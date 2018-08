2 500 leerders by Agri-Expo Livestock verwag

This post is also available in: English

Sowat 2 500 leerders sal in Oktober vanjaar die plaaslewe van nader leer ken danksy ‘n dinamiese landbou opvoedkundige program by Agri-Expo Livestock, ‘n wêreldklastentoonstelling van die vee- en suiwelbedryf, wat van Donderdag 11 tot Saterdag 13 Oktober 2018 op Sandringham buite Stellenbosch aangebied word.

Meer as 7 000 laer- en hoërskoolleerders van 40 skole het oor die afgelope vier jaar die ekspo besoek vir die gratis skoleprogram, ondersteun deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Volgens Johan Ehlers, hoof uitvoerende beampte van Agri-Expo, skep Livestock ‘n belangrike platform vir die publiek en veral vir jongmense om landbou van nader te ervaar.

“Die plaaslewe is ‘n ervaring wat min kinders vandag nog beskore is. Livestock bied aan baie kinders hulle eerste direkte kontak met plaasdiere soos beeste,” sê Ehlers. “Dit is vir ons belangrik om jongmense in te lig oor landbou, veral as loopbaankeuse, want hulle is die generasie wat ná ons die verantwoordelikheid gaan hê om na die bedryf om te sien en dit verder te ontwikkel.”

Die skoleprogram sluit meer as tien stasies in waar spesialisaanbieders op ‘n interaktiewe wyse die dinamika van die bedryf en landbouberoepsgeleenthede aan leerders oordra. Livestock huisves meer as tien verskillende vleisbeesrasse asook die drie gewildste suiwelrasse, naamlik Jerseys, Ayrshires en Holsteins. Leerders kan eerstehands die verskille in kleur, grootte en vorm ervaar en kry die geleentheid om die diere aan te raak en aan kenners vrae oor die onderskeie rasse te vra.

Vier van die stasies is toegewy aan die suiwelbedryf. Leerders besoek ‘n moderne melkstal waar hulle sien hoe koeie gemelk word en meer leer oor melkstelsels, verkoeling en die waardeketting. In die Koeihotel kan leerders ervaar hoekom Livestock die enigste skou in Suid-Afrika is wat ware gemak vir suiwelkoeie waarborg. Die Melkprodusente-organisasie bied ook ‘n praatjie oor die gesondheidsvoordele van suiwel, die waardeketting en die waarde van die suiwelbedryf aan.

Leerders geniet veral die skaapskeeraktiwiteit waar hulle wol kan voel en leer om tussen verskillende skaaprasse te onderskei. Volgens Pierre Vlok, BKB Bestuurder: Wol Westelike streek, is dit noodsaaklik vir die skaap- en wolbedryf om die korrekte tegnieke van skaapskeer en -hantering te demonstreer en om loopbaangeleenthede in die bedryf te bevorder. “Skaapskeer is iets wat baie kinders nie ken nie. Livestock is ‘n wonderlike geleentheid om veral vir die stedelike kind ‘n nuwe perspektief te bied oor die skaapbedryf en landbou in Suid-Afrika,” sê Vlok.

Ander aanbieders sluit kenners van die rooivleisbedryf, die pluimveebedryf, higiëne en voedselveiligheid, veldbrande en die Elsenburg Landbou-opleidingsinstituut in. Die skoleprogram vind op Donderdag 11 en Vrydag 12 Oktober plaas. Dit is geskik vir graad 6- tot 11-leerders.

Bespreking is noodsaaklik en skole is self verantwoordelik vir vervoer. Vir navrae en besprekings, kontak Claudine Wagner by 021-975-4440 of admin@agriexpo.co.za.

Kinders kan die ekspo ook saam met hulle ouers besoek. Livestock is daagliks van 08:00 tot 18:00 oop en sluit Die Groot Plaasproe met kosstalletjies en verskeie aktiwiteite vir die hele gesin in. Kinders kan meer as 300 verskillende diere ontmoet, ‘n troetelplaas besoek en hulle hase skou. Kaartjies is by Computicket en die hek beskikbaar teen R100 vir volwassenes en R30 vir skoliere (gratis op Donderdag en Vrydag). Toegang vir kinders onder ses jaar is gratis. Pensioenarisse betaal op Donderdag en Vrydag slegs R50.

Vir meer inligting, besoek www.diegrootplaasproe.co.za of volg Die Groot Plaasproe op Facebook, Instagram of Twitter.

Bron: Agri-Expo