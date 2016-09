Vooruitsigte vir goeie reën in Oktober

Boere moet nog nie moed opgee nie, reën kan middel tot laat somer in groot dele van Suid-Afrika val.

Die vooruitsigte vir reënval in die komende seisoen het nog nie veel verander sedert die vorige voorspelling van Johan van den Berg, klimatoloog van Santam Landbou, wat Vrystaat Landbou gedeel het nie. Lees die vorige berig hier.

Johan sê die gekombineerde effek van ’n neutrale tot swak La Niña verskynsel en die Indiese Oseaan Dipool Indeks (IOD) wat die afgelope 20 weke negatief is, is ’n sterk aanduiding van gunstige reënval in Suider Afrika vir die middel tot laat somer:

Oostelike somergewas produksie-areas (KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga en die Oos-Vrystaat): Die aanduidings tans is dat genoegsame reën om te kan plant teen 31 Oktober 2015 sal voorkom wat boere in staat sal stel om binne die optimum planttye van 1 Oktober tot 15 November te plant. Toestande lyk ook gunstig vir die res van die seisoen met die moontlikheid van droeër toestande in Februarie 2017.

Sentrale, noordelike en westelike somergewas produksie-areas (Sentrale en Wes-Vrystaat, Limpopo en Noordwes): Reënval toestande lyk gunstig vanaf 20 Oktober en dit verbeter vir November en Desember. Boere sal na verwagting binne die optimum planttyd van 15-25 Desember kan plant. Reënvaltoestande vir Februarie en April 2017 lyk ook gunstig.

Besproeiing: Hier lyk toestande nie gunstig nie. Herstel van oppervlak en grondwaterbronne kom gewoonlik nie met die eerste reënval voor nie, veral weens die lae vlakke van reservoirs en droeë grondtoestande tans. Voldoende reënval in dié verband word op die vroegste eers in Desember verwag.

Risiko faktore vir gewasproduksie:

Droë toestande: Droë toestande sal na verwagting tot ten minste die einde van Oktober oor die sentrale en westelike dele van die land heers, met slegs sporadiese reënval wat in dié periode moontlik is.

Wind: Na verwagting sal baie winderige en stormagtige weerstoestande tydens die komende maande voorkom. Dit kan risiko’s inhou vir die eerste fase van ontwikkeling van gewasse wat vroeg geplant word.

Hael: ’n Hoë vlak van korrelasie bestaan tussen reënval binne die eerste deel van die somer en die voorkoms van hael. Na verwagting sal die risiko vir hael verhoog as die verwagte gunstige toestande vir reën materialiseer.

Hittegolf toestande: In kontras met die vorige seisoen word verlengde periodes van hoë temperature nie in die middel en laat somer verwag nie. Warm en winderige toestande kan wel voorkom in die periode tot middel en laat Oktober en selfs gedurende die eerste helfte van November.

Ryp en lae temperature: Lae minimum temperature is moontlik oor die sentrale en suidelike dele van die land tot einde September. Die moontlikheid van die voorkoms van ryp en baie lae temperature neem af na die einde van September.

Gevolgtrekking:

Die begin van die reënvalseisoen sal normaal wees in sommige dele, en later as gewoonlik aanbreek in ander dele. Na verwagting sal dit steeds betyds wees vir boere wat somergewasse wil aanplant binne die optium planttye. Normale tot bo-normale reënval word vir die grootste deel van die somergewas areas vir mid- tot laatsomer voorspel.

Bron: Vrystaat Landbou nuusflitse