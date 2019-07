2019 Mazda 3: Pragtig en gesofistikeerd

This post is also available in: English

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Die Mazda 3 het sedert sy bekendstelling in 2003 wêreldwyd reeds meer as ses miljoen eenhede verkoop en is ‘n topverkoper in die Mazda stal. Met ‘n geskiedenis wat so vêr terugstrek as 1963, met die Mazda Familia motor wat later tot die gewilde klein 323 modelreeks gelei het, het Mazda motors ‘n reputasie gebou as taai en betroubare wiele wat lig op brandstof en goedkoop was om te onderhou.

Die uwe het darem selfs in die vroeë tagtigs baie sorgvrye kilometers met my 1500cc 323 afgelê, of soos dit spottenderwys in die volksmond bekendgestaan het, as ‘n “tree-to-tree”-Tarzan-karretjie.

Terwyl die klein Mazda gewild was, moes dit in Suid-Afrika altyd aan die agterste speen suig as dit gemeet was teen die Golf’s, Ford’s en Toyota tydgenote se verkope.

Ongelukkig het die situasie vandag steeds nie verander nie en met hedendaagse kopers wat al meer na ekonomiese kompakte aktiwiteitsvoertuie smag, gaan die verkoopsyfers na sedanmotors steeds afwaarts neig. Mazda kom egter met ‘n vars benadering vir die nuwe model waar treffende stilering en uitstekende afwerking kopers moet teruglok. Die sewende-geslag “Drie” is ‘n uitstekende voorbeeld en ‘n prysenswaardige poging om die model te laat voortbou op die legendariese betroubaarheid van vorige generasies.

Die nuwe 3 gebruik steeds Mazda se Sky-Active tegnologie vir die enjins asook “Skyactiv-Vehicle Architecture” vir ‘n innoverende onderstel en bakstruktuurontwerp. Ook is daar weer twee weergawes met die luikrug en sedan weergawes wat apart van mekaar ontwerp en stilleer is. Die gevolg is duidelike onderskeid en ‘n eie identiteit vir elkeen. Waar die luikrug veral die oog tref met sportiewe lyne, is die nuwe sedan met ‘n meer stylvolle voorkoms beklee.

Die sedan is met 75 mm gerek en hurk 10 mm laer op die pad, terwyl die luikrug met 5 mm in lengte gekrimp het en 15 mm laer as die uitgaande model is. Beide se wielbasis is egter 25 mm langer wat vir ‘n groter binneruim en meer sublieme rit sorg.

Mazda se Kodu-ontwerpstyl, wat gestalte gee aan “the soul of motion”-filosofie, plaas nou groter klem op die “minder-is-meer-benadering” waar weggedoen word met gewone aksentlyne en liefs gebruik maak van groter “skoon” oppervlaktes. Die resultaat van die koepee-agtige daklyn en soepele lyne by veral die geronde stert en opwaartse swiep van die agterste kantvensters se ontwerp van die luikrug, is ‘n visuele kragtoer wat selfs die Italianers met passievolle begeerte sal laat kyk.

Volgens Mazda is dit egter die kajuit wat die grootste vernuwing ondergaan het. Die binneruim verras inderdaad met ‘n sensoriese ervaring van gehalte en visuele trefkrag. Kajuitontwerp fokus duidelik op ‘n minimalistiese, funksionele en tog stylvolle uitleg terwyl groot klem geplaas is op materiale van hoogstaande gehalte wat uitstekend afgewerk en verpak is. Die resultaat is ‘n klasleidende kajuit met instrumentasieuitleg en ontwerp wat rondom die bestuurder beplan is, soos ondermeer die nuutontwerpte sitplekke, herontwerpte middelkonsole asook die meervlakkige voorpaneel. Ons hou baie van die 3-ring analoog-voorkoms van die instrumententepaneel met digitale inligting.

Standaard toerustingvlakke is hoog in die nuwe modelle en sluit in ondermeer sleutellose toegang en aan/afskakel, klimaatbeheer, satelietnavigasie, spoedbeheer asook USB en 12V kragkoppelings. Al die modelle bied ook ‘n stelsel waar inligting op die venster voor die bestuurder geprojekteer word (Heads-Up Display).

Die Mazda Connect media- en inligtingstelsel met ‘n groter 8,8” skerm maak sy buiging in die nuwe Mazda 3 en anders as die uitgaande model se raakskerm funksionaliteit, is toegang na die stelsel nou slegs met behulp van ‘n draaiknop op die sentrale konsole by die ratkierie. Die stelsel bied ondermeer Android Auto en Apple Carplay vir slimfoonkoppeling. Die spesiaal ontwerpte Bose klankstelsel in die topmodel verdien spesiale melding.

