n verskeidenheid enjins aan kopers bied en net die prys sal, te midde van taai ekonomiese omstandighede, bepaal hoe hulle daarin gaan slaag.

Pryse van die nuwe generasie Ranger begin by nagenoeg R501 000 vir die intree Basemodel 4×2 6-gang handrat en eindig by ՚n verwagte R968 500 vir die topmodel Wildtrak 4×4 3,0 V6 turbodiesel dubbelkajuit met die 10-spoed outokas.

Daar word verwag dat die Ranger Raptor-model vir meer as R1 100 000 sal verkoop wanneer dit vroeg volgende jaar plaaslik bekendge-stel gaan word.

ProAgri bedank die Ultimate Drivespan vir hulle insette met die uitstekende bakkie-oorsig wat hulle saamgestel het. Vir meer inligting, kontak Dirk Gallowitz van Ultimate Drive Media by (+27)-82-889-2010 of besoek www.drive.trailridermedia.co.za/author/dirk-gallowich/