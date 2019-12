2019 Brenn-O-Kem Worcester/Breedekloof Wynmaker van die Jaar aangekondig

This post is also available in: English

Botha Kelder se senior wynmaker, Michiel Visser, is aangewys as die 2019 Brenn-O-Kem Worcester/Breedekloof Wynmaker van die Jaar.

Die toekenningsfunksie is gehou op Vrydag, 29 November tydens ‘n middagete by Benguela Cove Landgoed in Hermanus.

Die funksie is met trots geborg deur Brenn-O-Kem wat sedert 1968 spesialiseer in die verwerking van kelderafval soos druiwedoppe, pitte en wynmoer. Die afval word verwerk na produkte wat in die wyn en farmaseutiese bedrywe gebruik word.

Hierdie gesogde toekenning in die agste jaar van sy huidige formaat, word jaarliks aan ‘n wynmaker uit die Worcester en Breedekloof toegeken.

“Dit is ‘n groot eer om in ‘n streek met soveel wyntalent uitgesonder te word – as jy hard werk, sal jy die vrugte pluk, moet nooit opgee nie,” sê Michiel Visser. “Die toekennings is ‘n wonderlike inisiatief vir ons omgewing en moedig ons aan om ons passie uit te leef,” sê Visser.

Die onafhanklike beoordelaarspaneel bestaan uit ‘n vyf-man-span wat die wyne blind proe – die top 5 wyne in elke kategorie word dan gekies.

Die wynmaker wat die beste punte behaal in die onderskeie afdelings word as “Wynmaker van die Jaar” aangewys.

Wenners in ander kategorieë

Die Top Witwyn (geborg deur Wine Machinery Group) is gewen deur Cilmor Cellar Sauvignon Blanc 2019 en die Top Rooiwyn (geborg deur Porex) is toegeken aan Bergsig Oom Prop Cabernet Sauvignon 2015.

Die Swarte Piet Trofee wordtoegeken aan die wynmaker wat Worcester/Breedkloof die beste verteenwoordig het tydens die afgelope jaar. Vanjaar is Nico Grundling van Slanghoek Kelder vereer vir sy volgehoue prestasies tydens 2019 wynskoue en kompetisies.

Kompetisie en beoordelingsproses

Die formaat van die kompetisie werk as volg – kelders uit die Worcester/Breedekloof area skryf drie tot vyf wyne in wat in hul proelokaal of ander winkels te koop aangebied word.

Daar is agt kategorieë wat blind beoordeel word – chenin blanc, sauvignon blanc, ander wit of enige gehoute witwyne, rooi- en wit versnitte, pinotage, shiraz en cabernet sauvignon.

Daar is vanjaar 92 inskrywings van 21 produsente beoordeel:

Tom Block (Sameroeper) – Kaapse wynmeester

Anton Swarts – Kaapse wynmeester & Spier wynmaker

Jaco Potgieter – DGB wynaankoper

Susan Erasmus – Laffort SA

Altus le Roux – wynkonsultant

Vir enige navrae kontak Christo Pienaar by christo@nuywinery.co.za

Bron: Yolandi de Wet PR