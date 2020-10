2020 LNR se Meester Suiwelboer Toekennings

This post is also available in: English

Die jaarlikse Landbou Navorsingsraad (LNR) se Nasionale Meester Suiwelboer toekenningsgeleentheid is op Woensdag 21 Oktober 2020 as ‘n virtuele geleentheid aangebied deur Agri-Expo, namens die Nasionale Melkaantekening- en Verbeteringskema van die LNR.

Die gesogte kompetisie vier Suid-Afrika se beste kommersiële en kleinskaal presteerders in die bedryf en word deur verskeie sleutelrolspelers as ‘n hoogtepunt op die land se landboukalender beskou.

Die toekenningsgeleentheid is geopen deur dr Shadrack Moephuli, LNR-President en uitvoerende hoof. Hy het die belangrikheid van voortgesette belegging in navorsing en ontwikkeling beklemtoon, om tegnologies gevorderde instrumente vir die verbetering van diere te verseker, veral vir doeltreffende seleksie en teling in ‘n era van verhoogde landbourisiko’s.

Dr Moephuli het erkenning gegee aan die aanpasbaarheid en innovasie van suiwelboere in die lig van daaglikse uitdagings soos ‘n verminderde vraag as gevolg van die Covid-19-pandemie inperking.

“Droogte het boere gedwing om na alternatiewe produksiestelsels te kyk en die teling van droogtebestande voerkultivars het ‘n prioriteit geword,” het dr Moephuli gesê.

LNR Nasionale Kleinskaal Meester Suiwelboer van die jaar 2020: Dr Andrew Magadlela (LNR Groep Bestuurder: Diere Wetenskappe), wyle Jan Zim en Nompe Ida Zim (MJ Zim, Kestell, Vrystaat), en prof Norman Maiwashe (LNR-Hoofbestuurder: Diereproduksie) by die 2019-toekenningsfunksie. Foto: Landbouweekblad

Volgens dr Jakkie du Toit, Navorsingsbestuurder van die LNR Melkaantekening- en Verbeteringskema, is die doel van die Meester Suiwelboer kompetisie om erkenning te gee aan die land se beste presteerders in die teel van geneties uitstaande diere, met behulp van prestasie-opname en prestasietoetsing as instrumente. Wenners word in verskeie kategorieë bekroon.

LNR Nasionale kudde met die beste tussenkalfperiode 2020: Pieter Steenkamp, Dirk van Papendorp en Arno Steenkamp (Tweekop Boerdery, Swellendam, Wes-Kaap). Foto: Landbouweekblad

Die wenners van vanjaar se LNR se Meester Suiwelboer Toekennings is:

• LNR Nasionale Meester Suiwelboer van die Jaar 2020:

PE Loubser (Johannes Loubser), Durbanville, Wes-Kaap

• LNR Nasionale Kleinskaal Meester Suiwelboer van die Jaar 2020:

MJ Zim (wyle Jan Zim), tussen Harrismith en Kestell, Vrystaat

• LNR Spesiale toekenning vir innoverende ontwikkeling deur ‘n Suiwelprodusent van die Jaar 2020:

Fort Hare Dairy Trust, Alice, Oos-Kaap

• LNR Nasional Kudde met die beste somatiese seltelling 2020:

E Zeeman (Etienne Zeeman), Swellendam, Wes-Kaap met 155 000 selle / ml

• LNR Nasionale kudde met die beste tussenkalfperiode 2020:

Tweekop Boerdery (Pieter Steenkamp en Dirk van Papendorp), Swellendam, Wes-Kaap met ‘n tussenkalfperiode van slegs 376 dae

Dr Andrew Magadlela, LNR Groepbestuurder: Diere Wetenskappe, het in sy bedanking erkenning gegee aan die strategiese vennote van die geleentheid, insluitend Mooketsa Ramasodi, Adjunkdirekteur-generaal (DDG): Landbouproduksie, gesondheid en voedselveiligheid, en die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, Nova Feeds, Meadow Feeds, Afgri Feeds, Allflex, Warwick Estate, OK Foods, Darling Romery en Vredenheim Wines.

LNR Nasionale kudde met die beste somatiese seltelling 2020: Dr Andrew Magadlela (LNR-Groepbestuurder: Diere Wetenskappe), Etienne Zeeman (E Zeeman, Swellendam, Wes-Kaap) en Joel Mamabolo (Direkteur: Diereproduksie, Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling) by die 2019-toekenningsfunksie. Foto: Landbouweekblad

Belangstellendes kan steeds die virtuele toekenningsgeleentheid kyk by www.livestock.org.za/arcmasterdairymanawards.

Die LNR se Nasionale Melkopname- en Verbeteringskema speel ‘n kritieke rol in die suiwelbedryf deur die verskaffing van genetiese verbeteringsdienste, wat geakkrediteer is deur die Internasionale Komitee vir Diereopname. Die doel van die skema is om die volhoubaarheid en winsgewendheid van produksie te verbeter, wat uiteindelik bydra tot voedselsekerheid, werkskepping en die ontwikkeling van menslike kapitaal.

Vir meer inligting, kontak dr Jakkie du Toit by dtoitj@arc.agric.za of 021-809-3515.

LNR Spesiale toekenning vir innoverende ontwikkeling deur ‘n suiwelprodusent van die jaar 2020: Mmaphuti Setati (Adjunkdirekteur: Diereverbetering, Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling), Jeanet Rikhotso (Fort Hare Dairy Trust, Alice, Oos-Kaap) en Riaan van der Walt (Meadow Feeds) by die 2019-toekenningsfunksie. Foto: Landbouweekblad

Die finaliste in die onderskeie kategorieë was:

LNR streeksfinaliste vir kleinskaal Meester Suiwelboer van die jaar 2020

Loyiso Consultants Projects, Kokstad, KwaZulu Natal

MJ Zim, Kestell, Vrystaat

LNR streeksfinaliste vir Meester Suiwelboer van die Jaar 2020

JK Basson Familie Trust, Darling, Wes-Kaap

Rhodes Food Group, Simondium, Wes-Kaap

PE Loubser, Durbanville, Wes-Kaap

Sieberhagen & Seuns, Cradock, Oos-Kaap

Robertson Broers, Karatara, Wes-Kaap

Foundation Jersey Farm, Weenen, Kwazulu Natal

JF Theron, Barrydale, Wes-Kaap

J & H Sieberhagen, Cradock, Oos-Kaap

JJ Nel Familie Trust, Ladismith, Wes-Kaap

HJ Rall, Barrydale, Wes-Kaap

RB Redelinghuys Jnr, Heidelberg, Gauteng

Keyser Boerdery, Heidelberg, Wes-Kaap

Fredskraal Holsteins, Port Elizabeth, Oos-Kaap

E Zeeman, Swellendam, Wes-Kaap

Tweekop Boerdery, Heidelberg, Wes-Kaap

Drie Susters, Durbanville, Wes-Kaap

Fort Hare Dairy Trust, Alice, Oos-Kaap

Bron: Agri-Expo