2019 BMW X5: ‘n Brian Habana vir die Veldpad

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Die X5 het sedert sy bekenstelling 20 jaar gelede reeds meer as 2,1 miljoen eenhede wêrelwyd verkoop. BMW het dit reggekry om met elke nuwe model voort te bou op die uitgaande generasie deur bloot net dit wat suksesvol was in die vorige model, oor te dra na die nuwe een. Die gevolg was opeenvolgende rekordverkope.

Wêreldwyd het die eerste generasie wat in 1999 bekendgestel is aan die einde van sy leeftyd in 2006 meer as 617 000 eenhede verkoop. Die tweede model (2006-2013) het 728 640 voertuie van die hand gesit, terwyl die 3 de generasie (2013 -2018) net-net minder as 760 000 eenhede verkoop het.

Met die jongste generasie X5 het die witjasse in Munchen byvoorbeeld met ‘n heelwat groter niertjie-rooster prominensie verleen aan die nuweling se voorkoms. Nuwe ontwerpe vir die hoofligte asook agterligte met LED’s, dra by tot ‘n varser voorkoms. Terwyl die voorkoms verfraai is, het die witjasse egter meer gefokus op die nuweling se veldryvermoë waaraan die vorige modelle effe mank gegaan het.

Die gevolg is dat die model se x Drive-viertrekstelsel behou is, maar dat ‘n elektronies beheerde ewenaarslot op die agteras nou die M-sport en veldrypakket-modelle help om bekwaam op die grondpad en in die veld te ry.

Opsionele lugvering verhoog byvoorbeeld die standaard 210 mm grondryhoogte met 40 mm na 250 mm. Verder lig dit die agterkant van die voertuig wanneer ‘n swaar wa gesleep word. Ook die laaideur verdeel nou in twee met ‘n onderste kleindeurtjie wat praktiese toegang tot die groot laairuimte bied en met die opsionele lugvering kan die X5 nou met ‘n skakelaar in die onderste deurtjie “gesak” word om inlaai te vergemaklik.

Ons het beide die warm X5 M50d model as die X5 30d in agtereenvolgende weke beproef. Die 30d was toegerus met die opsionele veldrypakket teen ‘n stywe prys wat noord van R62 000 draai en dit sluit nie BTW in nie. Vir jou geld kry jy darem ‘n ekstra stel spesiale 20” allooiwiele met General Grabber AT3-veldrybande waarmee die X5 in ‘n gerekende veldryer en klipklimmer kan ontaard. Die wiele en teerpadry is egter nie die ideale situasie nie en die beste sou wees as jou pêl by die naaste bandewinkel jou veldry vellies by hom sal stoor vir wanneer jy wil gaan Kingsley Holgate speel, terwyl jy op jou normale wiele en bande ry vir alledaagse pendel en gebruik.

Nou beide die X5’e kom toegerus met ‘n 3.0 liter reguit sessilinder turb- aangejaagde dieselenjin van 2993cc. Die 30d se “twin scroll” aanjaging sorg vir 195 kW en 620 Nm piekkragte wat krag na al vier die wiele stuur met die hulp van ‘n seepgladde 8-spoed outokas. Brandstofverbruik word amptelik aangegee as 6,8 liter per 100 km in ‘n gemengde siklus.

Kies jy egter die M50d kry jy die Brian Habana in die span. Met vier turboaanjaers waarvan twee by lae-druk en twee by hoë-druk saam meer as 250 000 kPa se lug in die silinders injaag, bied die M50d verrigting wat menigte sportmotor beskaamd sal staan. Maksimum enjinkrag is 294 kW met piekwringkrag by 760 Nm om verstommende (vir so ‘n groot voertuig wat boonop met ‘n dieseloond aangedryf word!) verrigting te lewer. Die 0-100 kpu lopie neem slegs 5,2 sekondes terwyl topspoed elektronies by 250kpu beperk word. Amptelike brandstofverbruik word aangegee as 7.2 liter per 100km, maar dan sal jy moet doekvoet ry as jy dit wil behaal.

