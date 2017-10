Werk saam met die natuur: Gliogrow verbeter jou opbrengs

Die natuur is vol groeikrag, maar met intensiewe graanverbouingstelsels wat die grond jaar na jaar uitput, het die natuur dikwels ’n hupstoot nodig. Die navorsers van World Focus wat die Gliogrow-produkreeks ontwikkel het, konsentreer daarop om plante op ’n organiese manier te help om die voedingstowwe wat hulle werklik nodig het, beter op te neem en te benut.

Tinus Bergh van Seedfert, verspreider van Gliogrow-produkte, het die uitdaging aanvaar om ’n boer van Schweizer-Reneke, JP du Plessis, by te staan om binne ’n bepaalde begroting ’n bemesting- en blaarbespuitingsprogram uit te werk om sy mielie-opbrengs op ’n bepaalde land te verhoog. JP se doel was om 12 ton per hektaar te stroop.

Die 12 hektaar mielies wat onder ’n mspilpunt aangeplant is, was PAN 3D – 736BR, ’n eenkoppige geelmielie-kultivar. Die plantestand was 70 000 per hektaar. As eerste stap is ’n behoorlike grondontleding gedoen. Dit het duidelik twee kenmerke van die grond aan die lig gebring: die kaliumpersentasie was baie laag en die natriuminhoud (soutvlak) was heeltemal te hoog.

Na aanleiding van die volledige ontleding is daar besluit om met planttyd 9-4-1-kunsmis (400 kg/ha) toe te dien met die oog op ’n opbrengs van 10 t/ha. Saam met die kunsmis is ultrafyn gemikroniseerde gips,Complex Calsul (10 kg/ha) en ’n kombinasie van organiese sure, COA Fertigation (6 ℓ/ha) toegedien. Sien tabel 1.

Die toedienings is na 3 weke, 5 weke en 7 weke opgevolg met vloeibare toedienings van Amsulf en Complex Super K. Die koste per hektaar was R6 927. Altesaam is daar dus 225,4 kg stikstof toegedien, genoeg vir die beoogde opbrengs, maar die kalium in die grond sou te min wees sonder die bykomende werking van Complex Super K as blaarbespuiting. Die Complex-reeks bestaan uit ’n unieke kombinasie van organiese sure, aminosure en ensieme, met die byvoeging van minerale in sekere formulasies om die plant se natuurlike prosesse te bevorder. Dit verminder metaboliese spanning in toestande van abiotiese of groeispanning.

Die kombinasies van natuurlike produkte bevorder die translaminêre opname van voedingstowwe deur die plant om te sorg dat die regte voedingstowwe in die regte hoeveelhede na die verskillende dele van die plant gaan. Dit verhoog die plant se energievlakke, wat die plant se groeikragtigheid verhoog. Saam met die aminosure en ensieme bestaan Super K uit 89 g/kg kalium en 25 g/kg stikstof. Dit is dus veral bedoel vir gevalle waar daar kaliumtekorte is. Ander produkte in die Super-reeks is Super Ca, Super Fe, Super Zn, Super B, Super Mo en Sugar Rush (vir mangaanen booraanvulling).

Tinus sê: “Dit is baie belangrik dat boere behoorlike ontledings laat doen en die regte aanbevelings kry, want dit gaan nie net oor opbrengs nie, maar ook wat jy agterna in die grond los.”

In die geval van JP was die opbrengs toe ’n verrassende 16 t/ha, wat buitengewoon goed is vir die streek. Grondtoetse agterna het getoon dat die grond selfs na die oorvloedige oes in ’n beter toestand was as voor die tyd.

JP sê: “Dit was beslis die moeite werd om deur die oefening te gaan. Die toediening is eenvoudig, bekostigbaar en baie lonend. Ek sal verseker weer die produkte gebruik.”

Vir jou Gliogrow-oplossing van World Focus, kontak At van Schalkwyk by 082-452-8983 of at@molcastagri.co.za of besoek www.molcastagri.com om uit te vind wie is jou naaste handelaar. Al die produkte is geregistreerde middels.