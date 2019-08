2019 Porsche 911 Carrera S en 4S: ‘n Meestersklas in motor evolusie

This post is also available in: English

DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Die ikoniese 911 is in 1964 vir die eerste maal aan die wêreld bekendgestel. Vanjaar 55 jaar gelede en agt generasie later is daar weer ‘n nuwe 911 in Suid-Afrika bekendgestel met modelnaam 992. Terwyl daar oor die jare etlike veranderinge, verbeteringe en innoverende tegnologie in die 911 modelle gestalte gekry het, het die ontwerpfilosofie grootliks dieselfde gebly en die 911 se klassieke lyne is steeds duidelik herkenbaar.

Die enjin is steeds in die patterige rondekap 2-deur sportmotor se “kattebak” en dryf die ikoniese kar van agter die sitplekke. Die les hierin is – jy torring nie te veel aan ‘n wenresep nie, of dit nou ouma se basaarmelktert, Fatima se breyanie, of in hierdie geval Ferdinand se 911 is.

Die model is in afmetings die grootste 911 ooit en myns insiens ook die mooiste. Die Carrera modelle kry nou die breër agteras wat voorheen slegs vir die GTS warmer modelle beskore was. Met ‘n langer lyf en bakwerk wat nou breed en rond oor die vet 305/30/22 agterwiele span, lyk die 992 modelreeks meer elegant en sportief as ooit. Veral die stert tref visueel met nuut ontwerpte ligte asook ‘n LED ligstrook wat die twee agterligte horisontaal met mekaar verbind, terwyl ‘n groter agtervenster en swart geriffelde lugopeninge die meer moderne voorkoms afrond. Ook die drukvin is nou in die totale breedte deel van die afterklap en verrys uit en sak outomaties terug na gelang van ‘n sekere spoed.

Die kajuit is egter steeds ‘n 2 x 2 sitplekker en ten beste ‘n gerieflike twee sitplekker met die agtersitplekke wat gemaklik lêplek vir jou aktetas en gade se handsak bied. Ontwerp en afwerking is gedoen om die 911 ‘n tipiese sportmotor gevoel te gee. Diep sportsitplekke in sagte leer beklee met geïntegreerde kopstutte suig jou in, maar bied tog gerieflik sitplek. Leer en alkantara afwerking in die deurpanele en dakbekleedsel bevestig ook dat die nuwe 911 as ‘n luukse sportmotor geklassifiseer kan word.

Die voorpaneel is tradisioneel steeds regop en plat, maar huisves nou digitale inligting op die raakskerm bo middel in die voorpaneel. Agter die dik leeroorgetrekte sportstuurwiel is die sentraalgemonteerde groot ronde toereteller wat steeds, soos tradisioneel 911, analoog is. Die spoednaald en ritinligting weerskante is egter digitale beelde.

Aandrywing is deur ‘n nuwe generasie platses 3.0 liter petrol enjin wat verder ontwikkel is en ook hulp kry van twee fris turbo-aanjaers om die kragtigste ooit te wees. Maksimum verrigting is ‘n witwarm 331 kW (22 kW meer as die vorige model) met 530 Nm se piek wringkrag (+30 Nm). Die resultaat is ‘n 911 wat nuwe vinnigste rondte tye opstel op van die wêreld se mees uitdagende renbane. ’n 911 Carrera S het die veelgeroemde Nordschleife in die ikoniese Nürburgring in net 7 minute en 25 sekondes voltooi – 5 sekondes vinniger as die uitgaande model.

Al hierdie krag word met behulp van ‘n seepgladde en supervinnige 8-spoed dubbelkoppellaar-tipe outomatiese ratkas na die agterwiele (by die Carrera 4) en al vier wiele (by die 4S modelle) gestuur vir supermotor verrigting. Danksy Porsche se opsionele Sport Chrono pakket versnel die Carrera S van 0 – 100 kpu in 3,5 sekondes met ‘n topspoed van 308 kpu, terwyl die 4S die 0 – 100 kpu lopie in 3,4 sekondes afblits en met die regtervoet geplant eers by 306 kpu uitasem raak! Verstommend om te dink dat die warmer (en vinniger!) GTS, Turbo en Turbo S modelle nog hulle verskyning moet maak!

Brandstofverbruik, vir wie dit ookal relevant sou wees, word amptelik aangegee as 8,9 liter per 100km en ‘n CO2 uitlaatsyfer van 205 g/km by die “S” model en 9,0 liter per 100km (206 g/km CO2) by die Carrera 4S. Uiteraard sal dit wees in ‘n gemengde siklus van ooppadry en stadverkeer.

Dit bly my fassineer hoe die witjasse by Zuffenhausen dit regkry om elke nuwe 911 model te verbeter. Met ‘n breër wielspoor en langer lyf is die nuwe 911 Carrera se ritgehalte en kajuitisolering nou in lyn met die van meeste luukse sportsedans. Ten spyte van groot lae profiel bande was die 992 uiters gemaklik om te bestuur, selfs in die rengerigte sportmodus het die ongelyke padoppervlaktes nooit deur die sitplek na my sitvlak deurgedring nie.

Nuwe tegnologie vir ‘n veiliger 911 sluit onder meer in, “Porsche Wet Mode” en “Night Vision Assist”.

Ek kon die “Wet Mode” eerstehands ervaar toe ek die Carrera 4S in die gietende reën op die N1 snelweg wou looi en die wiele sukkel om greep te kry op die nat pad. Die stelsel het onmiddellik die enjinkrag ingeperk en ‘n waarskuwing op die instrumentepaneel geflits met die opdrag dat ek na “Wet Mode” moet oorskakel, aangesien die rytoestande nie veilig was nie.

“Night Vision” maak gebruik van kameras wat liggaamshitte “raaksien” en dan die remme aanslaan wanneer ‘n moontlike impak met ‘n voetganger voorsien word.

Daar is min motors wat kan kers vashou met ‘n 911 wanneer dit by pure ryverrigting en paddinamika kom. Die nuwe generasie 992 is nie net kragtiger, vinniger en dinamies meer rengerig nie, maar die nuweling bied nou selfs supermotor-verrigting wat in padgewaad heel gemaklik op die renbaan tuis is. Wil jy egter vir vroulief winkel toe stuur (dis nou as jy haar liewer as jou Porsche het!), hanteer en bestuur die nuwe 911 so mak soos ‘n lammetjie met luukse-motor ritgehalte en padgedrag in ‘n stil kajuit. Die lae sitplek posisionering is die enigste werklike teken dat die model ‘n jagluiperd in ‘n windhond-gewaad is.

Die nuwe Porsche 911 Carrera S en 4S bou voort op die klassieke 911 tradisie en wenresep van begeerlike sportmotors wat die koppe laat draai. Die motor bied ‘n lewensverrykende ervaring elke keer wanneer daar agter die stuur ingeskuif en die aansitterknop gedraai word. Die jongste generasie is nie goedkoop nie, maar op die keper beskou koop jy supermotorverrigting vir die prys van ‘n sportmotor – myns insiens ‘n winskoop vir diegene wat dit kan bekostig. Ingesluit by die aankoopprys is ‘n 3-jaar/100 000 km