Beide die sedan en luikrugmodelle is beskikbaar met Mazda se Skyactiv-G 1,5 liter of 2,0 liter petrolenjins. Terwyl die 1,5 liter enjins aandrywing verskaf vir die intreevlak “Active” asook die luukser “Dynamic” en “Individual” afwerkingsvlak modelle, kom slegs die topmodel “Astina” toegerus met die 2.0 liter enjin. Die 1,5 liter viersilinder normaal ge-aspireerde petrolenjin lewer 88 kW se piekverrigting met ‘n maksimum wringkrag van 153 Nm. Amptelike brandstofverbruik word aangegee as 6,0 liter per 100 km. Die 1998cc viersilinder petrol enjin in die Astina modelle bied ook nie turbokrag nie en lewer 121 kW en 213 Nm se pieksyfers met ‘n amptelike brandstofverbruiksyfer wat as 6,3 liter per 100 km aangegee word.

Aandrywing na die pad is deur die voorwiele by al die modelle. Die intree “Active” is slegs beskikbaar met ‘n 6-spoed handratkas, terwyl die middelvlak “Dynamic” en “Individual” weergawes ‘n keuse bied van 6-gang outomaties of 6-gang handratkaste. Die topmodel “Astina” is egter slegs met ‘n 6-gang outokas beskikbaar.

Die nuwe Mazda 3 is in die dun lug van die Gauteng se Hoëveld bekendgestel en het veral die 1.5 liter enjin se gebrek aan turbokrag soos by van sy mededingers, duidelik blootgelê.

Ek is seker die ervaring sou aan die kus veel meer aangenaam wees, maar verbysteek teen ‘n effe opdraend, veral in die swaarder sedanmodel, moet goed beplan word. Hantering, paddinamika en balans is uitstekend met uiters lae vlakke van wind- en padgeraas by beide die sedan en luikrug wat uiteraard beïndruk het.

Die 2.0 liter Astina is egter ‘n heerlike motor om te bestuur met ‘n onderstel en veerstelsel wat myns insiens nuwe standaarde stel in hierdie segment en ‘n kajuit wat uitstekend geïsoleer is van vibrasies en enjingeraas, danksy Mazda se “G-Vectoring Control Plus” tegnologie by die nuwe onderstel. Myns insiens bied die sedan ‘n selfs meer gesofistikeerde rit as die luikrug, maar die sexy voorkoms van laasgenoemde het my hart gewen. Die handratkas is ’n juweel en die uitstekende ritgehalte en goeie dinamika van die 1,5 liter waarmee ons ook gery het, vergoed byna vir die gebrek aan oemf. Ek vermoed egter dat die 1,5 liter veel beter by die kus gaan doen.

Die 2019 Mazda 3 is ook vroeër vanjaar met maksimum 5 sterre in die gesaghebbende Euro NCAP se veiligheids- en botsingtoetse bekroon.

Terwyl die nuwe Mazda 3 visueel tref, beperk die C-pilaar se ontwerp by die luikrug sig na agter. Dit is omtrent die enigste negatiewe kommentaar wat ek teen die nuweling kan inbring, maar dan is die luikrug se ontwerp so treffend dat ek persoonlik daarmee sal kan saamleef.

Die ander negatiewe aspek mag dalk die nuweling se prys wees. Met ‘n veel duurder pryskaartjie as die uitgaande model, bied die nuwe Mazda 3 egter luukser afwerking, hoër vlakke van standaard toerusting, beter ritgehalte en paddinamika en is in geheel ‘n veel meer gesofistikeerde voertuig. Boonop seker die mooiste Mazda ooit!

Ingesluit by die aankoop van elke nuwe Mazda 3 is ‘n standaard 3 jaar onbeperkte kilometer diensplan, ‘n 3 jaar fabriekswaarborg, ‘n 3 jaar padbystanddiens asook ‘n 5 jaar roeswaarborg.

Modelreeks en Pryse (BTW ingesluit)

1.5L Active Handrat Luikrug – R359 900

Sedan – R357 000

Dynamic Handrat Luikrug – R374 200

Sedan – R371 300

Outomaties Luikrug – R387 000

Sedan – R384 100

Individual Handrat Luikrug – R421 900

Sedan – R418 800

Outomaties Luikrug – R434 700

Sedan – R431 600

2.0L Astina Outomaties Luikrug – R474 000

Sedan – R470 800