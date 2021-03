2020 Landrover Discovery Sport R-Dynamic D200 HSE

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Landrover se opgegradeerde Discovery Sport is in die eerste kwartaal van 2020 plaaslik bekendgestel, maar ons het dit eers onlangs vir ‘n week onderhande kon neem.

Die Discovery Sport is ‘n mediumgrootte luukse SUV en bied 7-sitplekke. Ons het die D200 dieselweergawe bestuur wat met die top spesifikasievlak HSE toegerus is en boonop in die R-Dynamique sportiewe pakket afgewerk is. Dit was gou duidelik dat Landrover vasbeslote was om die 2020 Discovery Sport modelreeks ‘n omvattende opgradering in alle fasette te gee.

Van buite lyk die opgedateerde vooraansig met nuwe LED hoofligte sportief aggressief wat ook agter beklemtoon word met die drukvin op die agterklap. Ons toetsmodel was toegerus met die opsionele 21 duim pragtige allooiwiele en 245/45/R21 Pirelli bande wat die sportiewe voorkoms van die Discovery Sport verder onderstreep het. Terwyl hierdie wiele pragtig vertoon en vir goeie dinamika op die teerpad sorg, was dit eintlik ‘n nadeel wanneer sand of grondpaaie aangedurf word.

Die 2.0-liter turbodiesel enjin was lekker lewendig en het 147kW en 430Nm se piekkragte gelewer wat die krag na die pad deur al vier wiele stuur met behulp van ‘n seepgladde 9-gang outomatiese ratkas wat teen togsnelhede sorg dat die enjin teen uiters lae toere hardloop en gevolglik goeie brandstofverbruik aanteken.

Die 2020 model deel nou ‘n onderstel en platform met die meer moderne Range Rover Evoque wat tot gevolg het dat rigiditeit, vibrasies en geraasvlakke verminder is asook passasiergerief en veiligheid verbeter het.

Die kajuit is ook omvattend opgedateer en vertoon modern met uitstekende ergonomie. Landrover se nuutste infotainment stelsel is van die nuwe generasie toerusting in die 2020 Discovery Sport asook die innoverende opsionele “ClearSight” tru-spieeltjie wat wyehoek kleurbeelde vertoon van ‘n dakgemonteerde kamera wat na agter kyk. Die multifunksionele digitale instrumentpaneel is ook opsioneel.

Die binneruim vertoon “skoner” met goeie en duursame materiale wat in die HSE afwerking smaakvol vertoon en ‘n ambiaans skep van luuksheid sonder om die robuuste karakter te verloor van ‘n buitelug avontuur- en aktiwiteitsvoertuig.

Standaardtoerustingvlakke is verhoog en opgegradeer. Die Touch Pro raakskerm gebruik steeds die bekende Landrover/Range Rover ikone en werk intuitief met maklike koppeling via Android Auto of Apple CarPlay. Koordlose laaitafel, etlike USB kragsokke in die kajuit asook 4G wifi sone is van die toerusting in die nuwe Discovery Sport.

Getrou aan die Land Rover naam is die nuweling met ‘n grondvryhoogte van 212mm, volgens Landrover net so bekwaam in die veld as sy voorganger – uiteraard sonder die lae-profiel stadtekkies van ons toetswa wat nie uitdagende veldry sal kan hanteer nie. Ons kon wel grondpad en twee-spoor sandpaaie ry en danksy die 2020 model se 2de generasie “Active Driveline” en “Terrain Response” stelsels het die Discovery Sport sonder enige probleem deur die uitdagende dik sand gery met die ritmodus vir sandry ingeskakel.

Met heerlike paddinamika en uitstekende ritgehalte is die 2020 Discovery Sport net so gemaklik en tuis in die besige strate van Sandton of op die snelweg. Hantering en stuurgevoel boesem vertroue in deur die draaie en op die grondpad, met die 4-trek stelsel wat seker maak die vier wiele bly op die pad danksy uitstekende klouvermoë.

Slotsom

Die opgedateerde en verbeterde Landrover Discovery Sport bied veel meer gemak en luuksheid as die uitgaande model, sonder om sy hardebaard veldryer-beeld in te boet. Ook in stadsverkeer en op die ooppad is die rit meer verfyn terwyl die insittendes ‘n veel gemakliker kajuit in luuksheid kan beleef.

Tog kom dit teen ‘n premie en terwyl hierdie segment uiters kompeterend is met kopers wat die beste tegnologie, weelde en voorkoms najaag, is ‘n prys van meer as R1 miljoen steeds styf in hierdie segment. Met gerekende teenstanders uit Duitsland soos die Mercedes GLC, BMW X3 en Audi se Q5 asook ‘n netjiese Volvo XC60 uit Swede, gaan die stryd om kopers te lok hard en taai wees. Dalk is die veldryvermoë van die Disco Sport sy troefkaart. Dalk is dit die 7-sitplekke wat die ander nie tans bied nie.

Die 2020 Landrover Discovery Sport word verkoop met JLR se Care Plan as standaard wat ook ‘n waarborg en diensplan van 5 jaar/100 000 km insluit.