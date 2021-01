2020 Honda WR-V

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Honda het sy pragtige WR-V laat laasjaar in Suid-Afrika bekendgestel met twee modelle, naamlik die intreevlak Comfort en ‘n luukser Elegance weergawe. Slegs een enjin, naamlik ‘n 1.2 liter petrol is beskikbaar.

In weerwil van die handige 177mm grondvryhoogte, is díe kompakte nutsvoertuig in wese maar ‘n stoftrapper en kompeteer plaaslik ondermeer met die Mahindra XUV 300, Ford EcoSport, Renault Captur, Suzuki Vitara en Hyundai Venue. Die nuweling, wat ‘n platform deel met die Honda Jazz en BR-V, voltooi Honda se reeks aktiwiteitsvoertuie saam met die BR-V, HR-V en CR-V.

Uiterlik is dit duidelik dat die WR-V tipies Honda is, met herkenbare stileringeienskappe by die LED hoofligte en C-vormige agterligte wat ook by ander Honda modelle gebruik word. Met ‘n aggressiewe en prominente voorkant, interessante agterklap-ontwerp, 16-duim sierwiele en dakrelings, vertoon die WR-V sportief en modern.

Die kajuit van die WR-V in topmodel Elegance afwerking is goed afgewerk en baie goed toegerus in terme van standaard toerusting. Die materiale en bougehalte, soos met meeste van die duurder modelle in die Honda modelreeks, vertoon van hoë gehalte en voel baie goed vir motors in hierdie prysklas.. Selfs die oppervlaktes wat met harder plastiek afgewerk is, vertoon smaakvol. Die kajuit bied gemaklik sitplek vir 4-5 volwassenes en selfs vir die 6-voet plussers soos ek was die kop-, skouer- en beenruimte indrukwekkend vir motors in hierdie segment.

Die Elegance topmodel is goed toegerus en bied ondermeer standaard toerusting soos ‘n 7” raakskerm vir die klank-, kommunikasie en inligtingstelsel. Die klankstelsel sluit ses luidsprekers in en kan jou gunsteling musiek via Bluetooth™ deur middel van Android Auto en Apple CarPlay speel. Die stelsel verbind ook telefoonskakeling en satelietnavigasie maklik met die raakskerm. Ook die tru-kamera beelde word in hoë definisie beelde vertoon.

Verder is elektries verstelbare kantspieëls, outomatiese lugversorging, verstelbare multifunksie stuurwiel, spoedbeheer asook sleutellose toegang en aansit ook ingesluit as standaard funksies.

Passiewe en aktiewe veiligheidstelsels is by beide die WR-V modelle verteenwoordig met ondermeer 6 lugsakke, ABS met EBD en remhulp.

Waar die nuweling egter die meeste imponeer is met die gebruik van dieselfde “Magic Seat”-stelsel wat soortgelyk is aan wat in die Honda Jazz te vinde is. Hierdie innoverende, gebruikersvriendelike en uiters praktiese manier om die agterste ry sitplekke, wat met ‘n 60/40 platvou opsie in verskeie posisies kan platvou om op die vloer weg te stoor, bly indrukwekkend. Volgens Honda bied die laairuimte 363 liter pakplek met die sitplekke regop, wat tot 881 liter vergroot met die sitplekke platgevou. Honda bly die leiers in slim, praktiese verpakking van hulle motors se kajuitruimtes.

Die WR-V is ‘n oulike motortjie, maar die 1.2-liter petrol enjin sou kon doen met turbo-aanjaging. Hier by ons teen kusvlak is dit nog aanvaarbaar en minder opmerklik, maar aan die Gautengse hoëveld gaan die klein oondjie wat 66kW en 110Nm se piekkragte lewer, na my mening asmaties raak wanneer daar vier volwasse passasiers gelaai is.

Aandrywing na die pad is deur die voorwiele met behulp van ‘n juweel van ‘n 5-spoed handratkas met lieflike kort oorgooie en gladde skakelings. Honda se amptelike brandstof verbruik word aangegee as 6.4l/100 km in ‘n gekombineerde siklus van stad- en ooppadry.

Tydens die bekendstellingsrit in die topmodel was ons beïndruk met die paddinamika en hantering van die buksie. Ook die relatiewe stil kajuit teen togsnelhede is noemenswaardig. Die pragtige Boland se kronkelpaaie het stuurgevoel en goeie balans deur draaie bevestig, terwyl die 3 silinderenjintjie heel gewillig was om effe aangestoot te word. Lang opdraendes mag dalk hoër bo seespieël ‘n probleem wees, maar hier in die Wes-Kaap sou ons selfs onder die Coravirus-pes kon uitjaag as dit daardie tyd ‘n bedreiging was.

Die Honda WR-V is goed geprys in sy segment en word verkoop met ‘n 5m jaar/200 000 km waarborg,

4 jaar/60 000 km diensplan en ‘n 3 jaar AA padbystanddiens by die prys ingesluit.

1.2 Comfort R289 900

1.2 Elegance R319 900