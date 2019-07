2019 PORSCHE MACAN: ‘n Prins tussen Ploerte

This post is also available in: English

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Porsche se nuwe geslag sportnutse het grootliks bygedra om 2018 sy beste verkoopsjaar ooit te maak. Met die Cayenne nou reeds in sy 3de generasie aan die voorpunt het die kleiner Macan sedert sy bekendstelling in 2014 ook fluks help bydra. Dit is egter die nuwe middelslaggrootte Macan wat sedertdien al hoe gewilder word met meer as 400 000 eenhede wat nuwe eienaars gevind het.

Net verlede jaar het die Macan rekordverkope van meer as 97 000 eenhede gehad. Om dit in perspektief te plaas moet ons noem dat die Porsche Cayenne in sy eerste jaar 25 000 eenhede verkoop het wat toe as ongehoord beskou was. Die 2019 Macan is plaaslik bekendgestel met aanvanklik slegs twee modelle beskikbaar in Suid-Afrika, naamlik die Macan (R849 000) en Macan S (R1,149 000) Die Turbo en GTS modelle sal later plaaslik bygevoeg word.

Voorkoms en Ontwerp

Soos die gewoonte is met Porsche wanneer modelle middel in hulle leeftyd verfraai word, is die ontwerp basies onveranderd gelaat met slegs klein sigbare verbeteringe en opknappings om die voorkoms meer modern te maak. Nuwe LED-hoogligte (nou standard in die reeks), nuut ontwerpte allooiwiele en ‘n rooi LED-strook agter wat die twee remligte aanmekaar verbind sorg vir ‘n treffende voorkoms. Die somtotaal is ‘n varser voorkoms sonder om die aggressief sportiewe trekke by die nuwe model in te boet.

Kajuit en Toerusting

Binnekant is die nuweling heelwat moderner beklee en die voorkoms, uitleg en ontwerp toon groot ooreenkomste met die jongste Panamera, Cayenne en 911-stalmaats waar die instrumentepaneel ook nou ‘n groot raakskerm bied waar al die nutsfunksies soos satnav, klank, klimaatbeheer asook kommunikasiefunksies gesetel is. Agter die stuur is die spoedmeter en toereteller egter steeds analoog. Die sportstuurwiel huisves afstandbeheerskakelaars vir die klank, telefoon en spoedbeheer. Ook die skakelaar vir die ry-modusse is op die stuurwiel. Die sentrale konsole strek om die rathefboom tot tussen die voorste sitplekke en bied weerskante van die rathefboom twee rye knoppies waar ondermeer vering, klimaatbeheer, ens verstel kan word.

Die nuweling is ook standaard toegerus met outomatiese hoofligte wat sensors het wat die ligte vanself laat domp as dit ‘n voertuig van voor se ligte in die aand “raaksien”. Daar is ook ‘n stelsel wat die Macan terugdruk as die voertuig uit sy baan “dryf”. Opsionele aanpasbare lugvering en ‘n vernuwende stelsel wat die wringkrag versprei is ook beskikbaar. Die sitplekke is sportief, gemaklik en weelderig met die kajuit wat 5 insittendes met gerief kan akkommodeer.

Enjin en Verrigting

Hier is seker die grootste verandering met die basis model Macan wat nou aangedryf word deur die Volkswagen-groep se 2.0-liter viersilinder turbo-aangejaagde petrolenjin wat 180 kW piekverrigting en 370 Nm wringkrag lewer. Porsche se witjasse het egter die 2.0 liter enjin getoor om kragkurwes aan te pas en verrigting te lewer wat nie die Porsche reputasie skade sal aandoen nie. In die Macan S maak die uitgaande model se 3.0-liter dubbel-turbo V6 plek vir die nuwe generasie 3.0-liter-turbo-V6 soortgelyk as wat die nuwe Panamera model aandryf. Hierdie enjin lewer effe meer kilowatt met ‘n platter wringkragkurwe en is ook meer ekonomies op brandstof.

Op die pad

0ns het die basismodel Macan op die pragtige paaie en uitdagende bergpasse in die Boland behoorlik onder hande geneem. Dit was duidelik dat die 2.0 liter enjin, soortgelyk aan die enjin wat die Golf GTI aandryf, geensins tekort skiet aan woema nie. Die Macan het gemaklik deur die toerestrek gejaag met die 7-spoed dubbelkoppelaar-tipe outomatiese ratkas wat blitsvinnig en seepglad deur die ratte geskakel het, selfs wanneer ons die spane agter die stuur gebruik het. Ons was verbaas oor hoe gemaklik en moeiteloos die enjin die nuwe Macan aandryf en het nooit die gevoel gekry dat die enjin aan krag en/of vermoë gebrek gaan nie. Verbysteek en versnelling, selfs teen snelwegspoed, was moeiteloos wanneer die petrol pedaal hard ingetrap word.

Paddinamika, balans, stuurgevoel en hantering is tipies dit wat jy van ‘n Porsche sou verwag. Met die vering aan die ferm kant kon jy maar die Macan deur die draaie in ‘n bergpas hard looi. Uitstekende greep, minimale bakrol en sportiewe dinamika verseker ‘n opwindende ry-ervaring met die nuwe Macan.

Slotsom

As middelgrootte-sportnuts ding die nuwe Macan ondermeer mee met die Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5, Volkswagen Tiguan en Ford Kuga en behoort gemaklik die wenner te wees sou daar ‘n uitkloptoets vir dinamika en sportiwiteit gehou word. Teen R849 000 is die Macan egter duurder as meeste van sy teenstanders, maar dan weer, dra die Macan ‘n Porsche-kenteken en daarmee saam kom die reputasie van ‘n begeerlike en uitnemende statussimbool.