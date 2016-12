Weerpatrone se invloed op kultivarontwikeling en -keuse

In ons produkontwikkeling probeer Monsanto om oplossings te vind wat dit vir produsente makliker kan maak om uitdagings te bestuur. Monsanto se navorsing fokus op die verbetering van produktiwiteit van boere, ongeag die grootte van hulle onderneming en die manier waarop hulle verkies om voedsel te produseer. “Ons produkte word ontwikkel om ‘n bydrae te lewer tot die vermindering van die landbouvoetspoor in die omgewing, maar fokus ook op die beskerming van die bestaande hulpbronne in die omgewing deur die impak van omgewingstoestande te verminder,” sê Magda du Toit, Kommunikasiebestuurder van Monsanto in Suid-Afrika.

Wisselvallige weerspatrone speel ‘n groot rol in landbou, veral wanneer dit kom by die uitvoering van beplande aksies op ‘n plaas en daardie risiko sal altyd in die landbou wees, veral as daar op droëland geproduseer word waar produsente totaal van die reën afhanklik is.

Ongelukkig, neem dit ‘n paar jaar om ‘n nuwe baster te ontwikel aangesien daar heelwat prossese is wat deurloop moet word en baie aspekte is wat in ag geneem moet word. Selfs met die nuutste tegnologie, is dit onwaarskynlik dat ‘n splinternuwe baster op die mark kan kom binne die bestek van enkele jare. Die gemiddelde tydperk van die begin van die teelproses tot kommersielisering en registrasie kan enige iets van 5 tot 9 jaar neem. Teling het heelwat langtermyndoelwitte en telers kan nie die doelwitte so vinnig verander soos wat die weer verander of siektes kop uitsteek nie.

Binne Monsanto fokus ons egter op materiaal wat die beste aangepas is vir plaaslike omstandighede en wat stabiel sal presteer oor jare en onder verskillende weersomstandighede. Uit ervaring het die tegniese en navorsingspanne by Monsanto waargeneem dat ons mielies wat volwassenheid bereid teen 125-128 dae, die beste presteer oor jare.

Produsente kan die klimaat en weerrisiko’s bestuur deur ‘n pakket van kultivars met verskillende groeilengtes saam te stel en aan te plant binne een seisoen, of om ‘n baster op verskillende datums te plant.

Langtermyn data oor reënvalsyfers kan ook help om die beste plantvenster te bepaal. Deur op die regte tyd te plant, kan produsente ook risiko verminder en kan hulle probeer beplan dat mens reën ontvang wanneer die mielie dit die nodigste het.

Ander aksies wat geneem kan word om vog te bewaar en risiko’s te mitigeer, is om te beplan vir oorlêlande, deklae te los op onbewerke en ongeplante dele, onkruid tydig te beheer en deur verminde bewerkingspraktyke te volg. Behoorlike grondkartering en gereelde grou van grondprofielgate kan ook help om te bepaal waar die beste potensiaal beskikbaar is vir ‘n komende seisoen.

