Waterinstallasies: Raadpleeg die kundiges

’n Plaas beteken niks sonder behoorlike watertoevoer nie. Vir enige watertoevoerstelsel, van die boorgatpomp tot drukvermeerdering (booster) of ’n besproeiingsnetwerk, is dit noodsaaklik om seker te maak dat jou toerusting geskik is vir die werk wat dit moet doen. Elsumo se slimkoppe sê dit is verbasend hoe dikwels mense toerusting gebruik wat glad nie bymekaar pas nie. Dit lei tot lae produktiwiteit van die stelsel en hoër onderhoud- en bedryfskostes.

Elsumo is ’n voorlopervervaardiger en -verspreider van topgehalte hoëtegnologietoerusting vir enigiets wat met watertoevoer en afloopbestuur te doen het. Elsumo is die toonbeeld van gehalte in wateringenieurswese. Die maatskappy het in 1913 in Windhoek tot stand gekom en lewer dus al langer as ’n eeu trotse diens. Vandag is daar takke in Kaapstad, Johannesburg en Windhoek vanwaar produkte voorsien word vir die munisipale, nywerheid- en landbousektor.

Vir al jou watervervoerbehoeftes

Elsumo het uitgebreide toetsgeriewe by al sy takke en kan dus alle toerusting fisies toets en ’n rekenaarverslag verskaf. Dit gee al die tegniese inligting wat jy nodig het en jy kan ook verseker wees dat jou toerusting wel aan die spesifikasies voldoen waarvoor dit gebruik gaan word. Elsumo se kundiges werk graag saam met ’n boer aan die beplanning van sy waterprojek. Die diens behels nie net die verskaffing van die regte produkte nie, maar ook die aanbeveling van doeltreffende ekonomiese oplossings.

Elsumo kan jou onder meer help met:

– Toerusting vir die voorsiening van drinkwater en water vir nywerheidsgebruik

– Sonkrag en alternatiewe kragvoorsieningsoplossings

– Voorafondersoeke en toetsgeriewe

– Behandeling van water en afvalwater

– Alle pompe: Boorgat-, druk-, dreinerings- en rioolpompe

– Ontwerp en kosteberamings

– Deurlugtingstelsels

– Onderhoudsprogramme en rugsteunbystand

– Grondwateronttrekking

Elsumo se belofte van gehalte

Elsumo en sy personeel is toegewyd aan die lewering van betroubare en volhoubare gehalte diens en produkte. Deur die presiese ontleding van jou behoeftes kan ons jou help om die duur lesse van onakkurate en ondoeltreffende installasies te vermy. Daarby bied ons uitstekende rugsteundiens en onderhoudsplanne om die toekoms van jou waterinstallasie te waarborg.

Besoek gerus een van Elsumo se vertoonlokale om na hulle produkte te kyk en om met kundiges oor jou behoeftes te gesels. Besoek ook www.elsumo.co en volg Elsumo op Facebook.