Voer dringend benodig na veldbrand by Calvinia

Die verwoestende veldbrand wat op die einde van verlede jaar skade op 16 plase in Calvinia-distrik aangerig het, kos miljoene rande. Die brande is moontlik deur ’n foutiewe Eskom-transformator veroorsaak.

André Steenkamp van die plaas Elandsfontein by Calvinia het gesê die veld is vernietig. Die boere benodig sowat 200 ton voer per maand om hul kuddes te voer en aan die lewe te hou. Min of meer 6000 skape (dragtiges ook) moet gevoed word.

André het gesê daar was al voerskenkings maar hulle benodig vervoer om dit te gaan haal. Henk van Wyk, voorsitter van Agri Noord-Kaap, het gevra dat mense wat skenkings wil maak hom by 071-606-4461 moet skakel.