Vier voorvalle op Vrystaat-plase in Oktober

In die vierde plaasaanval-voorval hierdie maand, word verdagtes tans gesoek na hulle vanoggend (11 Oktober) op plaaswerkers op ’n plaas in die Parys-distrik geskiet het. Die werkers het die verdagtes glo in die veld raakgeloop. Die boer is in kennis gestel en die plaaslike plaaswagstelsel is geaktiveer. Boere van die omgewing soek tans saam met die Polisie na die twee verdagtes. Niemand is in die voorval beseer nie.

Vier verdagtes is gister aangekeer na hulle ’n boer van Vierfontein aangeval het. Die voorval het plaasgevind toe Oosie Oosthuizen Sondagmiddag by sy huis op die plaas Olieboomfontein aangekom het na hy ’n huiswerker op Orkney gaan haal het.

Een van die verdagtes is glo een van Oosie se plaaswerkers se kinders. Oosie is met ’n houtvoorwerp oor die kop geslaan en die verdagtes het toegang tot ’n kluis/kluise geëis. Die vermoede bestaan dat hulle op soek was na vuurwapens. Hulle het die toneel verlaat sonder om enige iets te steel. Oosie is in die hospitaal opgeneem, maar het gelukkig nie ernstige beserings opgedoen nie.

Tydens ’n tweede voorval die maand is ’n werker op die plaas, Oom Japie in die Clocolan- distrik aangeval. Die vrou was Donderdagaand, 6 Oktober 2016, alleen tuis toe twee mans haar gedwing het om haar huis se deur oop te maak. Hulle het haar met ’n wapen aangehou en geld van haar geëis. Die verdagtes het met kontant en selfone op die vlug geslaan. Volgens die Polisie word die verdagtes nog gesoek.

Intussen berig die VKB/VL Veiligheidslessenaar dat ’n plaasaanval Donderdag tussen Tweeling en Reitz voorkom is deur middel van samewerking tussen boere en die Polisie. Drie verdagtes is aangekeer wat glo klapmusse en handskoene aangehad het. Die verdagtes het na bewering die boer se honde vergiftig, en ’n werker het die boer gewaarsku na hy gesien het hoe een van die mans by die huis se vensters ingekyk het. Die plaaswagstelsel is geaktiveer, waarna die verdagtes gevang is. Die verdagtes kon positief met ’n huisbraak op ’n buurplaas verbind word, en dit kom voor of hulle die betrokke plaas al ’n ruk lank dophou.

Volgens die lessenaar se statistiek is dit die 14 de plaasaanval wat die jaar in die provinsie voorkom is. Die aantal plaasaanvalle tot dusver die jaar in die Vrystaat staan tans op 41. Tommie Esterhuyse, voorsitter van Vrystaat Landbou (VL) se Wet en Orde Komitee, sê goeie samewerking tussen boere en die Polisie binne die raamwerk van die Landelike Beveiligingsplan (LBP) het die voorvalle voorkom. “Hierdie samewerking is tot voordeel van die hele gemeenskap en dit kring al wyer uit. Ons kan dit veral sien in terme van pro-aktiewe optrede om voorvalle en misdade te voorkom. Die samewerking dra ook daartoe by dat die vrot appels in die stelsel, hetsy binne ’n gemeenskap of die Polisie, al hoe meer uitgeskakel en ontbloot word.”

Tommie moedig boere aan om veral oor naweke en op Sondae paraat te wees en binne die plaaswagstelsel patrollies te reël, veral rondom kerktye. “Misdadigers hou nie naweek nie, hulle is juis op sulke dae meer aktief omdat hulle kanse op sukses beter is.”

Bron: VKB/VL Veiligheidslessenaar