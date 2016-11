Wil jy ‘n bietjie feestydvoggies die land inbring? Hier is wat jy oor invoere moet weet

Die Departement van Landbou wil dit onder internasionale reisigers wat SA kom besoek gedurende die feesseisoen of terugkeer na SA na die vakansie, se aandag bring om te voldoen aan die vereistes van die land se invoere.

Die nakoming hiervan sal ons land help in die voorkoming en vermindering van die potensiële risiko van uitheemse indringerspesies, buitelandse peste en siektes wat verbind kan word met ingevoerde plante, plantprodukte, diere, diereprodukte en ander gereguleerde goedere.

Suid-Afrika, net soos ander lande, het ‘n belangrike mandaat en regte om hulle grondgebied, biodiversiteit en ekonomie te beskerm teen skade. Dus reguleer die staat die invoere van diere en diereprodukte, alkoholprodukte, plante en plantprodukte, heuning en heuningprodukte en enige ander materiale vanaf ander lande wat skade kan doen.

Dit is in ooreenstemming met toepaslike wetgewing van die land, wat daarop gemik is om vestiging en verspreiding van peste en siektes uit ander dele van die wêreld te verhoed. As dit eers in die land is, is dit duur en moeilik om te beheer daarom is voorkoming belangrik in hierdie verband.

Die invoer van sekere alkoholiese produkte met ‘n alkohol-inhoud van meer as 1% in die land vir drinkdoeleindes word beperk, behalwe op die gesag van ‘n invoersertifikaat uitgereik deur die departement van Landbou.

Neem kennis dat die invoervoorwaardes van land tot land en tipe produk verskil.

Reisigers kan die Departement van Landbou kontak as hulle meer inligting oor produkte wat hulle wil invoer benodig:

Diere en diereprodukte:

Tel: 012-319-7514/7476

Faks: 012-319-8292

E-pos: VetPermits@daff.gov.za

Plante en plantprodukte:

Tel: 012-319-6102/6130/6207

Faks: 012-319-6370

E-pos: PlantHealthPermits@daff.gov.za

Alkoholiese produkte:

Tel: 012-319-6333 / 078-754-4488/ 060-527-3622

E-pos: MerciaR@daff.gov.za, NjokoS@daff.gov.za of WillieMath@daff.gov.za

By die aankoms in Suid-Afrika, moet al die ingevoerde besendings van die bogenoemde gereguleerde produkte aan die Departement van Landbou se inspekteurs gegee word by aankoms. Die besendings mag nie verwyder word uit die plek van binnekoms sonder skriftelike toestemming deur die Departement van Landbou se inspekteurs nie.

Vir inligting oor die departement van Landbou se inspeksiedienste en prosedures, kontak die Direktoraat Inspeksiedienste by 012-309-8701, faks 012-309-8785 of e-pos: ErnestP@daff.gov.za

Bron: Departement van Landbou