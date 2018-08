2019 BMW i8 Roadster: Mooi, vinnig en (eko)vriendelik

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Toe BMW die i8 ongeveer 5 jaar gelede aan die wȇreld gewys het, het die groenbrigade byna in hulle ontbytsmoothies verstik. Gewoond aan onooglike hibriede motors (dink maar aan die Prius en Leaf) was dit haas ondenkbaar dat ‘n motor wat op die oog af soos ‘n supermotor lyk met bykans soortgelyke verrigting, enigsins in die eko-vriendelike vervelige wȇreld van hibriede voertuie kan bestaan.

Met die i8 kombineer BMW inprop elektriese aandrywing met ‘n kleinerige turboaangejaagde petrolenjin ten einde baie lae emissies vry te stel en terselfdertyd steeds verstommende verrigting te lewer. Net die feit dat die i8 sedert sy amptelike bekendstelling in 2014 die wȇreld se topverkoper hibriede sportmotor is, behoort as ‘n veertjie in die hoed te dien vir BMW se witjasse.

Die nuwe i8 Roadster is ‘n fees vir die oog met die futuristiese stilering ‘n treffer. Die Roadster is meer van ‘n oopdakker as ‘n afslaandak met twee bulte agter die kopstutte wat skuins vloei na die stertkant.. Die wegvoudak is in werklikheid net die seilkappie wat die opening bo die twee sitplekke bedek, want ten einde die dakkie binne 15 sekondes agter die sitplekke te laat invou, is weggedoen met die twee piepklein sitplekke soos in die Coupe te vinde is. Die laairuimte agter is gevolglik vergroot na 100 liter teenoor die Coupe se 88 liter.

Visueel werk die dakopening egter uitstekend en met die deure wat na boontoe oopskêr, is die Roadster veel meer van ‘n aandagtrekker as die pragtige i8 Coupe. Die ingenieurs het ligte materiale gebruik om die bakwerk te versterk daar waar die Roadster bakintegriteit ingeboet het. Die gevolg was dat die oopdakmodel slegs 60 kg swaarder as die Coupe weeg. Met baie koolstofvesel wat in die bakwerk van beide modelle gebruik word, het die Roadster baie min bakstewigheid ingeboet in vergeleke met sy Coupe stalmaat.

Terloops die 2019 i8 Coupe model is ook effe opgeknap om nie af te steek by die pragtige Roadster nie. Kopers kan nou kies uit vier nuwe wielontwerpe en twee nuwe bakkleure, terwyl beide i8 modelle met die nuutste weergawe van BMW se iDrive-stelsel toegerus is. Tydens die bekendstelling in die Kaap het ons die nuwe i8’s deur die pragtige Bolandse bergpasse gery. Veral die bronskleurige Roadster, die enigste van sy soort toe in Suid-Afrika beskikbaar, het baie aandag van bewonderaars geniet.

Onder die pragtige bakwerke is beide modelle egter meganies identies. Aandrywing geskied met behulp van ‘n 1,5 liter 3 silinder turbo-aangejaagde petrolenjin (soortgelyk as in die MINI) wat 170 kW se piekkrag na die agterwiele stuur deur middel van ‘n 6-gang outomatiese ratkas, terwyl ‘n elektriese motor op die vooras gemonteer is wat die voorwiele aandryf deur ‘n twee-gang outomatiese ratkas.

Batterykrag vir die elektriese motor is opgestoot van 7,1 kWh to 11 kWh om die elektriese motor ‘n maksimum van 105 kW wat 9 kW meer krag is as in die ou i8 Coupe, te laat lewer. Kies jy om slegs op elektriese krag te ry, gaan jy 50 km kan aflê met die Roadster, terwyl die Coupe jou ‘ n verdere 10 km sal kan neem. Weliswaar sal jy moet doekvoet ry. Dit is wel moontlik om in elektriese modus teen 105 kpu te ry. Kies jy egter die mees energiedoeltreffende opsie word laer kragtoevoer na die lugversorger en ander elektriese komponente gestuur sodat jy 120 kpu op die ooppad kan handhaaf. Ek vermoed dit sal op gelyke pad moet wees met die hulp van ‘n effense briesie in die blaaie.

Gesamentlik lewer die elektriese motor en petrolenjin ‘n heel skaflike 275 kW se maksimum krag (in die vorige i8 was dit 266 kW) wat die Coupe in staat stel om die 0-100 kpu lopie in 4,4 sekondes af te blits. Kies jy egter die Roadster neem dit effe langer teen 4,6 sekondes. Topspoed word elektronies beperk op 250 kpu. Volgens BMW kan jy ‘n brandstofverbruik van slegs 2,0 liter behaal gemeet oor kort afstande met ‘n volgelaaide battery.

Tydens ons bekendstellingsrit het ons die i8 Roadster meestal met die gesamentlike enjin- en batterykrag gery. Veral deur die bergpasse was die oopdakrit ‘n heerlike ervaring. Die enjinklank word weliswaar deur die klankstelsel in die kajuit verdiep, maar die diep gegrom wanneer ons die i8 deur die bergpasse gelooi het was heerlik verslawend.

Aangesien die remstelsel energie wat tydens remming opgewek word terugplaas in die batterye (soortgelyk soos die tegnologie wat in Formule 1 renmotors gebruik word), was dit opwindend om die i8 se ongelooflike inlyn versnelling in die bergpasse te ervaar ,danksy die 250 Nm wringkrag van die elektriese motor wat onmiddellik beskikbaar is as jy die versneller trap. Dan het ons so hard as moontlik voor en deur die skerp draaie gerem om die battery weer te herlaai. Net om die proses van versnel en rem daarna weer, en weer en weer te herhaal! Die gevolg was dat die i8 eerder soos ‘n V8 heuwelklim renmotor as ‘n hibriede “groen” voertuig gevoel het. Uiteraard herlaai die petrolenjin, wanneer in gebruik, ook heeltyd die batterye. Terug by die huis of kantoor, kan die kragkabel om die i8 se battery te herlaai sommer by die muurprop ingeprop word.

Bestuurders kan kies uit vyf ritmodusse wat slegs elektriese aandrywing of ‘n kombinasie van elektriese en enjin aandrywing tot gevolg het, met die oorskakeling vanaf battery na enjin en omgekeerd wat soomloos geskied.

Die i8 se skerp hantering, goeie paddinamika met geen merkbare bakrol deur die draaie het beїndruk. Stuurgevoel en terugvoer is ook goed met die i8 se veerstelsel en onderstel wat ‘n ferm rit lewer sonder om enigsins stamperig of ongemaklik te wees.

Daar is baie verrigtingmotors wat dieselfde en beter verrigting gaan lewer as die i8 teen minder as die R2 329 300 pryskaartjie wat die hibriede BMW dra. Die i8 Coupe en Roadster is egter visueel meer supermotor as sportmotor en met sportmotorverrigting en eko-vriendelike verbruiksyfers, kan jy maklik Superman in ‘n groenpakkie wees.