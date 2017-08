Vrystaat Landbou is nou ook op jou selfoon

Vrystaat Landbou (VL) het sy eie selfoontoepassing (VrystaatLandbouApp) ontwikkel vir beter lede-kommunikasie.

Die toepassing sal inligting bevat wat ook op VL se webtuiste en sosiale media gedeel word. Dit sal ook gebruik word om belangrike kennisgewings vinnig na lede te stuur.

Veiligheid is ‘n belangrike been van die VL-App.

Die VKB/VL Veiligheidslessenaar bedryf al ‘n geruime tyd lank ‘n rapporteringsblad op VL se webtuiste, waar boere misdade op hulle plase kan aanmeld, sodat die inligting vir data-doeleindes aangewend kan word. Die funksie is nou ook op die App beskikbaar, en die boer kan ook ‘n foto van die voorval op die App laai. Die inligting sal slegs aan die betrokke gebruiker op sy profiel en die lessenaar sigbaar wees. Dit sal gebruik word om ’n meer duidelike prentjie van misdaad en die impak daarvan op die sektor aan die regering en Polisie te kan deurgee, met beter dienslewering as die einddoel.

Die App is in beide Afrikaans en Engels, en vir alle Iphone- en Android-gebruikers beskikbaar. Om in te teken, benodig die lid sy lidnommer as gebruikernaam en wagwoord, soos op die webtuiste. Nie-lede sal ook die App kan gebruik teen ’n koste van R100 per maand.

Bron: Vrystaat Landbou