Ook die M50d dryf sy krag deur ‘n 8-spoed outokas na al vier die wiele. Beide modelle maak gebruik van wringkragdempers om ratskakelings uiters glad en soomloos te maak wat gevolglik heerlike rygerief op grond en teer bied. Ten spyte van die M50d se lae profiel rubber op 22” wiele was ritgehalte subliem en gelykstaande aan BMW se überluukse 7-reeks.

Die nuwe X5 is ‘n groot SUV met ‘n massa van meer as 2 ton en steeds is die hantering en padgedrag sportief, dinamies en uiters bevredigend as daar deur die draaie gelooi word met die M50d se paddinamika en verrigtinge veel meer sportmotor as sportnuts. Beide modelle is toegerus met dubbele mikaste voor en vyf-skakel vering agter. Verder word elektroniese beheerde skokdempers gebruik wat die vering aanpas na gelang van die ritmodus wat die bestuur kies. Kies jy “comfort” of “Eco” loop die waens doeksag op sagter vering met die stuurwiel ligter en die dempers wat sorg dat die bakwieg-beheer ook minder is. In die “Eco”-modus gebruik die X5 ook etlike tegnologiese en elektroniese hulpmiddels om te help dat die enjins minder brandstof suig asook energie deur die remstelsel regeneer om terug in die battery te stoor.



Kies jy “Veldry” of “Sport”-modus pas die veerstelsel ook die dempers, versneller-reaksie en stuurgewig aan met “Sport” wat die vering harder instel en die bakwiegdempers styfer inperk wat dan bakkrol deur die draaie tot die minimum beperk. ‘n Agterwielstuur opsie is opsioneel beskikbaar.

Die kajuit is tipies van ‘n luukse BMW-sedan en die X5 se afwerkings is gelykstaande aan die oordadig luukse 7-reeks modelle met uiters hoë vlakke van weelde en indrukwekkende voor-inni-koor elektroniese magêfters en tegnologiese katoeters wat beide die X5 modelle se kommunikasie-, klank-, inligting- en hulpstelsels aan die voorpunt plaas van wat motortegnologie tans bied. Die volle digitale instrumentepaneel en ook groot info-skerm, asook ander gebruike vir glas soos met die ratkierie, sorg vir ‘n moderne maar tog ook weelderige skouspel. Voorste sitplekke wat verhit of verkoel asook masseerfunksies bied, bekerhouers wat verhit of verkoel en ’n koordlose laaioppervlak vir jou slimfoon, is maar sommige van die lang lys standaardtoebehore wat so omvattend is, dat ek dit onmoontlik alles in hierdie berig kan inpas.

By dit alles is daar ook verskeie opsionele ekstras wat kopers met diep sakke kan spesifiseer om hulle X5 spesiaal te maak en sluit ondermeer in beperkte selfstuur, LED hoofligte met lasertegnologie wat die donker meer as 500 meter vêr kan priem. Ons M50d het ook ‘n “sterretjie-beligte” glasdak (BMW noemdit Sky Lounge) wat gehad met 15 000 lig diodes wat ‘n pragtige ambiaans van sagte opulensie in die donker skep.

Verder sal jou X5 selfs BMW se bystanddiens en beheersentrum in kennis stel sou jy in ‘n ongeluk betrokke wees, of as jou X5 enige enjin of elektroniese probleme sou ondervind wat sou vereis dat die voertuig so vinnig moontlik by ‘n handelaar moet rapporteer.

Ongeag watter model X5 jy koop, absolute bestuursgenot is jou beskore – dit is nou as jy R1,194 296 vir die intree X530d of R1,502 581 vir ‘n basismodel M50d kan opdok.

Natuurlik as jy ‘n minister in die parlement is, sal jy sommer twee kan bestel.