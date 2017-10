Vroueboer stroop self en glo: Buite is beste

“Ek sê nooit ek het nie tyd nie,” sê Ina Potgieter, vroueboer van die plaas Vissersdrift buite Petrusville. Haar plaas is 108 hektaar groot en 75 hektaar daarvan is onder besproeiing, waar sy met koring en mielies boer. Ina is ’n passievolle vrou en boer. Sy maak altyd tyd om alles gedoen te kry en is nie bang vir harde werk nie.

Alhoewel sy altyd netjies lyk, moet jy nie sommer vir Ina so kyk nie, want sy werk en stroop self. “Ek het ’n paar jaar gelede my eie stroper gekoop, ’n Challenger, en van daar af haal ek self die oes van die land af,” sê sy.

Ina en haar man, Johan, het eers saam geboer toe hulle getroud is.

“In 1992 het ek en my pa saam ’n plaas gekoop. Ek het die grond gekoop en hy die spilpunte. Hy het een week en ek het die ander week geboer. So het ons beurte gemaak,” sê Ina. Toe haar pa in 2005 afgetree het, het Ina sy deel van die boerdery uitgekoop.

Van daar af boer sy alleen en neem ook haar eie besluite oor haar plaas. “My enigste seun, Jean, het eers verlede jaar by die boerdery aangesluit en hy help nou baie.”

Ina het glad nie ’n boerderyagtergrond gehad nie, sy is in Namibië gebore en het daar op ’n kleinhoewe gebly. Haar pa was nie ’n boer nie. Sy het in Bloemfontein onderwys studeer en net ’n jaar lank skool gehou. Maar sy het baie met boere te doen gekry en dit was duidelik genoeg om hierdie formidabele vrou in ’n vroueboer te verander.

Haar man het vyf jaar lank geboer voordat hulle getroud is. “Hy het my die nodige leiding in boerdery gegee,” vertel Ina.

Ina is ook nie bang om verskillende produkte in haar boerdery te gebruik om te sien watter produk vir haar die beste opbrengs gee nie. Sy hou wel by wat sy weet goed doen. Sy sê ook dit het haar nog nooit gepla om ’n vroueboer in die landboubedryf te wees nie. “Niemand diskrimineer nie en mans hanteer vroue met respek in die landbou.”

Ina en DEKALB-mielies stap al ’n lang lang pad saam

Ina plant al die afgelope 15 jaar net DEKALB se varitëite. “Ek het daardie jare begin met DKC618, wat nou nie eers meer bestaan nie, en vandag plant ek DKC62-80BR GEN. Ek het vanjaar ook ’n bietjie van die DKC64-54 BR nuwe kultivar gekoop om te probeer,” sê Ina.

Sy sê DEKALB saad lewer die opbrengs wat sy wil hê. Van die 2016/2017-seisoen se laatmielies het sy gemiddeld 16,2 ton per hektaar gestroop. “En ek is 200% tevrede met die kliëntediens wat ek van die DEKALB span kry,” sê sy.

Ina doen ook die plaas se boekhouding, maar geniet die buitelewe baie meer en sê sy wil net buite wees. Verder doen sy elke oggend liggaamsoefening, draf vir ontspanning en is sy lid van die VLV (Vroue Landbouvereniging). Sy en haar man gaan hou ook soms vakansie in Hartenbos om bietjie weg te kom.

“My kind is darem nou op die plaas sodat hy kan instaan wanneer ons ’n bietjie wil weggaan en ek vertrou hom honderd persent om na alles om te sien,” sê Ina.