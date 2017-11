Voëlgriep tref die vraag na eiers

Terwyl die uitbrekings van Avian Influenza (voëlgriep) ‘n groot uitwerking gehad het op die land se pluimveebedryf, bring die virus nou nog ‘n uitdaging na vore vir beide die bedryf en die verbruikers in die Oos-Kaap – ‘n eiertekort.

‘n Verhoogde tekort aan eiers in die Wes- en Oos-Kaap provinsies gaan nou na ander dele van die land uitbrei wat veroorsaak dat die prys van eiers gaan styg. En eiers was altyd gesien as een van die goedkoopste vorme van proteïne.

Die gevolge van Avian Influenza word gevoel

Die arm verbruiker, toerismebedrywighede en kommersiële voedselbedrywe sal die tekort aan eiers en die hoër pryse voel tydens die Desembervakansie. Meer as drie miljoen voëls regoor die land is deur die virus geraak.

Spar Oos-Kaap se bemarkingsbestuurder, Abri Swart, sê die uitwerking wat Avian Influenza op die pluimveebedryf gehad het, word gevoel in die plaaslike eierbedryf.

“In hierdie stadium verwag ons dat die tekorte in Januarie kan voortduur.”

Verbruikers kan verwag dat eierpryse toeneem

Absa AgriBusiness se landbou-ekonoom, Karabo Takadi, sê as gevolg van die voëlgriep, die voortgesette uitdunning van hoenders en aanbodtekorte, kan verbruikers die volgende paar maande stygings in die pryse van eiers verwag.

“In die komende maande kan verbruikers verwag om soveel as R3 meer vir ‘n dosyn eiers te betaal.”

Bron: Bizcommunity