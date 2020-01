10,21% meer mielies is aangeplant

This post is also available in: English

Die voorlopige oppervlakteskatting is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye.

Kommersiële mielies: Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,535 milj. ha, wat 10,21% of 234 800 ha meer is as die 2,300 milj. ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 0,64% of 16 000 ha meer as die voornemens om te plant syfer van 2,519 milj. ha soos vrygestel in Oktober 2019. Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,515 milj. ha, wat ’n toename van 16,67% of 216 400 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,298 milj. ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,020 milj. ha, wat 1,84% of 18 400 ha meer is as die 1,002 milj. ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse:

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 551 500 ha, wat 7,01% of 36 150 ha meer is as die 515 350 ha aangeplant die vorige seisoen.

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 757 000 ha, wat ’n toename van 3,63% of 26 500 ha verteenwoordig vergeleke met die 730 500 ha geplant die vorige seisoen.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 37 100 ha, wat 85,04% of 17 050 ha meer is as die 20 050 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 28,12%, van 50 500 ha tot 36 300 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 51 450 ha, wat 13,24% of 7 850 ha minder is as die 59 300 ha geplant vir die vorige seisoen.

Wintergewasse 2019 produksie-seisoen

Koring: Die verwagte produksie vir koring is 1,502 milj. ton, wat 6,06% of 96 825 ton minder is as die vorige skatting van 1,598 milj. ton, terwyl die verwagte opbrengs 2,78 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 633 750 ton (42%), in die Vrystaat 313 600 ton (21%) en in die Noord-Kaap 262 500 ton (17%).

Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 325 000 ha of 60%, die Vrystaat is 128 000 ha of 24% en 37 500 ha of 7% is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is 345 080 ton, wat 7,52% of 24 140 ton meer is as die vorige skatting van 320 940 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 131 960 ha, terwyl die verwagte opbrengs 2,62 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is onveranderd gelaat op 96 200 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 74 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,30 t/ha.

Die oppervlakteskatting vir hawer (ontbytgraan) vir die 2019-seisoen is 21 000 ha en die verwagte oes is 17 250 ton. Die verwagte opbrengs is 0,82 t/ha.

Die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2020 en die finale produksieskatting vir wintergewasse vir 2019 op 26 Februarie 2020 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee