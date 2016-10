Wolmark styg

Op die 8ste wolveiling van die 2016/2017 seisoen het die Cape Wools merinowolmarkaanwyser met 5,8% gestyg en op 15 606c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 27,13% hoër as ‘n jaar gelede.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 17441 (+7,5%) 21 µ 15143 (+5,8%)

19 µ 16654 (+6,0%) 22 µ 14741 (+4,5%)

20 µ 15460 (+5,9%) 23 µ 14041 (+5,9%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2119 bale), Standard Wool (1552 bale),

Lempriere South Africa (1243 bale). Van die 5639 bale wat aangebied is, is 5611 bale verkoop (99%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. BJS De Klerk Burgersdorp AH MWF4E.79 17.8µ 76,8% 37 13770c 2. BJS De Klerk Burgersdorp BH MWF4E.71 17.2µ 75,1% 36 13480c 3. Q Wiehahn Dordrecht BH MWF4S.96 18.5µ 76,9% 43 13370c 4. Buffelskloof Trust Bedford YANKS MP4E.84 18.2µ 74,7% 47 13310c 5. ST Dewing Cathcart ANKS MP4E.89 17.7µ 72,9% 38 13170c 6. Buffelskloof Trust Bedford AFFH MWF4M.84 17.4µ 71,8% 45 13100c 7. Alicente 103 CC Beaufort West BBMY MF4E.76 17.0µ 71,8% 40 12950c 8. Buffelskloof Trust Bedford AFFY MF4M.83 17.9µ 71,7% 49 12950c 9. JC Verster Burgersdorp BH MWF4S.81 18.1µ 72,2% 37 12920c 10. Buffelskloof Trust Bedford BFFH MWF4E.73 16.9µ 71,9% 41 12900c

BKB wil graag bogenoemde kliënte gelukwens met hul prestasies.

Die volgende veiling vir die nuwe seisoen katalogus P0916 sal op 19 Oktober 2016 plaasvind.

Bron: BKB