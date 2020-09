2020 Mercedes G63 AMG Edition 1: As Thor vandag ‘n ryding sou kies, sal dit hierdie wa wees

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Ongeveer 41 jaar gelede is die eerste G-Klas aan die wêreld gewys as die Gelandewagen. Toe nog in ‘n relatiewe primitiewe vorm met aspirasies om die voorkeur voertuig van sy soort in die weermagte van die wêreld te word.

Aanvanklik gebou om uiterse strawwe en uitdagende toestande in selfs die mees onbegaanbare terreine te troef, het die formidabele 4×4 vermoëns en tipiese Duitse betroubaarheid van die Gelandewagen egter behoue gebly met die evolusie in die laaste paar jaar tot ‘n überluukse, peperduur G-Klas.

In sy jongste weergawe wat in die laaste kwartaal van 2019 plaaslik bekendgestel is, het die G-Klas die voorkeur modebykomstigheid geword van die wêreldberoemdes en superrykes onder ons. Diesulkes het egter geen begeerte na of belangstelling in die legendariese veldryvermoë van die G-Klas nie, maar verkies superluuksheid wat met breë bande op 22’duim ontwerperswiele die reusekrag van brullende V8 turbo aangejaagde enjins die aandag van hul aanhangers kan vasvang – ongeag wat die Edition 1 ookal kos. Die kans dat hierdie “celebs” ooit een van die G-klas se drie ewenaarslotte sal gebruik, is groter as die waarskynlikheid dat Justin Bieber Country vir sy miljoene aanhangers sal sing.

Die Edition 1 weergawe van die reeds peperduur G63 AMG model kos basies ongeveer R3,2 miljoen en met R400,000 se opsionele ekstras op ons toetsmodel, het die prys by ‘n verstommende R3,6 miljoen gaan draai!

Vir daardie prys bied die G63 AMG Edition 1 ‘n wêreldklas binneruim gelykstaande aan Mercedes se vlagskipmodel die S-klas wat betref gehalte materiale, gehalte afwerking en uiters hoë vlakke van elektroniese en digitale toerusting asook bestuurdershulp en veiligheid.

Buite is die regop boksie-ontwerp met die staldeur agter steeds onmiskenbaar Gelandewagen, maar die Edition 1 is danksy aggressiewe bakpanele en groter wiele nou wyer en loop hoër van die grond af. Die resultaat is ‘n groter en breër kajuit wat dadelik opval en aansienlik meer gerief en ruimte aan insittendes bied.

Ek het spesifiek van die swart en rooi leeroorgetrekte sitplekke gehou met die voorste aktiewe sportsitplekke wat met ‘n masseerfunksie toegerus is en jou ook vasgryp aan die sye wanneer jy om die draaie looi. Al die sitplekke, ja ook die agterstes, beskik oor funksies om te verhit en verkoel. Ons toetsvoertuig was ook toegerus met ‘n indrukkende Burmester klankstelsel.

Dan is daar die brullende 4.0 liter biturbo V8 AMG enjin wat in vele AMG Mercedes modelle en ook in hierdie G63 Edition 1 diens doen. In die Edition blyk dit selfs harder te grom, kletter, klap, brul en bulder danksy die 4 uitlaatpype wat nou spoggerig sylangs voor die agterwiele uitloer. Trap jy die petrolpedaal diep weg, brul en bulder die enjin soos ‘n monster wat selfs die god van donder by tye mag oortref. Die G63 AMG Edition 1 weeg in die omgewing van 2,5 ton, maar met die opsionele verrigtingspakket soos in ons toetsmodel neem die 0- 100 kpu lopie slegs 4,5 sekondes!

Kernsyfers van die G-Klas AMG Edition 1 lyk so:

Enjin: 4.0-liter V8 twin-turbo

Ratkas: 9-spoed outomaties

Kraglewering: 430kW @6000rpm

Wringkrag: 850 Nm @2500 – 3500rpm

0 -100 kph: 4,5 sekondes

Topspoed: 220kpu

Brandstofgebruik: 13.1 L/100 km (amptelik)

Die G63 AMG Edition 1 as voertuig, maak eintlik weinig sin in terme van gesonde oordeel en waarde vir geld. Die deure maak steeds swaar toe en tengerige mense sal moet spiere bou en gaan meestal twee maal probeer om die deure behoorlik toe te kry. Die slotmeganismes vir oop- en toemaak klink en voel steeds so robuus soos die van ‘n plaaswerktuig.

Die brandstofverbruik is selfs meer uitspattig. Teen 100 kpu op die ooppad het ek maar gesukkel om minder as 19 liter per 100 km te handhaaf. Op die plaaspaaie waar ek soms in dik los weskussand moes ry het die verbruik soms opgeskiet tot 87,5 liter per 100km, ja jy het reg gelees – byna 1 liter per kilometer!!

Anders as ‘n Range Rover byvoorbeeld, is die paddinamika en ritgehalte geensins bedoel vir goeie hantering en gemak nie, nie eens in “COMFORT”-modus gestel nie. Dit is grootliks te wyte aan die 22” wiele en uiters lae profiel 295/40 bande. Stuurgevoel en terugvoer is dalk beter vergelykbaar met die van ‘n vragmotor.

Die G63 AMG Edition 1 is luid, lelik in terme van moderne ontwerp en ongemaklik in vergeleke met ander SUV’s in sy segment en prysklas, maar dit alles is irrelevant en maak geensins vir my saak nie. Sou ek dit ooit sou kon bekostig sal ek onverwyld een gaan koop – teen my beterwete en eie raad!

Daar is net iets aan hierdie G63 AMG Edition 1 wat my begeermeter in die rooi jaag en ‘n ereplek sal inneem in my ideale droommotor stal saam met ‘n Porsche GT2 RS en ‘n Audi RS6 Avant.

As jy kan, gaan koop een en verander jou naam na Thor!

Die Mercedes G63 Edition 1 bied standaard ingesluit in die prys ‘n 2 jaar/onbeperkte kilometer waarborg asook ‘n 6 jaar/100 000 km onderhoudsplan.