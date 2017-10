Swart Maandag het nie orals glad verloop nie. ‘n Vragmotor het op die N4 buite Middelburg, op die Oostelike Hoëveld in die optog ingejaag.

Volgens berigte het talle mense seergekry, en twee is ernstig beseer. ER24 was op die toneel. Die bestuurder van die trok sowel as sy mede-bestuurder is gearresteer.