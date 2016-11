Wolmark daal klein bietjie

Op die 11de wolveiling van die 2016/2017 seisoen het die Cape Wools merinowolmarkaanwyser met -3,8% gedaal en op 14649c per kg skoon gesluit.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 16695 (-1,2%) 21 µ 13937 (-4,1%)

19 µ 16079 (-2,2%) 22 µ 13410 (-6,7%)

20 µ 14583 (-4,0%) 23 µ 13212 (-3,6%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (3 584 bale), Standard Wool (3 580 bale), Lempriere South Africa (2 090 bale). Van die 11 353 bale wat aangebied is, is 10 888 bale verkoop (95%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. Lister Brothers Riebeek East AFFH MWF4.83 17.4µ 75,3% 45 12900c 2. Uithoek Boerdery Dewetsdorp BH MWF5E.71 16.6µ 75,4% 46 12830c 3. Evenson Farms Cathcart AFH MWF3E.88 17.0µ 73,6% 42 12770c 4. CD Loots Adelaide BH MWF4E.86 17.5µ 75,3% 32 12610c 5. Evenson Farms Cathcart AFH MWF4E.87 17.1µ 72,2% 38 12480c 6. Moorcroft Trust Adelaide AH MWF4E.84 16.2µ 72,7% 41 12470c 7. Evenson Farms Cathcart CFH MWF4E.70 15.6µ 72,2% 38 12400c 8. EK Moorcroft Adelaide AH MWF3E.84 16.5µ 72,2% 46 12400c 9. Lister Brothers Riebeek East BFFH MWF4S.70 16.8µ 73,1% 45 12390c 10. Moorcroft Trust Adelaide AH MWF4E.85 16.4µ 72,5% 43 12390c

BKB wil graag bogenoemde kliënte gelukwens met hul prestasies.

Die volgende veiling vir die nuwe seisoen katalogus P1216 sal op 9 November 2016 plaasvind.