VONKIDOOL (Die naam is ‘n raaisel in sy eie reg)

Braai is seker een van die woorde wat jy die meeste oor ‘n naweek hoor. ‘n Baie goeie vriend van ons het my voorgestel aan hierdie “moerby” resep – ek het hom aangepas soos en dis hoe ek hom nou aan julle voorstel.

Jy benodig:

– 2 koppie Jasmyn of Basmati rys, half gekook

– Speserye na smaak (Spice for Rice werk heerlik)

– Verskeidenheid groente (murgpampoentjies, sampioene, pampoen, klein mielietjies, pepers ens – alles moet rou wees)

– halwe blok botter, in +/- 2cm blokkies gesny

Nou maak jy so:

– Kook die rys tot halfgaar (met ander woorde, hy moet net begin wit raak maar nie sag wees nie)

– Gooi dit in ‘n mengbak uit.

– Voeg nou 2 eetlepels Spice for Rice (of speserye van jou keuse) by en meng goed deur.

– Gooi jou rou, opgekapte groente in die bak en meng saam met die rys (Onthou, hoe kleiner die groente gesny is, hoe vinniger word dit gaar – maar moenie te klein gaan nie)

– Vou nou Foelie in ten minste vyf lae bo-op mekaar en plaas jou rys in die middel.

– Plaas jou botterblokkies eweredig oor die rys. Sprinkel met sout en peper.

– Vou die foelie deeglik toe.

– Plaas die pakkie op die braaier saam met jou vleis op die kole vir minimum 30 minute.

(Die rys stoom nou gaar in die Foelie).

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos by dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf by: http://www.deliciouscatering.co.za.