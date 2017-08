Vyf gearresteer wat betrokke was by plaasaanvalle

TLU SA is baie in sy skik met die arrestasie van vyf mense in verband met plaasaanvalle in die Tzaneen-omgewing. Die polisie sê hulle het die vyf gearresteer, en hulle vorm deel van ‘n sindikaat wat plase aanval.

Die Adjunk-president van TLU SA en Voorsitter van die Veiligheidskomitee, Henry Geldenhuys, sê hy wil die polisie gelukwens met die arrestasie. “Die feit dat hulle boonop praat van ‘n sindikaat, beteken dat TLU SA al die tyd reg is dat plaasaanvalle ‘n georganiseerde misdaad is, en nie net ‘gewone misdaad’ soos die polisie meestal wil beweer nie. Ons hoop daarom dat die polisie nie gaan berus by die arrestasie nie, maar die werklike gesigte en magte agter die sindikaat ook sal uitsnuffel.”

Twee van die vyf is op parool uit nadat hulle al voorheen gevonnis was vir gewapende roof. Henry sê dit bewys dat die huidige regstelsel ongerehabiliteerde misdadigers voortydig op straat los, sodat hulle weer met misdaad kan begin.

“Ons is baie bekommerd dat hierdie mense weer om borgtog aansoek kan doen en dan hangende hulle verhoor, vry op straat en tussen die plase kan rondloop. Daar behoort daarop ‘n stelsel ingebring te word dat mense met vorige rekords, nie vir borgtog in aanmerking gebring kan word nie. Die vervolgingsgesag sal tog nie iemand arresteer en aankla as hy nie glo dat hy ‘n saak bo redelike twyfel kan bewys nie,” sê Henry.

