Wildsvleisregulasies verwelkom

Die Rooivleisbedryfsforum verwelkom die voorgestelde wildsvleisregulasies soos gepubliseer in die Staatskoerant van 4 November 2016. Die Forum was een van die partye wat namens die hele rooivleisbedryf dringende vertoë gelewer het vir die publisering van wildsvleisregulasies, aangesien die welstand van die verbruiker van die uiterste belang is en omdat veiligheidstandaarde op alle vleissoorte van toepassing moet wees, insluitende wildsvleis.

Die gebrek aan plaaslike regulasies vir die insameling en slag van wildsvleis en die gebrek aan nasionale standaarde wat gelykstaande is aan internasionale handelsvereistes beperk die mededingendheid van wildsvleis in die internasionale mark. Die gepubliseerde konsepregulasies verskaf voldoende waarborge vir die produksie van veilige wildsvleis sover dit strukturele-, operasionele- en voedselveiligheidvereistes betref. Die rooivleisbedryf is daarvan oortuig dat die implementering van die konsepregulaies in samewerking met onafhanklike vleisinspeksiedienste sal lei tot ‘n gunstige reaksie van EU-vennote.

Wildsvleis ding om dieselfde verbruikersmandjie mee en daarom moet die rooivleisbedryf verseker wees dat gelyke vleishigiënestandaarde op alle spesies toegepas word.

Bron: RPO bulletin Januarie 2017