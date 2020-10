2020 Hilux Legend: Die beste nou selfs beter

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Die Toyota Hilux is na meer as 51 jaar in Suid-Afrika die mees suksesvolle voertuigverkoper nog. Ten spyte van die COVID 19-pandemie en gepaardgaande streng en uitgerekte inperking, het verkope nie net konstant gebly nie, maar selfs toegeneem.

Die Hilux is in 2016 in sy agtste generasie plaaslik bekendgestel en het voortgebou op die suksesverhaal wat sewe voorgeslagte in Suid-Afrika geskryf het.

Die 2020 model, wat ook plaaslik vervaardig word, het so pas met aansienlike verbeterings aan ondermeer nuwe tegnologie en veral stilering buite, die lig gesien. Sekere modelle se name is verander terwyl die SRX modelle wegval. Die werkesels S- en SR-modelle bly egter en behou die vooraansigte van die uitgaande modelle. Die SRX en Raider spesifikasievlakke word gekombineer en gaan voortaan op 2,4L en 2,8 liter-modelle pryk.

Dit het die geleentheid geskep om ‘n nuwe vlagskip-spesifikasievlak bekend te stel wat as die Legend modelreeks verkoop gaan word.

Drie verskillende neusontwerpe is beskikbaar, naamlik die van die ou model soos op die S en SR weergawes, die Raider reeks wat met chroom omlyning kom en dan die nuut ontwerpte Legend-voorkoms waar die bosstamper in die sierrooster integreer is. Verder tref die nuut ontwerpte hoofligte dadelik die oog.

Tot met die nuwe model het Toyota die Legend-naam gereserveer vir spesiale en beperkte modelle van die Hilux soos met die viering van die Hilux se 35ste, 40ste, 45ste en 50ste herdenkings. Met die opgekikkerde model word die Legend naam egter aangewend vir die vlagskipmodelle in die reeks.

Die Legend se byekorf ontwerpte sierrooster is swart en geïntegreer met die voorste stamper in die enjinkap en vorm ‘n netjiese eenheid met die nuut ontwerpte skermplaat onder. Die Toyota-kenteken met chroom afwerking in die middel van die sierrooster staan uit en dra by tot die nuweling se eie voorkoms.

Nuwe meer prominente wielboogbeskermingstroke wat nou ook met grafietkleur insetsels kom, is ‘n interessante toevoeging tot die Legend se buite stilering. By die voorste wielboë strek die stroke tot voor by die voorste buffer waar dit die misligte netjies insluit. Agter is daar nuut ontwerpte ligte en ‘n groter swart gekleurde beskermingspaneel rondom die agterklap handvatsel wat die “Hilux”- naam, LED remligte asook die tru-kamera inkorporeer. ‘n Trekstang is standaard ingesluit met die topmodel Legend.

‘n Opsionele RS-pakket vir die Legend is beskikbaar met RS wat na “Roller Shutter” verwys en ‘n gemotoriseerde verskuifbare roldeur insluit wat die bak met spesiale verdigting toemaak. Die RS pakket sluit verder ‘n grafietkleurige sportrolstaaf, laaibak met rubbervoering, agterklap met oop- en toemaakhulp asook sentrale sluitwerking in.

Die nuwe Raider-modelle kom met donkergrys alloowiele en 265/65 R17-bande, terwyl die Legend spog met nuwe spesiaalontwerpte wiele wat met 265/60 R18-bande toegerus is.

Binne het die kajuit ook aandag gekry.

By Raider-modelle is daar ‘n nuutontwerpte instrumenthuls met metaalafwerking. ‘n Losstaande 8 duim “infotainment”- skerm bied toegang tot tru -kamerabeelde, klank- en telefoonstelsels en werk steeds (dankie tog!) gemaklik met draaiknoppe. Die topmodel 4×4 Legend bied bykomende en doelgemaakte ekstras in die kajuit. Geperforeerde leerbekleedsel op die sitplekke, blou deurbeligting en swart dakvoering maak hierdie legende spesiaal. Ook sleutelose toegang met ‘n aansitknoppie en ‘n baie goeie JBL-klankstelsel met nege luidsprekers is ook standaard in die topmodel.

Toyota het egter ook die 2,8 GD-6-enjin in die 2020 Legend verbeter om 150 kW se piek verrigting te lewer wat beskikbaar is tussen 3000 en 3400 rpm. Maksimum wringkrag is ook met 50Nm verhoog tot 500Nm by outomatiese weergawes en is beskikbaar tussen 1600 en 2800 rpm. Die witjasse by Toyota het egter ook die werkverrigting en brandstofverbruik verbeter deur ‘n groter swaardiens-turboaanjaer met ‘n koeëllaerpatroon vir buitengewoon sterk versnellerreaksie in te span, asook ‘n hoëdrukinspuitingstelsel wat ‘n hoër maksimum brandstofdruk van 250 Mpa bied.

Legend 4×4 Outomatiese modelle kom ook toegerus met ‘n nuwe balanseer-as om geraas en vibrasies in die enjin te verminder. Daarmee saam is die onderstel en veerstelsel verder verfyn vir ‘n veel meer gesofistikeerde rit.

Veiligheid het nie agterweë gebly nie en Toyota se Safety Sense-stelsel is vir die eerste keer in die Hilux beskikbaar en as standaardtoerusting by die Legend 4×4-modelle. Die stelsel sluit ondermeer waarskuwings in om botsings te vermy, asook wanneer daar van bane verwissel word sonder om flikkerligte te gebruik. Aanpasbare spoedbeheer, lugsakke, ISOFIX-hegpunte op die agtersitplekke, ABS-remme met noodremhulp, elektroniese remkragverspreiding, stabiliteitsbeheer, anti-swaaibeheer wanneer daar gesleep word asook afdraandremhulp vir die 4×4-modelle, is deel van veiligheid by die nuwe model.

Eienaars kan ook nou Wi Fi-toegang in die voertuig geniet met Toyota Connect, wat 15 GB komplimentêre data insluit. Sodra klante hul profiel op die bakkie se stelsel gekoppel het, kan hulle die voertuig deur middel van die My Toyota-toep beheer en ook diensbesprekings, voertuiginfo asook data-opsporing doen. Daar is selfs ook die moontlikheid om die voertuig se lisensie aanlyn te hernu.

Ons het die voorreg gehad om die topmodel Legend Dubbelkajuit 4×4 Outomaties deur ‘n strawwe en uitdagende 4×4-roete te neem om eerstehands te ervaar tot watter mate die nuweling verbeter is. Die verbeterde onderstel en kragtiger enjin was opmerklik beter in die veld, met die 50 Nm meer wringkrag en die veranderings viertrekstelsel wat verstom met hoeveel groter gemak die nuweling die uitdagings baasraak as die vorige Legend 50 model.

Waar goeie momentum teen ‘n uiters skuins heuwel noodsaaklik is om bo uit te kom, kon ons byvoorbeeld halpad teen die skuins heuwel stop, om dan teen net meer as 2000 rpm gemaklik die heuwel suksesvol uit te kruip SONDER wieltol!

Die nuwe Legend is jou wrintiewaar ‘n groter legende as ooit!

Prys:

Toyota Hilux Dubbelkajuit Legend 2.8 GD-6 4×4 Handrat R733 500

Toyota Hilux Dubbelkajuit Legend 2.8 GD-6 4×4 Outomaties R765 600