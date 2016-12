Vordering met reservistebedeling verwelkom

Agri SA verwelkom die aankondiging van die waarnemende Nasionale Kommissaris van Polisie dat al nege provinsies kan voortgaan met die werwing van reserviste vir die 2016/2017 finansiële jaar, volgens die polisie se operasionele behoeftes. “’n Goed funksionerende reservistestelsel sal bydrae tot die polisie se bevordering van die “back to basics program” en as magsaanvulling in landelike gebiede dien om verdere momentum te gee aan die inwerkingstelling van die Landelike Beveiligingstrategie,” sê Kobus Breytenbach, voorsitter van Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee.

Reserviste sal hoofsaaklik ter ondersteuning van misdaadvoorkomingsoptredes op stasievlak en ter versterking van die polisie se vermoë gedurende hoë misdaadperiodes, aangewend word. ‘n Persoon wat as ‘n reservis oorweeg wil word, sal aan streng kriteria onderwerp word en sal uit die gemeenskap waar hy/sy woon, gewerf en aangewend word. Hulle sal in twee kategorieë gewerf word, naamlik; vir funksionele polisiëring en gespesialiseerde operasionele ondersteuning.

As ‘n funksionele reservis sal hy/sy onder andere algemene polisiëringfunksies verrig soos diens in die gemeenskapsentrum, klagtes ondersoek en by huis en haard-bedrywighede betrokke raak. ‘n Reservis, in ‘n gespesialiseerde beroep, soos ‘n vlieënier of maatskaplike werker sal in sy/haar professionele hoedanigheid aangewend word. Dit sal van die reservis verwag word om 16 ure per maand vrywillige diens te verrig en om die voorgeskrewe opleiding te ondergaan.

Die inwerkingstelling van die reservistestelsel is ‘n aangeleentheid wat Agri SA deurlopend met die polisie bespreek het, selfs tydens die organisasie se onlangse kongres. “‘n Beroep word op kwalifiserende lede van die boerderygemeenskap gedoen om die geleentheid aan te gryp en aansluiting as reservis te oorweeg en by die naaste polisiestasie daarvoor aansoek te doen”, sê Kobus.

Die reservistebedeling en sektorpolisiëring behoort deur die landbougemeenskap ondersteun te word in ‘n poging om polisiëring op plaaslike vlak uit te brei. Verdere ondersteuning kan geskied deur die vestiging van plaaswagte in ‘n waarnemings- en inligtingsinsamelingsrol. “Hierdie benaderings kan gesamentlik ‘n groot rol speel as magsaanvulling ter ondersteuning van meer doeltreffende polisiëring en die skep van ‘n veiliger landelike gebied,” sê Kobus ten slotte.

Uitgereik deur Agri SA