Weeg en wen vir die toekoms

“Ek doen dit vir my kinders,” sê Armand de Villiers van Fochville. Hy is een van die kategoriewenners van DuPont Pioneer se Weeg en Wen™-oesopbrengskompetisie. Hy sê deelname aan so ’n wedstryd stel hom in staat om skouers te skuur met suksesvolle boere wat bereid is om goeie, ware inligting te deel sodat hy meer volhoubaar kan boer.

“My wêreld word al hoe kleiner om my met al die myne in die omgewing en dit is ’n stryd om landbougrond te behou. Ons móét meer opbrengs op minder grond behaal,” sê Armand wat met ’n soja-oes van 3,96 t/ha op droëland kan spog in ’n baie droë seisoen.

Hy skryf die opbrengs toe aan die regte kultivar op die regte tyd op die regte plek en die feit dat hy net na opkoms met ’n 12-meter roller oor die land beweeg het om sy bone ’n gelyke ontwikkelingskans en stewige vastrapplek in die lewe te gee, en om “die klippe terug te rol in die grond in!”.

Gesonde, gebalanseerde grond is vir elkeen van die sewe wenners die belangrikste beginpunt vir ’n goeie oes, maar elkeen het sy eie manier om sy grond te bewerk, of nie te bewerk nie!

Zirk Scheepers van Cradock laat doen sy grondontledings in Amerika en ontvang ’n omvattende verslag sodat hy elke duim onder sy spilpunte kan regstel. Hy praat met lof van sy plantvennoot, Cradock Saad, wat hom bystaan om die regte besluite te neem. Hy het ’n mielie-oes van 20,5849 t/ha onder besproeiing behaal, hoewel dit nie sy hoogste ooit is nie. In ’n meer reënryke jaar het hy al 22,5 t/ha geoes. Zirk sê sy planne is gereed vir volgende jaar, maar hy gaan nie nou die sluier lig nie!

William Gibbings van Winterton het die hoogste droëlandmielie-opbrengs (13,53) behaal met ’n geenbewerkingstelsel, “maar as dit nodig is om te bewerk of kalk in te werk, dan doen ons dit”. Mieliestoppels word byvoorbeeld met ’n vertikale bewerking ingewerk. Hy sê deelname aan so ’n kompetisie motiveer hom om sy metodes te verbeter en meer doeltreffend te boer.

In die westelike streek het Bernard Rabe van Fochville die hoogste droëlandmielie-opbrengs behaal met 11,1 t/ha. Hy sê om oesopbrengs te verbeter is ’n proses, nie sommer net iets wat een keer gebeur nie. Hy volg verskillende bewerkingsmetodes op verskillende dele van sy grond, maar alles met die doel om die beskikbare vog meer doeltreffend te gebruik. Die twee hektaar wat vir die kompetisie ingeskryf is was op ’n geenbewerkingstelsel.

Pieter van Vuuren van Standerton wat die Sojabone Droëland Oosstreek-kategorie gewen het met 3,9634 t/ha volg konvensionele metodes, maar hy hanteer ook elke stukkie grond apart en pas deurlopende wisselbou toe. Aan organiese inhoud in die grond is daar geen gebrek nie as gevolg van gereelde kraal- en hoendermistoedienings en die stoppels wat nie bewei word nie, maar teruggewerk word in die grond. Pieter sê deelname aan die wedstryd help hom om inligting by ander boere wat ook ernstig oor produksie is, te kry en hy is ’n trotse Pioneersaadgebruiker.

Met sojabone onder besproeiing het Gerrit Roos van Belfast met sy 5,236 t/ha die top-oes behaal. Hy het ’n unieke boerdery met strookbewerking, die toediening van verwerkte menslike afval, blaarvoeding, vroeë kunsmistoediening en drupbesproeiing uit pype wat 350 mm diep is. Die drupbesproeiing maak die worteldeel van die plante nat en nie die blare nie, wat swamgroei bekamp. Gerrit is deel van die Proteïennavorsingstigting en deel graag sy inligting met ander boere. Sy mikpunt is om 6 t/ha te oes, mits die hitte-eenhede reg is.

In die KwaZulu-Natal-streek het Mark Stein met droëlandsojabone ’n wenoes van 4,0296 behaal. Hy sê grond is ’n lewende organisme en dit is hoe jy dit moet hanteer, en dan moet jy ook die regte kultivar vir die regte plek kies en op die regte tyd plant. Mark het, net soos al die ander wenners, in sy gesprek met ProAgri een ding beklemtoon: “Jy kan alles binne jou vermoë doen, maar uiteindelik is dit net genade.” Hy glo die goeie opbrengste dien as kragtige getuienis van ’n Groter Genade.

Meer oor Weeg-en-Wen™

Enige mielie- en/of sojaboonboer, 18 jaar of ouer, kan inskryf met ’n minimum van twee hektaar wat beplant moet word met ’n geregistreerde mielie- en/of sojaboonsaadbaster van enige saadmaatskappy. Die Amerikaner wat hulle soortgelyke wedstryd die afgelope drie jaar gewen het, David Hula, het in 2015 ’n goeie opbrengs van 32,5 t/ha met Pioneer mieliebasters behaal – ’n nuwe wêreldrekord!

Die hoofborge van die 2015-kompetisie was: DuPont Pioneer, John Deere met ondersteunende borge Syngenta, Sanlam, Santam, FNB en Senter360.

