Voer vir die fynproewer: Bespaar brandstof met Strautmann se voermenger

Inttrac Trading verskaf en rugsteun net die beste landbouwerktuie om die boer se taak makliker en doeltreffender te maak. Verlede maand het ProAgri vertel van die Strautmannmisstrooier.

Inttrac se volgende sondersukkelwerk-masjien is Strautmann se vertikale voermengers. Dit is die vinnigste, deeglikste, doeltreffendste, duursaamste en betroubaarste voermenger wat die boer sal kry – Duitse tegnologie op sy beste. Die voermengers se kapasiteit wissel van 5 m3 tot 24 m3 om elke boer met bekke om te voer se behoefte te pas.

“Die Strautmann-voermenger word aangedryf deur een geslote ratkas. Die ratte loop in olie en hy het nie kettings wat kan breek nie,” sê Dirk de Koster van Inttrac Trading.

Die vertikale voermengers het lae draaispoed, lae slytasie, min instandhouding, maar ’n vinniger en deeglike mengaksie. Die kante van die mengerawegaar slyt altyd eerste, daarom het die Strautmann stroke van vlekvrye staal wat losgeskroef en vervang kan word. Dit verleng die lewensduur van die menger aansienlik. Wat hierdie voermenger nog meer gesog maak, is dat hy ook brandstof bespaar, want sy trekkerkragbehoefte is baie min.

Die Verti-mix 500 van 5 kubieke meter is die kleinste voermenger in die Strautmann-reeks en hy vra net 26 kW trekkerkrag. Die Verti-mix 2401 is die grootste Strautmann-voermenger. Daar is twee verskillende Verti-mix 2401 voermengers – een se kapasiteit is 19 kubieke meter en die ander een s’n 24 kubieke meter.

“Die voermenger het ’n dubbel-as met ’n veringstelsel, wat baie min van die mededingers in die mark het,” sê Dirk.

Die Verti-mix 2401 is meer stabiel en weeg materiaal meer akkuraat met sy weegsensors. Die masjien kan na links en regs aflaai en die aflaaibank kan uitskuif en optel om die voer hoër uit te gooi.

As jy trekkeronderdele benodig of op soek is na gehalte toerusting soos Strautmann se vertikale voermenger, kontak Inttrac Trading by 016-365-5799, 082-566-1455, stuur ’n e-pos aan inttrac@cyberserv.co.za of besoek www.inttrac.co.za.