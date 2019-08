2019 Hyundai Tucsan Sport

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Die Koreanse motorvervaardiger Hyandai het onlangs die nuwe “Sport” weergawe van sy gewilde Tucson middelslag sportsnuts plaaslik bekendgstel. Dit is die tweede generasie van die “Sport” en is ‘n produk eie aan Hyundai Suid-Afrika. Die vorige model is in 2017 plaaslik bekendgestel en het die vervaardiger se “N” kenteken gedra, maar dit het blykbaar nie die ringkoppe in Korea se goedkeuring gehad nie.

Terwyl aanvanklik net beplan was om 500 modelle te bou, is daar uiteindelik 516 van hierdie spesiale modelle verkoop. Die Tucsan is ‘n gewilde model vir Hyundai wêreldwyd en is ook goed ontvang in SA waar dit meeding met onder andere die Toyota RAV4, VW Tiquan, Mazda CX-5 en Ford se Kuga.

Die vorige Sport was beskikbaar met ‘n 6-spoed handratkas asook ‘n dubbelkoppelaar outomaties met die handrat wat gewilder was sou verkope die maatstaf wees.

Vir die 2019 Sport, bied Hyundai SA twee modelle, naamlik ‘n 1.6 Turbo petrol en ‘n 2.0 liter Turbo diesel, beide slegs met outomatiese ratkaste wat krag deur die voorwiele dryf. Die 1.6 turbopetrol maak gebruik van ‘n 7-spoed dubbelkoppelaar weergawe wat ook met ratspane agter die stuur kan wissel, terwyl die diesel toegerus is met Hyundai se eie uitstekende 8-spoed outokas.

Beide enjins in die Sport weergawe is mee getoor deur spesiale elektroniese sagteware van “Chipbox” te installeer, asook met die gebruik van ‘n versterker om die petrolpedaal-reaksie vinniger te maak. Die gevolg is dat die 1.6 Turbo petrol in die 2019 weergawe 150 kW en 300 Nm lewer teenoor die vorige model se 130 kW en 265 Nm piekkragte, terwyl die 2019 2.0 liter diesel 150 kW en 460 Nm uitskop vergeleke met die uitgaande model se 131 kW en 400 Nm.

Die resultaat op die pad is nogal dramaties, veral met die petrolweergawe wat die voorwiele maklik laat tol by wegtrek, danksy ‘n uiters sensitiewe petrolpedaal. Plant jy egter die regtervoet kan die stuurwring nogal pla waar dit veral deur die draaie tot effe stuurtraagheid kan lei.

Voorkoms

Die nuwe Sport vertoon inderdaad aggressief sportief met prominente lugskorte voor, agter en langs die sye. Die voorste lugskort kry ook ‘n bykomende lugsnoer wat prominent soos ‘n onderlip na voor uitstaan. Agter pryk twee dubbelle uitlaatpype wat netjies in die agterste lugskort ingepas word. Verder word die nuwe Sport toegerus met unieke groot swart 19” allooiwiele wat saam met die swart afwerking van die dak pragtig konstrasteer met die Sport se verskillende bakkleure. Die geheelbeeld bied ‘n treffende sportiewe voorkoms wat myns insiens tans die prys moet kry vir mooiste-in-klas. Binne is die kajuit soortgelyk aan die topmodel “Elite” in die Tucsan reeks en is goed afgewerk, luuks beklee en omvattend toegerus. Standaard toerusting sluit ondermeer in elektroniese voorste sitplekke, panoramiese glasdak wat kan oopwip en skuif, spoedbeheer, ‘n 7” raakskerm waarop ritinligting, tru-kamera beelde en waarmee al die kommunikasie- en klank inligting beheer kan word. Verder kom die nuweling ook met LED dagry-liggies.

Op die pad

Die Tucsan Sport se lae profiel bande is nie juis ideaal vir grondpaaie nie, maar ons rit op ‘n modderige stuk grondpad was geensins ongemaklik of onstabiel nie, met die onderstel en veerstelsel wat die Sport padvas en stabiel laat hanteer het.

Op die uitdagende bekendstellingsroete gedurende ‘n reënerige Kaapse wintersdag het die nuwe Sport lekker hanteer en besonder goeie paddinamika getoon. Dit was egter tydens die platvoet-oopketel sessies rondom die Killarney Internasionale Renbaan buite Kaapstad, waar die 2019 Tucsan Sport modelle beïndruk het met goeie balans, uitstekende remme en lewendige verrigting. Veral die 1.6 Turbo petrol model wat maklik en vinnig deur die toerestrek hardloop, was ‘n opwindende ervaring.

Teen R664 900 is die R2.0 Tucsan Sport Turbodiesel my keuse as ‘n Sportiewe gesinswa, terwyl ek die 1.6 TGDI petrol Tucsan Sport teen R654 900 graag sal wil hê wanneer ek lus voel om deur die draaie te gaan speel.

Teen R60 000 meer as die gewone Elite modelle bied die nuwe Sport modelle egter opwindende verrigting met ‘n koppe-draai stylpakket. Sport modelle bied steeds die standaard 7jaar / 200 000 km waarborg, 7 jaar / 150 000 Padbystanddiens en 5 jaar / 90 000 diensplan soos die gewone modelle. Eerste diens is op 5 000 km met 15 000 km intervalle daarna.